Újabb vezetőt cserélt le a belügyminiszter: most a Készenléti Rendőrség volt a soros

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Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát.
Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a Készenléti Rendőrség élén – derül ki a Belügyminisztérium csütörtöki közleményéből.
A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot. A tárcavezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának – olvasható a közleményben.
Markó Attila István a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, Áder János köztársasági elnök 2021. áprilisában léptette elő dandártábornokká.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi