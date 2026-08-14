Izraellel van gondjuk: túl sok lett a politika az Eurovíziónak

A szavazási szabályokat azóta vizsgálják, hogy az izraeli kormány arra ösztönözte a rajongókat, hogy 2025-ben több szavazatot is leadjanak az ország versenyzőjére. Yuval Raphael dala, a New Day Will Rise a verseny zsűrijénél a 15. helyen végzett – de a közönségszavazáson minden más résztvevőt felülmúlt, 297 pontot szerezve. Végül Raphael a második helyezett lett.

Számos műsorszolgáltató ezt követően megkérdőjelezte, hogyan ért el Izrael ilyen előkelő helyezést. Rámutattak arra a tényre, hogy az izraeli kormányhoz köthető hivatalos közösségi médiafiókok, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnök fiókja is, arra kérték az embereket, hogy 20 alkalommal szavazzanak Raphaelre, ami a megengedett maximális szám. Voltak olyan állítások, hogy egy összehangolt szavazási kampány felfuttatta Izrael 2025-ös versenyzőjének, Yuval Raphaelnek az eredményeit.

Válaszul az EBU megváltoztatta a 2026-os szabályokat, és 10-re csökkentette a szavazatok maximális számát. A verseny előtt azonban kénytelen volt hivatalos figyelmeztetést kiadni az izraeli Kan műsorszolgáltatónak, miután versenyzője videókat tett közzé, amelyekben arra utasították a rajongókat, hogy „10-szer szavazzanak Izraelre”.