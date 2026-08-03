Nyíltan szembeszállt az izraeli vezérkar a védelmi miniszterrel

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Jiszráel Kac le akart váltani egy vezetőt, a vezérkar azonban nem engedelmesedett, hiába jelentette ki a miniszter, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.
Nyílt konfliktus robbant ki Izraelben a védelmi miniszter és a vezérkar között, miután Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap este élő televíziós adásban bejelentette az izraeli hadsereg Ciszjordániáért felelős parancsnokának leváltását. A hadsereg röviddel később közleményben tudatta, hogy a tábornok a helyén marad.
Kac a kormányközeli 14-es televízió esti műsorában jelentette be, hogy leváltja Avi Blut vezérőrnagyot, a központi parancsnokság vezetőjét, mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el.
A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.
A hadsereg röviddel később közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy Blut továbbra is hivatalában marad,
mivel a védelmi miniszternek nincs hatásköre a vezérőrnagy egyoldalú felmentésére.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/GPO/Avi Ohayon