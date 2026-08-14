Bűnösnek vallotta magát Luigi Mangione

Beszámolt arról is, hogy a gyilkossághoz használt fegyverhez 3D-s nyomtatás segítségével jutott hozzá.

Vallomásában a tettét az egészségügyi rendszer működését érintő elégedetlenségével magyarázta, mint egy páciens, aki éveken át szenvedett krónikus derékfájdalomtól.

A bírósági meghallgatáson az ügyészség összefoglalta a bizonyítékokat, amelyeket felhasznált volna a vád alátámasztására, többi között bemutattak több videófelvételt, így azt is, amelyen az látszik, hogy a kapucnit viselő Mangione megközelíti a szállodából kilépő áldozatát, akit hátba lőtt.