Tarjányi Péter: Augusztusban komoly energetikai válság érkezhet

„Három dolgot nézek most: az időjárást, a nemzetközi energetikai piac mozgását, és a közel-keleti háborút, különösen a Hormuzi-szoros térségét” – írta Tarjányi Péter a hőség okozta rendkívüli helyzet kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő szerint

vagy egy drága augusztus vár ránk, vagy szembe kell néznünk egy valódi energiaválsággal.

„A biztonságpolitikában a válságokat ritkán egyetlen esemény okozza” – fogalmazott, jelezve, hogy az időjárás mellett az energetikai piacon tapasztalható mozgások és a közel-keleti háború is befolyással lehet a történtekre.