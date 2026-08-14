Bűnösnek vallotta magát Luigi Mangione

A bíró kérdésére, miszerint megértette-e, hogy a bűncselekményért akár életfogytig tartó börtön is lehet az ítélet, Mangione igennel felelt, és jól hallhatóan kijelentette, hogy tisztában volt azzal, mit cselekedett. Feltárta, azzal a céllal utazott New Yorkba, hogy megölje a UnitedHealthcare vezérigazgatóját, mert tudomást szerzett arról, hogy a nemzetközi nagyvállalat befektetők számára szervez konferenciát. Elmondta, hogy saját magát az esemény iránt érdeklődő befektetőnek kiadva előzetesen megkereste a vállalatot, hogy részleteket tudjon meg.