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bubenkó csaba víz kereslet

Van ok a pánikra? Roham indult a palackozott ásványvízért

2026. augusztus 02. 18:36

Több településen is pánikvásárlás indult az ivóvízellátás körüli aggodalmak miatt. Sokan attól tartanak, hogy a kánikulában vezetékes víz nélkül maradhatnak, ezért tömegesen vásárolják az ásványvizet.

2026. augusztus 02. 18:36
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Kisboltok és nagyobb áruházak dolgozói is arról számoltak be, hogy a hétvégi bevásárlások alatt a megszokottnál jóval több palackos víz került a vásárlók kosarába. Bár a nyári hőség miatt egyébként is megnő a kereslet az üdítők, sörök és ásványvizek iránt, ezúttal feltűnően nagy mennyiségben fogyott a palackozott víz, sokan kartonszámra vásároltak belőle. Volt, aki kizárólag emiatt tért be az üzletbe, mások pedig a pénztárosoknak jelezték aggodalmukat, attól tartva, hogy a következő napokban nem lesz elegendő ivóvíz a családjuk számára a tartós kánikulában – mondta az Economxnak Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke. Hozzátette,

egyelőre nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, szükség esetén pedig naponta többször is újrarendelik az árut, ezért a következő napokban sem várható készlethiány.

Bubenkó Csaba hangsúlyozta: ilyen helyzetekben különösen fontos a felelős gondolkodás és az együttműködés. „Miközben a kormányzat koordinálásával az illetékes hatóságok és minisztériumok összehangoltan kezelik a kialakult helyzetet, a lakosságnak is hozzá kell járulnia a megoldáshoz azzal, hogy nem kezd felhalmozásba. A víz ugyanis mindannyiunk közös felelőssége” – fogalmazott.

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A bolti dolgozókon is érződik a feszültség

A munkavállalói érdekképviselet vezetője szerint a rendkívüli hőség és a tartós aszály mindenkit próbára tesz, a fizikai dolgozóktól egészen a vezetőkig. A kialakult feszültség pedig a bolti alkalmazottakon is érezhető. Mint mondta, a hétvégi műszakban dolgozók is tapasztalták, hogy az egymásnak ellentmondó információk miatt sok vásárló idegesebbé vált, és

egyeseknél „pániküzemmód” kapcsolt be. Ez azonban szerinte csak nehezíti a helyzetet.

Mint fogalmazott, a víz „maga az élet”, amely mindenki közös kincse, és nem tesz különbséget ember és ember között. Egy pohár víz mindenkinek ugyanannyit ér – egy közösség ereje pedig nem a bőség, hanem a nehéz időszakok idején mutatkozik meg igazán.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

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Összesen 50 komment

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hakapeszim
2026. augusztus 02. 19:46
Sör legyen, meg Unicum, az a legfontosabb.
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Embersárkány
2026. augusztus 02. 19:43
azért remélem az új kommunista vezetésünk gondolt arra, hogy 1. államosítsa az összes ásvaányvíu gyártót forgalmazót 2. betiltsa az ásványvíz külfödre való szállítását. mert ugye ezk ésszerű intézkedések lennének. de ehelyett inkább basztatják a pórnépet, hogy miért locsol a fúrt kutakról ...
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survivor
2026. augusztus 02. 19:40
marciTm 70 eve iszom budapesti csapvizet ! Imadom! Az aztan baci MENTES,Ca++ os...
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VeressZoltán
2026. augusztus 02. 19:37
Pánik. Ez a duplapoloskáékat utasítók kedvére való! Majd jön az üzemanyagok megrohanása is, a pénzbetétek kivétele, stb. Összeomlás, szigorítások! Minden a tervek szerint halad! Rácsesztünk a mocsok idióta tiszafosok miatt! Nem kell a jó? Kell a rossz!
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