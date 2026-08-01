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transtelex öreg - duna bala - ág Csernavoda román románia atomerőmű

Bezzegrománia? A román kormány eltéríti a Dunát, hogy tovább működhessen a csernavodai atomerőmű

2026. augusztus 01. 18:30

Rendkívüli döntést jelentettek be.

2026. augusztus 01. 18:30
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Eltéríti a Dunát a román kormány, hogy ne kelljen leállítani a csernavodai atomerőmű 2-es blokkját – írja a Transtelex.

A folyót a Bala-ág és az Öreg-Duna találkozásánál készülnek elterelni, négy uszály segítségével, mintegy hétmillió lej (kb. 500 millió forint) ráfordítással.

A művelet végrehajtásának idejére Călărași és Konstanca megyékben harmincnapos vészhelyzetet kell elrendelni.

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Kedd délelőtt az alacsony vízállás miatt leállították a csernavodai atomerőmű 1-es blokkját. A 2-es blokk egyelőre üzemel, leállítása azonban felmerült, ennek elkerülésére térítik most el a Dunát.

A döntésre azért van szükség, mert Románia importlehetőségei az atomerőművi blokkok leállításának esetére erősen korlátozottak – a szomszédos országok, köztük Magyarország ugyanis szintén energiaválsággal küzdenek.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

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Összesen 71 komment

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Sorrend:
VeressZoltán
2026. augusztus 01. 21:36
Nem kell kiröhögni a románt, mert legalább bütyköl valamit! 1983-ban magyar szakemberek országos műszaki összefogással megoldották, hogy extrém alacsony vízszint mellett se kellett leállítani Paksot. Duplapoloskát húzzátok a ....otokra mocskos tiszafosok!
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johannluipigus
2026. augusztus 01. 21:24
@negyedik-kokrowatz-3 "várom az ötleteket, hogy nálunk hogyan kéne ezt kivitelezni!" Te kis büfé-ruhatár szakot elvégzett buzi! Miből gondolod azt, hogy a vízmérnökeink nem tudnák megoldani a házi feladatot?
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figyelő4322
2026. augusztus 01. 21:07
negyedik-kokrowatz-3 2026. augusztus 01. 14:38 • Szerkesztve "várom az ötleteket, hogy nálunk hogyan kéne ezt kivitelezni!" Belevezetni/ bekötni a Tiszát a Dunába? Ez igen jó ötletnek tűnik. És jócskán megnövelhetné a Duna vízszintjét. Ez lenne egy ún. win- win situation!
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figyelő4322
2026. augusztus 01. 21:04
Szerintem 2026. augusztus 01. 14:31 "Nem valószínű, hogy a hozzáértőket ott is kirúgták." Ez szerintem is tényleg igaz lehet. Továbbá a mostani Nagy- Romániában akármilyen rendszer vagy kormány van, azok MIND hazafiak. Sőt, soviniszták is a javából. Az oláhoknál még a bolsevikok is elsősorban hazafiak voltak. És úgy néz ki, hogy a poszt- komcsi meg libernyák kormányok is azok... Szégyellheti magát a jelenlegi PöTiszar Magyar kormány ebben a tekintetben IS!
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