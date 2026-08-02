Van ok a pánikra? Roham indult a palackozott ásványvízért

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Több településen is pánikvásárlás indult az ivóvízellátás körüli aggodalmak miatt. Sokan attól tartanak, hogy a kánikulában vezetékes víz nélkül maradhatnak, ezért tömegesen vásárolják az ásványvizet.
Kisboltok és nagyobb áruházak dolgozói is arról számoltak be, hogy a hétvégi bevásárlások alatt a megszokottnál jóval több palackos víz került a vásárlók kosarába. Bár a nyári hőség miatt egyébként is megnő a kereslet az üdítők, sörök és ásványvizek iránt, ezúttal feltűnően nagy mennyiségben fogyott a palackozott víz, sokan kartonszámra vásároltak belőle. Volt, aki kizárólag emiatt tért be az üzletbe, mások pedig a pénztárosoknak jelezték aggodalmukat, attól tartva, hogy a következő napokban nem lesz elegendő ivóvíz a családjuk számára a tartós kánikulában – mondta az Economxnak Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke. Hozzátette,
egyelőre nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, szükség esetén pedig naponta többször is újrarendelik az árut, ezért a következő napokban sem várható készlethiány.
Bubenkó Csaba hangsúlyozta: ilyen helyzetekben különösen fontos a felelős gondolkodás és az együttműködés. „Miközben a kormányzat koordinálásával az illetékes hatóságok és minisztériumok összehangoltan kezelik a kialakult helyzetet, a lakosságnak is hozzá kell járulnia a megoldáshoz azzal, hogy nem kezd felhalmozásba. A víz ugyanis mindannyiunk közös felelőssége” – fogalmazott.
A munkavállalói érdekképviselet vezetője szerint a rendkívüli hőség és a tartós aszály mindenkit próbára tesz, a fizikai dolgozóktól egészen a vezetőkig. A kialakult feszültség pedig a bolti alkalmazottakon is érezhető. Mint mondta, a hétvégi műszakban dolgozók is tapasztalták, hogy az egymásnak ellentmondó információk miatt sok vásárló idegesebbé vált, és
egyeseknél „pániküzemmód” kapcsolt be. Ez azonban szerinte csak nehezíti a helyzetet.
Mint fogalmazott, a víz „maga az élet”, amely mindenki közös kincse, és nem tesz különbséget ember és ember között. Egy pohár víz mindenkinek ugyanannyit ér – egy közösség ereje pedig nem a bőség, hanem a nehéz időszakok idején mutatkozik meg igazán.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI