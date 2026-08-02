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főkert társaság budapest

Drasztikus döntés született a budapesti szökőkutakról és vízesésekről

2026. augusztus 02. 16:42

Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a FŐKERT a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett negyven szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagy értékű növényállomány megóvását helyezné előtérbe – közölte Dezsényi Péter, a FŐKERT főigazgatója.

2026. augusztus 02. 16:42
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A FŐKERT operatív csoportja vasárnap délután ül össze, a tervezett intézkedésekről legkorábban hétfőn adhatnak tájékoztatást. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz-felhasználás akár 10 százalékát is kiteheti, ezért jelentős fogyasztáscsökkentésre van szükség. Közben Budapest zöldvagyonát is védeni kell.

Csak a FŐKERT kezelésében álló zöldfelületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot, az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe.

Az öntözési sorrendben az öt évnél fiatalabb fáknak kell elsőbbséget adni, utánuk következhetnek a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások. A gyep fenntartása kevésbé sürgős, mivel megfelelő körülmények között később regenerálódhat. A talaj kiszáradását kaszálékkal, szénával, aprítékkal vagy más zöldhulladékkal végzett takarással lehet lassítani. A FŐKERT arra kéri a budapestieket, hogy lehetőség szerint segítsenek a közterületi fiatal fák öntözésében is. Egy-egy fiatal fának alkalmanként 50–100 liter vízre van szüksége ahhoz, hogy a nedvesség megfelelő mélységbe jusson.

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

 

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
templar62
2026. augusztus 02. 19:55
Még 4 nap .
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0
0
reepcze-2
2026. augusztus 02. 19:30
A FŐKERT takarékosságból kevesebbet locsol, ezért kéri a lakosságot, hogy ők locsoljanak. A lakosság vajon nem ivóvízzel fog locsolni??? Röhej. Mellesleg Bp-en a lakosság által vételezett víz köbmétere az automatikusan hozzászámolt csatornadíjjal együtt 600,– Ft. Vagyis a lakossági segítséget tkp. tekinthetjük "mikroadománynak" is. :)))
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2
0
august
2026. augusztus 02. 18:25
:) Ha majd a viharos szél homokvihar veszélyével fenyeget, akkor a homokórákat is tilos lesz használni? Még ha a párakapuk használatának fölfüggesztését rendelnék el, ezt még megérteném, de egy szökőkút az egy körbeforgatott vízmennyiséget jelent. Párolgási veszteséggel. Elképesztő "szakmai tudás" halmozódhatott föl a Tiszás univerzumban.
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7
0
astracf
2026. augusztus 02. 18:24
A fákat muszáj lenne locsolni, hogy ne pusztuljanak el. A fű kihajt újra, ha egyszer lesz eső. Elkeserítő ez az időjárás. Ahol élek ( Anglia középső része) már kb. 2 hónapja nem volt eső. Ilyet én itt még nem láttam, de az őslakosok sem... Nyáron itt kellemes 20-23 fok szokott lenni, és gyakran esik az eső, most pedig már a harmadik hőhullám jön...Eső egy csepp sem :((((
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4
1
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