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forsthoffer ágnes Magyar Péter hőség

Magyar Péter elfogadta Forsthoffer meghívását, majd fenyegetőzni kezdett

2026. augusztus 02. 14:27

Megszólalt a kormányfő a rendkívüli helyzetről.

2026. augusztus 02. 14:27
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Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű – jelentette be Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán. A miniszterelnök videóüzenetében a teljes paksi leállásról, a fogyasztási adatokról, az energiarendszer állapotáról, a védelmi munkacsoport ülésének témájáról és a következő napok várható fejleményeiről adott tájékoztatást.

A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte: a Dunamenti Erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Mint mondta, „Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van”, hiszen a lakossági és nagyfogyasztók takarékoskodásának is köszönhető a villamosenergia-piac stabilitása és az ellátás zavartalansága. Szombaton a teljes magyarországi áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől - mondta, kiemelve, hogy így annyi energiát sikerült megspórolni vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. A kormány hálás "mindenkinek, aki a saját kényelmét, vagy éppen a cége profitabilitását hátra sorolva megértette, hogy csak összefogással lehet sikeresen túljutni e soha nem látott energiaválságon" - húzta alá.

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A várható forgatókönyvek kapcsán közölte: 

a Duna vízállása jelenleg mínusz 133 centiméter Paksnál. Mínusz 134 centiméternél elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű második blokkjában üzemelő gépegységének leállítása.

Felidézte, hogy a folyó vízszintjének folyamatos csökkenése miatt már vasárnap hajnali fél kettőkor lekapcsolták a negyedik blokk még működő turbina generátorát, és ezzel 240 megawattra csökkent a 2000 megawattos erőmű teljesítménye. Ha további egy centimétert csökken a Duna vízállása, a második blokk még üzemelő gépegységét is le kell állítani. Ezért várhatóan még vasárnap – 44 év után először – sor kerül a paksi atomerőmű teljes leállítására - mondta. Az fog bekövetkezik, amit sokan nem is tudtak volna elképzelni, és amit az erőmű tervezői és üzemeltetői még az utóbbi években is kizártnak tartottak: teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés - jelezte. Megjegyezte: a pénteki paksi személyes látogatása során is megtapasztalt, hogy a teljes leállás a műszaki és energetikai hatásokon túl lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, sőt Paks és a környék lakosságát is, ezzel együtt elkerülhetetlen a lépés.

Felhívta a figyelmet arra, hogy minden alapot nélkülöznek azok a hazugságok, miszerint a Duna fenti szakaszán bőven van víz és Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Az igazság, hogy a Duna fenti szakaszán működő duzzasztóművek - amellett, hogy átfolyó vízművek - szintén csökkentett kapacitással működnek az alacsony vízállás miatt - rögzítette. A paksi atomerőmű teljes leállítása során a létesítmény biztonsága száz százalékban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll – jelentette ki. 

Mintegy ötven vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz – rögzítette.

Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb öt nap előtt áll az ország – jelentette ki. 

Mivel a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb (negyven fokos) napok következnek, „óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszer, a közszolgáltatások és az emberek” – fogalmazott. Magyar Péter arra kér mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljenek embertársaikra, különösen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, s bánjon mindenki még tudatosabban bánjon a villamos energiával a már ismert 17 és 22 óra között és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és minden ember igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását - fogalmazta meg kérését a kormányfő.

A miniszterelnök kitért rá: a bevásárlóközpontok üzemeltetőit is kérték, hogy mérsékeljék az épületekben a hűtést, és egyben kérte az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának ideiglenes lekapcsolását is a következő napokra. A miniszterelnök közölte, hogy a vasárnap ülésező védelmi munkacsoport dönt arról, hogy szükség lesz-e hétfőtől a nagyvállalatoknál kötelező fogyasztási korlátozásokra az aktuális fogyasztási, termelési, import és vízállási adatok ismeretében.

Elfogadta Forsthoffer meghívását

A kötelező fogyasztáscsökkenés elrendeléséhez szükséges kormányrendelet szombaton hatályba lépett, és szükség esetén alkalmazni fogják – rögzítette. Beszámolt arról, hogy - bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben - az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan. Ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot, egyben arra kérte az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható.

A kormányfő kitért arra, hogy a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére hétfő reggel előbb az őt felkérő közméltóságot, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor-palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről. Minden tájékoztatást meg fog adni „a Tisza-kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán” – mondta. A mostani válsághelyzetben a védekezés sikeréhez "elengedhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével" – húzta alá. Kiemelte ugyanakkor, hogy ugyan jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia- és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír, de 

„miután túljutottunk minden nehézségen", bizonyosan „elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése".

Zárásként arról beszélt, hogy a következő napokban – az államra, önkormányzatokra, civil szervezetekre, a vállalatokra, honvédségre, egészségügyi, szociális szakemberekre és minden magyar emberre – szükség lesz a hőség és az energiakrízis miatt. A nehézségek, amelyek önmagukban ugyan kellemetlenek, lehetőséget adnak arra, hogy „megmutassuk hazánk szebbik, emberségesebb arcát, hogy bebizonyítsuk, hogy a magyar egy valóban szolidáris és összetartó nemzet" – fogalmazott. Magyar Péter beszéde végén arra kérte az embereket, hogy figyeljenek, vigyázzanak egymásra, segítsenek a rászorulóknak, ehhez pedig "sok erőt és bátorságot" kívánt mindenkinek.

Forsthoffer Ágnes berendelte a miniszterelnököt


Mint arról korábban beszámoltunk, személyes tájékoztatást kért Magyar Pétertől a rendkívüli hőség és az energiaválság kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök ezzel együtt a pártok frakcióvezetőit is meghívta a Sándor-palotába.

A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnökként a holnapi napon személyes tájékoztatásomat kértem Miniszterelnök Úrtól a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről

 – írta közösségi oldalán vasárnap Forsthoffer Ágnes, aki hozzátette:

Nagyon fontosnak tartottam, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői is közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek Miniszterelnök Úrhoz, ezért őket is meghívtam hétfő délelőtt a Sándor-palotába

Minderre azért ad lehetőséget, mert a rendkívüli meleg miatt elmarad az Országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, melyet még Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezett.

Nyitókép: MTI

 

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Összesen 105 komment

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pandalala
2026. augusztus 02. 15:57
ez hülye
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nyafika
2026. augusztus 02. 15:56
TiSzar meg kormányosdit jácik a homokozóban... Petike tömi homoksütit Ágika szájábaaaaa...
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 02. 15:56
nyafika 2026. augusztus 02. 15:54 Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 02. 15:53 Jól elhanyagolta a bukott Orbán-kormány 16 év alatt. De legalább lettek stadionok meg vadászkastélyok az uraitoknak. - Sajnos a fajtád maradt a vályog putriban. Dolgozni nem akartál, csak a közösből nyúlni. Most is a putridból pötyögsz, a TiSzar sem kínált a 6000milliárdból. Megérte csicskaszarnak lenni? Ne nyafogj, nyafka nyafika. Gyere, nevess velem. Nézd mit találtam. A jóslatod a választás éjszakájáról: nyafika 2026. április 12. 20:18 In_memoriam_fleto 2026. április 12. 20:13 Egyéniben 71 Tisza, cumi van fideszesek :DD - Ezt lementem, hogy éjfélkor legyen mit a picsogó pofádba törölni... Látod? Lementettem és most is a picsogó pofádba vágom. 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ízisz
2026. augusztus 02. 15:56
🧡🇭🇺 Hazudsz kutya!!! Neked egy betűdet sem lehet elhinni!!!, másra nem vagy képes csak a gyűlőlködő politikai bosszúra, de most már a gazdaság kivéreztetésére is Mo.-nak!!! Szerinted ezt meddig fogják lájkolni, tapsikolni a szektásaid??? Azt hiszed, hogy a szende katonái megtudnak majd védeni a tömegharagtól??? Hiába várod már, hogy lövethess végre a magyarra, nem fogod tudni megakadályozni a karmád beteljesülését!!! 💯👌😐❗
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