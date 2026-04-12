Baltával a kezében ment szavazni a magyar zenész, énekelt is a bizottságnak (VIDEÓ)

Már kora reggel olyan részeg volt a Tisza Párt szavazatszámlálója, hogy haza kellett küldeni
Megkérték, hogy ne piáljon, ám ennek ellenére folytatta az ivást. Hazaküldték, végül békésen szunyókált az egyik óvoda előtti padon.
„Törvény Tisztelő Állat Polgárok... szavaznak a törzsfők” – fogalmazott.
Több más színészhez és zenészhez hasonlóan Varga Viktor énekes is részletes Instagram-posztban számolt be arról, hogy leadta a szavazatát az országgyűlési választásokon. Mint az Index észrevette, egy bőrtokos, túlélő baltával érkezett meg a szavazóhelységbe, ahol énekelt is a számlálóbizottság tagjainak, mielőtt megkapta volna szavazólapját.
Ezt is ajánljuk a témában
– írta a bejegyzésben a vitézzé avatott énekes, aki a Bánk bán Hazám, hazám című áriáját énekelte el.
Nyitókép: Képernyőmentés