Szalai Piroska szerint a migráció miatt is háttérbe szorulhat az Otthon Start program

Szalai Piroska közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte nem mindegy, a magyar emberek otthonteremtését támogatják-e, vagy az Európai Unió elvárásait szolgálják ki – számolt be róla a Magyar Nemzet. Emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormányok lakástámogatási rendszerében több mint 270 ezer CSOK- és CSOK+-szerződést, valamint mintegy 350 ezer otthonfelújítási támogatást kötöttek meg, az Otthon Start programmal pedig várhatóan további 60–70 ezer szerződés születhet. Állítása szerint így több mint egymillió ember,

legalább minden nyolcadik magyar olyan otthonban él, amelyhez kormányzati támogatást kapott.

A Fidesz képviselője szerint ezekben az esetekben magyar családok vagy fiatalok kaptak támogatást, miközben a munkát jellemzően magyar építőipari kis- és középvállalkozások végezték. Szalai szerint ezzel szemben Vitézy Dávid és a Tisza-kormány bérlakásprogramban gondolkodik, ezért függesztették fel az Otthon Start program kiemelt lakásépítési projektjeit.