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szalai piroska európai unió migrációs paktum otthon

Szalai Piroska szerint a migráció miatt is háttérbe szorulhat az Otthon Start program

2026. augusztus 15. 18:33

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az Otthon Start program helyett a bérlakásépítés kerülhet előtérbe, amit az uniós migrációs paktum végrehajtásával is összefüggésbe hozott.

2026. augusztus 15. 18:33
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Szalai Piroska közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte nem mindegy, a magyar emberek otthonteremtését támogatják-e, vagy az Európai Unió elvárásait szolgálják ki – számolt be róla a Magyar Nemzet. Emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormányok lakástámogatási rendszerében több mint 270 ezer CSOK- és CSOK+-szerződést, valamint mintegy 350 ezer otthonfelújítási támogatást kötöttek meg, az Otthon Start programmal pedig várhatóan további 60–70 ezer szerződés születhet. Állítása szerint így több mint egymillió ember, 

legalább minden nyolcadik magyar olyan otthonban él, amelyhez kormányzati támogatást kapott.

A Fidesz képviselője szerint ezekben az esetekben magyar családok vagy fiatalok kaptak támogatást, miközben a munkát jellemzően magyar építőipari kis- és középvállalkozások végezték. Szalai szerint ezzel szemben Vitézy Dávid és a Tisza-kormány bérlakásprogramban gondolkodik, ezért függesztették fel az Otthon Start program kiemelt lakásépítési projektjeit

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Szalai Piroska úgy véli, a változás hátterében az állhat, hogy Brüsszelből egyre nagyobb nyomás érkezik a bérlakásépítés támogatására. Ezt összefüggésbe hozta a migrációval, és azt állította, hogy a Magyar Péter által aláírt uniós migrációs paktum végrehajtásához elhelyezési kapacitásra van szükség, amelyre szerinte a bérlakások alkalmasak. A képviselő szerint ennek következtében a magyarok pénzéből felépített bérlakásokon külföldi befektetők nyerészkedhetnek, miközben a magyar fiatalok nehezebben juthatnak saját otthonhoz. Vitézy Dáviddal kapcsolatban pedig azt írta, hogy tőle különösen furcsa ez a fordulat, mivel államtitkárként szerinte emlékeznie kellene arra, miért fontos a saját tulajdon támogatása. 

Nyitókép: Képernyőkép

 

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Összesen 40 komment

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sanya55-2
2026. augusztus 16. 04:45
Nem szorulhat, hanem úgy beszorult, hogy vége is, de tőlük bérelhetsz lakást amíg van pénzed és halálod után az örökösök is jól járnak, nincs per a lakásért, nincs örökösödési adó azaz nincs semmi egy élet után csak az emlék, ingyen
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Ízisz
2026. augusztus 16. 00:38
🧡🇭🇺 Sorban valósítja meg a fogott bolsevik m.p. a brüsszeli kötelező vállalásait!!! Élet-halál számára a megvalósításuk!!! Különben neki lőttek!!! Ezt csak aki nem akarja, az nem látja, tagadja!!!💯 Kínotokban vért fogtok pisálni a kormány brüsszelt kiszolgáló tettei miatt, tiszára szavazó rabszolgák!!!💯👌❗
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iceman-982
2026. augusztus 15. 22:05
Haver egy nagy építőipari cégnél főni. Kész szerződésük van táborok kiépítésére. Főbb helyszínek: Ny.-Dunántúl, Szeged és Debrecen környéke Felkészül: KariGeri városa (2. lépcső) Áradjon.
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1
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gggpompeius44
2026. augusztus 15. 21:35
szánalmas vergődés. pont a fidesz elhibázott keresletet ösztönző támogatásai miatt 70 millió egy lerohadt kőbányai panel. a bérlakás program és több tízezer lakás felépítése végre a kínálati oldalról közelíti meg a problémát. én sokkal szívesebben választanám a kiszámítható kedvező árú önkormányzati lakást mint a 25 év adósságot meg az ahhoz tartozó önerő összegyűjtésével járó sokéves spórolást. nézzetek utána milyen aránytalanul oszlik el az otthonstart hitel felvevői köre, szinte kizárólag a leggazdagabb 10% veszi így a lakásokat, jellemzően befektetési céllal. agyrém ezt államilag támogatni. ha az elmúlt évtizedben a bérlakás építésre fordítják ezeket az összegeket most sokkal jobb lenne a helyzet, eleve sokkal több új ingatlan lenne a piacon. érdemes utánanézni annak Bécs hogy oldotta meg a lakhatási kérdést. az ő rendszerük sem tökéletes, és kellett hozzá 100 év, de attól még az a helyes irány.
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