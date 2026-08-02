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energetikai közel - kelet tarjányi péter hormuzi - szoros paksi atomerőmű időjárás válság

Tarjányi Péter: Augusztusban komoly energetikai válság érkezhet

2026. augusztus 02. 06:31

Már a következő napokban eldőlhet, mi vár ránk a jövőben.

2026. augusztus 02. 06:31
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„Három dolgot nézek most: az időjárást, a nemzetközi energetikai piac mozgását, és a közel-keleti háborút, különösen a Hormuzi-szoros térségét” – írta Tarjányi Péter a hőség okozta rendkívüli helyzet kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő szerint 

vagy egy drága augusztus vár ránk, vagy szembe kell néznünk egy valódi energiaválsággal.

„A biztonságpolitikában a válságokat ritkán egyetlen esemény okozza” – fogalmazott, jelezve, hogy az időjárás mellett az energetikai piacon tapasztalható mozgások és a közel-keleti háború is befolyással lehet a történtekre.

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„A valódi problémák akkor kezdődnek, amikor egyszerre történik több, egymástól független folyamat. Ma pontosan ezt látom.” 

Ha a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony marad, a Paksi Atomerőmű teljesítményét tovább kell korlátozni, vagy akár teljesen le is állhat akár már a hétvégén. Ez önmagában nem nukleáris veszélyhelyzet, de komoly terhelést jelent a magyar villamosenergia-rendszernek.

– fogalmazott.

Úgy folytatta: közben Európa energiapiaca feszült. A hőség növeli a fogyasztást, több országban az aszály és az alacsony folyóvízszint csökkenti az energiatermelés lehetőségeit. A tartalékok ilyenkor gyorsabban fogynak. És ott van a harmadik tényező, a Közel-Kelet.

Ha a Hormuzi-szorosban újabb katonai eszkaláció történik, annak szinte azonnali hatása lehet az olaj- és földgázpiacra. Ez pedig Európában is tovább növelheti az energiaköltségeket.”

– vélekedett Tarjányi Péter, aki szerint a három egymással összefüggő folyamat a következő napokban együtt dönthetik el, hogy a mostani nehéz időszakból egyszerűen egy drága augusztus lesz, vagy egy valódi energetikai válság kezdete.

 

Nyitókép: Jánossy Gergely/MTI

 

 

 

 

 

 

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Összesen 103 komment

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FeketeFehér
2026. augusztus 02. 11:19
"falcatus-2 2026. augusztus 02. 09:45 Nehogy véletlenül oda menjünk, melyik "alpesi tavak" száradtak ki,hányan és hol?" A svájci–francia határon fekvő Brenets-tó vízszintje a hosszan tartó aszály miatt drámaian lecsökkent, a tó több mint egy hete hajózhatatlan. A vízszint már több mint kilenc méterrel marad el az átlagostól, és naponta további mintegy 22 centimétert csökken. A tó fenekén rekedt turistahajók közül több már a kiszáradt iszapban áll, ami komoly veszteséget okoz a helyi hajózási vállalkozásoknak.
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madre79
2026. augusztus 02. 10:34
Tarjányi milyen minőségében nyilatkozik? A kormány épp elég pánikot kelt, ahelyett, hogy átgondoltan cselekedne, persze a szakembereket nem kellett volna mindenhonnan kirúgni!
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fernandvix
2026. augusztus 02. 10:31
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok 2026. augusztus 02. 09:25 • Szerkesztve fernandvix 2026. augusztus 02. 09:11 a szakdolgozatom......Paks egy öreg nyomott-vizes erőmű, ahol grafittal szabályozzák a teljesítményt Nos cimbora hazudsz. A grafit Csernobilben volt mint moderátor azaz neutron lassító ami Paks esetében a deutérium. A szabályzó rudak Paks esetében bórkarbid mert az neutron elnyelő. Ha ezeket betolod a fűtőelemek köze leáll a maghasadás. Szerintem húzd meg magad.
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falcatus-2
•••
2026. augusztus 02. 10:11 Szerkesztve
re: fernandvicc A világ 217 országa közül Ausztria mindössze 7,35 fokos átlaghőmérsékletével a 201 . helyen áll. Ez azt jelenti, hogy mindössze 16 olyan ország van ahol átlagosan hidegebb van, mint Ausztriában. Úgy tűnik, minden ország a 2x olyan gyorsan melegszik, mint a másik. és a legmelegebb orzság a Földön, és minden tenger a legmelegebb tenger, és minden tenger kétszer olyan gyorsan melegszik, mint minden más tenger, vagy óceán. Ha, lenne időm a listát angol nyelvű forrásokkal is bővíteni, könyvtárat kellene nyitnom.
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