Izraellel van gondjuk: túl sok lett a politika az Eurovíziónak

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Megoldanák a túlzottan politikus szavazások problémáját az európai dalversenyben.
Az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői jelentős szabálymódosításokat javasolnak az eredmények befolyásolására irányuló szavazási kampányok visszaszorítására – írja a BBC.
A jelenlegi rendszerben a nézők akár tízszer is szavazhatnak kedvenc produkciójukra telefonon, SMS-ben vagy online. A részt vevő műsorszolgáltatóknak küldött levelében az EBU állítólag azt javasolta, hogy a szavazást teljes egészében online-ba tegyék át, és arra szorítsák a közönséget, hogy válassza ki a három legjobb produkciót – ahelyett, hogy egy versenyzőre többször is szavazhatnának.
Az EBU szerint a politikailag motivált szavazás „állandóvá” vált, és sokan „mélyen aggasztónak” tartják.
A szavazási szabályokat azóta vizsgálják, hogy az izraeli kormány arra ösztönözte a rajongókat, hogy 2025-ben több szavazatot is leadjanak az ország versenyzőjére. Yuval Raphael dala, a New Day Will Rise a verseny zsűrijénél a 15. helyen végzett – de a közönségszavazáson minden más résztvevőt felülmúlt, 297 pontot szerezve. Végül Raphael a második helyezett lett.
Számos műsorszolgáltató ezt követően megkérdőjelezte, hogyan ért el Izrael ilyen előkelő helyezést. Rámutattak arra a tényre, hogy az izraeli kormányhoz köthető hivatalos közösségi médiafiókok, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnök fiókja is, arra kérték az embereket, hogy 20 alkalommal szavazzanak Raphaelre, ami a megengedett maximális szám. Voltak olyan állítások, hogy egy összehangolt szavazási kampány felfuttatta Izrael 2025-ös versenyzőjének, Yuval Raphaelnek az eredményeit.
Válaszul az EBU megváltoztatta a 2026-os szabályokat, és 10-re csökkentette a szavazatok maximális számát. A verseny előtt azonban kénytelen volt hivatalos figyelmeztetést kiadni az izraeli Kan műsorszolgáltatónak, miután versenyzője videókat tett közzé, amelyekben arra utasították a rajongókat, hogy „10-szer szavazzanak Izraelre”.
A legújabb javaslatok véget vetnének annak a lehetőségnek, hogy ugyanarra az országra több szavazatot is leadhassanak,
bár az elkötelezett rajongók továbbra is regisztrálhatnak további fiókokat különböző fizetési módokkal.
„Úgy gondoljuk, hogy ezek a változások... segítenek majd csökkenteni a mozgósított szavazás hatását anélkül, hogy veszélyeztetnék a tisztességet vagy a bizalmat” – áll a levélben, amelyről először a svéd Aftonbladet újság számolt be. A BBC News-nak adott nyilatkozatában az EBU azt mondta: „Megerősíthetjük, hogy megkezdtük a teljes mértékben online közönségszavazásra való áttérés vizsgálatát az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a következő hónapokban további részleteket teszünk közzé.”
A levélben az EBU elismerte, hogy a jelenlegi szavazási rendszer befolyásolja a rajongók versenyről alkotott képét. „Világossá vált, hogy a mai geopolitikai légkör bizonyos művészekre olyan okokból ösztönzi a szavazatokat, amelyeknek nagyon kevés közük van a teljesítményükhöz” – áll a közleményben. „Ez nem újdonság az Eurovízió történetében – már láttunk ilyet korábban is –, de ezúttal állandósul, és sokak számára mélyen aggasztó” – közölték az Eurovízió szervezői.
Fotó: Wikipedia