Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza kapitány istván hortay olivér szakértő

Hortay: Kapitány István torzította a villamosenergia-rendszer terhelési adatait, hogy jobb színben tűntesse fel magát

2026. augusztus 03. 07:25

Az energetikai szakértő szerint „abszurd, hogy a Tisza a legbanálisabb, legkönnyebben ellenőrizhető adatokban sem mond igazat”.

2026. augusztus 03. 07:25
null

Hortay Olivér arról ír hétfő reggeli bejegyzésében, hogy Kapitány István vasárnapi „sikerjelentése” alapján „a fogyasztáscsökkentési felhívásaiknak köszönhetően, 6400-ról 5700 MW-ra esett vissza a 19 órás csúcsigény, ami 700 MW-os megtakarítás”.

A magyar rendszerirányító adatai alapján azonban a bruttó tervezett terhelés 5950 MW volt, a tényleges pedig 5680 MW, ami mindössze 290 MW-os eltérés” – mutat rá az energetikai szakértő.

Hortay szerint abszurd, hogy „a Tisza a legbanálisabb, legkönnyebben ellenőrizhető adatokban sem mond igazat”. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője aláhúzta: természetesen így is megsüvegelendőek azok a cégek és háztartások, amelyek takarékoskodtak és így próbálták kisegíteni a felkészületlen kormányt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

De miért kell a kormánynak nagyot mondania és miért nem lehet a valóságot közölni? 

– kérdezi bejegyzésében Hortay.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. augusztus 03. 09:10
mondjuk, bárki is aki elhitte, hogy a szenya és kóla árusítással foglalkozó sales-es ért az energiatermeléshez? Eladni és venni talán tud, de termelni nem.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2026. augusztus 03. 09:01
Na kedves Olivér, állunk mint kezdő buza a gőzben? Csodálkozni méltóztatik, hogy a Dzsoki Pista és zakkant pávián duett nem mondott igazat? 2024 óta nem sikerült az igazmondás nekik! Dzsoki Pista már off-shore eladta az egyik naperőmű parkot. Ha jól rémlik állami tulajdon, vagy valami hasonló… jönnek a szélerőművek, amik a saját beruházásokat sem képesek kitermelni, igaz a koncessziót adhatja úgy is bubis/mentes Pista manáger, hogy garantálja hasznot. Volt már erre példa… Paks világhírre tett szert, a világon kb 400 reaktor blokk üzemel, ebből eddig 10 azaz tíz darabot kellett teljesen leállítani kb 60 év alatt… ugyan mi az oka? Ha 1982-ben sem kellett? Csak nem? Paks2 talán? Nehogy megépüljön?
Válasz erre
3
0
mai nap
2026. augusztus 03. 08:56
“ De miért kell a kormánynak nagyot mondania és miért nem lehet a valóságot közölni?” A miniszter úr korábbi pozíciójában rákapott a siker-kommunikációra. Lehet, hogy ott is megsokallták.
Válasz erre
3
1
formaegy-2
2026. augusztus 03. 08:55
Mi ebben a meglepő? A tiszáról, és a szófosó alpári bunkó Magyar Náci Péter kapcáiról beszélünk.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!