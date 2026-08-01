Bezzegrománia? A román kormány eltéríti a Dunát, hogy tovább működhessen a csernavodai atomerőmű

Eltéríti a Dunát a román kormány, hogy ne kelljen leállítani a csernavodai atomerőmű 2-es blokkját – írja a Transtelex.

A folyót a Bala-ág és az Öreg-Duna találkozásánál készülnek elterelni, négy uszály segítségével, mintegy hétmillió lej (kb. 500 millió forint) ráfordítással.

A művelet végrehajtásának idejére Călărași és Konstanca megyékben harmincnapos vészhelyzetet kell elrendelni.