Újabb vezetőt cserélt le a belügyminiszter: most a Készenléti Rendőrség volt a soros

Magyar Péter nem számolt be a húsba vágó döntésről, Oroszország figyel, Navracsics figyelmeztetett

Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül; oroszország figyel: a címlapokra került, hogy mit mondott Orbán Anita Ukrajnáról; épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.