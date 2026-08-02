Tarjányi Péter: Augusztusban komoly energetikai válság érkezhet

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Már a következő napokban eldőlhet, mi vár ránk a jövőben.
„Három dolgot nézek most: az időjárást, a nemzetközi energetikai piac mozgását, és a közel-keleti háborút, különösen a Hormuzi-szoros térségét” – írta Tarjányi Péter a hőség okozta rendkívüli helyzet kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő szerint
vagy egy drága augusztus vár ránk, vagy szembe kell néznünk egy valódi energiaválsággal.
„A biztonságpolitikában a válságokat ritkán egyetlen esemény okozza” – fogalmazott, jelezve, hogy az időjárás mellett az energetikai piacon tapasztalható mozgások és a közel-keleti háború is befolyással lehet a történtekre.
„A valódi problémák akkor kezdődnek, amikor egyszerre történik több, egymástól független folyamat. Ma pontosan ezt látom.”
Ha a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony marad, a Paksi Atomerőmű teljesítményét tovább kell korlátozni, vagy akár teljesen le is állhat akár már a hétvégén. Ez önmagában nem nukleáris veszélyhelyzet, de komoly terhelést jelent a magyar villamosenergia-rendszernek.
– fogalmazott.
Úgy folytatta: közben Európa energiapiaca feszült. A hőség növeli a fogyasztást, több országban az aszály és az alacsony folyóvízszint csökkenti az energiatermelés lehetőségeit. A tartalékok ilyenkor gyorsabban fogynak. És ott van a harmadik tényező, a Közel-Kelet.
Ha a Hormuzi-szorosban újabb katonai eszkaláció történik, annak szinte azonnali hatása lehet az olaj- és földgázpiacra. Ez pedig Európában is tovább növelheti az energiaköltségeket.”
– vélekedett Tarjányi Péter, aki szerint a három egymással összefüggő folyamat a következő napokban együtt dönthetik el, hogy a mostani nehéz időszakból egyszerűen egy drága augusztus lesz, vagy egy valódi energetikai válság kezdete.
Nyitókép: Jánossy Gergely/MTI