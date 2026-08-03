Hortay: Kapitány István torzította a villamosenergia-rendszer terhelési adatait, hogy jobb színben tűntesse fel magát

Hortay Olivér arról ír hétfő reggeli bejegyzésében, hogy Kapitány István vasárnapi „sikerjelentése” alapján „a fogyasztáscsökkentési felhívásaiknak köszönhetően, 6400-ról 5700 MW-ra esett vissza a 19 órás csúcsigény, ami 700 MW-os megtakarítás”.

A magyar rendszerirányító adatai alapján azonban a bruttó tervezett terhelés 5950 MW volt, a tényleges pedig 5680 MW, ami mindössze 290 MW-os eltérés” – mutat rá az energetikai szakértő.

Hortay szerint abszurd, hogy „a Tisza a legbanálisabb, legkönnyebben ellenőrizhető adatokban sem mond igazat”. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője aláhúzta: természetesen így is megsüvegelendőek azok a cégek és háztartások, amelyek takarékoskodtak és így próbálták kisegíteni a felkészületlen kormányt.