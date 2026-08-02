Magyar Péter elfogadta Forsthoffer meghívását, majd fenyegetőzni kezdett

a Duna vízállása jelenleg mínusz 133 centiméter Paksnál. Mínusz 134 centiméternél elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű második blokkjában üzemelő gépegységének leállítása.

Felidézte, hogy a folyó vízszintjének folyamatos csökkenése miatt már vasárnap hajnali fél kettőkor lekapcsolták a negyedik blokk még működő turbina generátorát, és ezzel 240 megawattra csökkent a 2000 megawattos erőmű teljesítménye. Ha további egy centimétert csökken a Duna vízállása, a második blokk még üzemelő gépegységét is le kell állítani. Ezért várhatóan még vasárnap – 44 év után először – sor kerül a paksi atomerőmű teljes leállítására - mondta. Az fog bekövetkezik, amit sokan nem is tudtak volna elképzelni, és amit az erőmű tervezői és üzemeltetői még az utóbbi években is kizártnak tartottak: teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés - jelezte. Megjegyezte: a pénteki paksi személyes látogatása során is megtapasztalt, hogy a teljes leállás a műszaki és energetikai hatásokon túl lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, sőt Paks és a környék lakosságát is, ezzel együtt elkerülhetetlen a lépés.

Felhívta a figyelmet arra, hogy minden alapot nélkülöznek azok a hazugságok, miszerint a Duna fenti szakaszán bőven van víz és Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Az igazság, hogy a Duna fenti szakaszán működő duzzasztóművek - amellett, hogy átfolyó vízművek - szintén csökkentett kapacitással működnek az alacsony vízállás miatt - rögzítette. A paksi atomerőmű teljes leállítása során a létesítmény biztonsága száz százalékban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll – jelentette ki.