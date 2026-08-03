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ciszjordániai jiszráel kac avi blut Ciszjordánia izrael

Nyíltan szembeszállt az izraeli vezérkar a védelmi miniszterrel

2026. augusztus 03. 09:32

Jiszráel Kac le akart váltani egy vezetőt, a vezérkar azonban nem engedelmesedett, hiába jelentette ki a miniszter, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.

2026. augusztus 03. 09:32
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Nyílt konfliktus robbant ki Izraelben a védelmi miniszter és a vezérkar között, miután Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap este élő televíziós adásban bejelentette az izraeli hadsereg Ciszjordániáért felelős parancsnokának leváltását. A hadsereg röviddel később közleményben tudatta, hogy a tábornok a helyén marad.

Kac a kormányközeli 14-es televízió esti műsorában jelentette be, hogy leváltja Avi Blut vezérőrnagyot, a központi parancsnokság vezetőjét, mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el. 

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A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.

A hadsereg röviddel később közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy Blut továbbra is hivatalában marad, 

mivel a védelmi miniszternek nincs hatásköre a vezérőrnagy egyoldalú felmentésére.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/GPO/Avi Ohayon


 

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Syr Wullam
2026. augusztus 03. 11:24
Blut? Katonához illő név. 😁😁😁
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0
0
templar62
2026. augusztus 03. 10:13
Prehistoric
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0
0
powerage
2026. augusztus 03. 10:06
"mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el" Kevésbé polkorrekten a Haaretz korábban már háborús bűnösnek nevezte az Avi gyereket a civilekkel szembeni kegyetlenkedései miatt. Veszett állat ez is.
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johannluipigus
2026. augusztus 03. 09:53
Ez nálam zendülés így első blikkre, de tegyük azt hozzá, hogy nem ismerem hajszálpontosan a zsidrákok belső ügyeit.
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