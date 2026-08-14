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Izraellel van gondjuk: túl sok lett a politika az Eurovíziónak

2026. augusztus 14. 15:41

Megoldanák a túlzottan politikus szavazások problémáját az európai dalversenyben.

2026. augusztus 14. 15:41
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Az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői jelentős szabálymódosításokat javasolnak az eredmények befolyásolására irányuló szavazási kampányok visszaszorítására – írja a BBC.

A jelenlegi rendszerben a nézők akár tízszer is szavazhatnak kedvenc produkciójukra telefonon, SMS-ben vagy online. A részt vevő műsorszolgáltatóknak küldött levelében az EBU állítólag azt javasolta, hogy a szavazást teljes egészében online-ba tegyék át, és arra szorítsák a közönséget, hogy válassza ki a három legjobb produkciót – ahelyett, hogy egy versenyzőre többször is szavazhatnának.

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Az EBU szerint a politikailag motivált szavazás „állandóvá” vált, és sokan „mélyen aggasztónak” tartják. 

A szavazási szabályokat azóta vizsgálják, hogy az izraeli kormány arra ösztönözte a rajongókat, hogy 2025-ben több szavazatot is leadjanak az ország versenyzőjére. Yuval Raphael dala, a New Day Will Rise a verseny zsűrijénél a 15. helyen végzett – de a közönségszavazáson minden más résztvevőt felülmúlt, 297 pontot szerezve. Végül Raphael a második helyezett lett.

Számos műsorszolgáltató ezt követően megkérdőjelezte, hogyan ért el Izrael ilyen előkelő helyezést. Rámutattak arra a tényre, hogy az izraeli kormányhoz köthető hivatalos közösségi médiafiókok, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnök fiókja is, arra kérték az embereket, hogy 20 alkalommal szavazzanak Raphaelre, ami a megengedett maximális szám. Voltak olyan állítások, hogy egy összehangolt szavazási kampány felfuttatta Izrael 2025-ös versenyzőjének, Yuval Raphaelnek az eredményeit.

Válaszul az EBU megváltoztatta a 2026-os szabályokat, és 10-re csökkentette a szavazatok maximális számát. A verseny előtt azonban kénytelen volt hivatalos figyelmeztetést kiadni az izraeli Kan műsorszolgáltatónak, miután versenyzője videókat tett közzé, amelyekben arra utasították a rajongókat, hogy „10-szer szavazzanak Izraelre”.

A legújabb javaslatok véget vetnének annak a lehetőségnek, hogy ugyanarra az országra több szavazatot is leadhassanak, 

bár az elkötelezett rajongók továbbra is regisztrálhatnak további fiókokat különböző fizetési módokkal.

„Úgy gondoljuk, hogy ezek a változások... segítenek majd csökkenteni a mozgósított szavazás hatását anélkül, hogy veszélyeztetnék a tisztességet vagy a bizalmat” – áll a levélben, amelyről először a svéd Aftonbladet újság számolt be. A BBC News-nak adott nyilatkozatában az EBU azt mondta: „Megerősíthetjük, hogy megkezdtük a teljes mértékben online közönségszavazásra való áttérés vizsgálatát az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a következő hónapokban további részleteket teszünk közzé.”

A levélben az EBU elismerte, hogy a jelenlegi szavazási rendszer befolyásolja a rajongók versenyről alkotott képét. „Világossá vált, hogy a mai geopolitikai légkör bizonyos művészekre olyan okokból ösztönzi a szavazatokat, amelyeknek nagyon kevés közük van a teljesítményükhöz” – áll a közleményben. „Ez nem újdonság az Eurovízió történetében – már láttunk ilyet korábban is –, de ezúttal állandósul, és sokak számára mélyen aggasztó” – közölték az Eurovízió szervezői.

Fotó: Wikipedia

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
Citromkraft
2026. augusztus 15. 07:48
Ha több szavazatot akar valaki valamelyik ország versenyzőjére adni ,azt ezután is megteheti.Mindössze csinál magának annyi email fiókot ,amennyit szavazni akar.
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londonbaby
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2026. augusztus 15. 02:01 Szerkesztve
HÁT JA !!!!!! Már ...MINDENKINEK..... tele van mindene a zsidókkal !!!!!!! szerény nyomott véleményem szerint nem olyan soká, ebből baj lesz , mert végre már kezdik felismerni a valóságot !!!!, amit nem tudtak soha eltitkolni, hogy milyenek is valójában, .Hiába bújtak öltönybe, változtatták meg a kinézetüket szakáll tetűhinta, bajusz hajviselet.. a való énjük most bújik elő igazán !!!! a mértéktelem kizsákmányolás..hízelgéssel lásd most ...ERŐSZAKKAL... ha máshogy nem megy.. előbb utóbb ki lesznek baszva mindenhonnan, mert elegük van már belőlük is és a pénzharácsolásukból is, hogy mindenkit kihasználnának, akit ki tudnak ki is használnak.... ha meg szájba basszák őket mennek sírni, hogy már megint szegény mi..a médiához.. meg mindenkihez ahova lehet..kárpótlásért..kis píííízt ha lehetne drága barátaim.. JA !!!! . UGYANAKKOR MEG AZ A ROHADT ZSIDÓ APJUK MEG HÁBORÚRA USZÍTJA A FAJTÁIT !!! MOST ÉPP MEGINT MÁS SEGGE MÖGÜL MINT EDDIG , ....A BIZTONSÁG MÖGÉ BÚJVA !!
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1
astracf
2026. augusztus 15. 00:14
Eurovízió=szánalmas bohócfesztivál.
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powerage
2026. augusztus 14. 22:37
Az eurovízió egy degenerált faszság, mindig is az volt. Ettől függetlenül érthetetlen, hogy egy európai országok között rendezett fesztiválon miért versenyezhet egy harmadik világbeli porfészek.
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3
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