Nyíltan szembeszállt az izraeli vezérkar a védelmi miniszterrel

Nyílt konfliktus robbant ki Izraelben a védelmi miniszter és a vezérkar között, miután Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap este élő televíziós adásban bejelentette az izraeli hadsereg Ciszjordániáért felelős parancsnokának leváltását. A hadsereg röviddel később közleményben tudatta, hogy a tábornok a helyén marad.

Kac a kormányközeli 14-es televízió esti műsorában jelentette be, hogy leváltja Avi Blut vezérőrnagyot, a központi parancsnokság vezetőjét, mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el.