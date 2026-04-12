országgyűlési választás 2026 Tisza Magyar Péter élő Fidesz Orbán Viktor hírfolyam választás

ÉLŐ HÍRFOLYAM: választás 2026 a Mandineren!

2026. április 12. 05:11

Választás percről percre: ne maradjon le semmiről! Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel, elemzésekkel és hivatalos adatokkal.

2026. április 12. 05:11
Kövesse nálunk a 2026-os országgyűlési választás minden fontos pillanatát! Ebben a cikkben kora reggeltől késő éjszakáig folyamatosan frissítjük a legfontosabb híreket, részvételi adatokat és eredményeket. Maradjon velünk, hogy első kézből értesüljön a nap eseményeiről!

 

Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

07:33
Eldördült a startpisztoly: mehetünk szavazni – mindenkit várnak az urnákhoz

Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben.

06:50
Íme, a szavazás technikai részletei – erre figyeljen!

Csak pecséttel érvényes a szavazólap, de boríték már nem kötelező.

06:35
Még a Google is megemlékezik a magyar országgyűlési választásról

Megváltozott a Google kezdőlapja, és ez nem véletlen.

05:50
Tudnivalók egy helyen: gyorstalpaló a parlamenti választásról a szavazóknak

Ma zajlik a rendszerváltás utáni tizedik országgyűlési választás. Ezeket érdemes tudni róla.

05:36
Itt jelezzék, ha tiszás választási csalást észlelnek!

A ma zajló országgyűlési választások ideje alatt jelezzék a Fidesz által felállított DEMOKRÁCIA KÖZPONTNAK, ha tiszás választási csalást észlelnek!

05:24
Üdvözöljük kedves olvasóinkat!

Ez a Mandiner egész napos, folyamatosan frissülő élő tudósítása, amelyben beszámolunk a sorsdöntő választás minden fontos fejleményéről. Tartsanak velünk!

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
c-critical
2026. április 12. 07:47
A 7 órai részvétel példátlanul magas, 3,46% sok jót nem jelent
Czápa
2026. április 12. 07:39
Tippem: 110 Fidesz, 7 Mi Hazànk, 82 tisza
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 12. 07:20
HA A SZAROS BONOBONO MEGLÁTJA ESTE AZ EREDMÉNYEKET,FESZÜLTSÉGLEVEZETÉSKÉPPEN VÉGIGBASSZA MIND A 27 PÁRTTAGOT REMÉLEM A RUSZIN-SZENDIN KEZDI
Szerintem
2026. április 12. 07:11
Még megkávézom és megyek én is ütni a kommunistákon. Nem lesz itt rendszerváltás, leváltani a többpárti parlamentáris demokráciát. Hiába is reménykednek a tiszafostosban a Kádáron nosztalgiázó DK-s vérkommunisták is, jó érzékkel felismerve, hogy a tiszafostos kommunistább az akasztgatós Apróklánnál is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!