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áder jános pósfai gábor belügyminisztérium készenléti rendőrség

Újabb vezetőt cserélt le a belügyminiszter: most a Készenléti Rendőrség volt a soros

2026. június 12. 06:14

Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát.

2026. június 12. 06:14
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Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a Készenléti Rendőrség élén – derül ki a Belügyminisztérium csütörtöki közleményéből.

A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot. A tárcavezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának – olvasható a közleményben.

Markó Attila István a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, Áder János köztársasági elnök 2021. áprilisában léptette elő dandártábornokká.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
 


 

 

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Kormánypárti2
2026. június 12. 07:29
Olyan kell aki vállalja a szemkilövéseket is.
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1
0
szim-patikus
2026. június 12. 06:43
Csabát többé nincs aki kiTarcsa.
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0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 12. 06:42
Javaslom mindenkinek nézze a youtube-on a Demokrata műsorait -- amit én is régen mondok ott is kimondták a rendőrség és a katonaság is puccsolta meg a kormányt azt már én teszem hozzá, hogy jelenleg a rendőrségünk és a honvédségünk ukrán felügyelet alatt van
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2
0
antoniosalazar
2026. június 12. 06:27
""A Készenléti Rendőrség jogelődjeként működő Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) parancsnokát, Papp Károlyt, valamint helyettesét 2010-ben, a kormányváltást követően váltották le, az új rendőri vezetés felállásának részeként.""
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0
2
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