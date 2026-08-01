Bezzegrománia? A román kormány eltéríti a Dunát, hogy tovább működhessen a csernavodai atomerőmű

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Rendkívüli döntést jelentettek be.
Eltéríti a Dunát a román kormány, hogy ne kelljen leállítani a csernavodai atomerőmű 2-es blokkját – írja a Transtelex.
A folyót a Bala-ág és az Öreg-Duna találkozásánál készülnek elterelni, négy uszály segítségével, mintegy hétmillió lej (kb. 500 millió forint) ráfordítással.
A művelet végrehajtásának idejére Călărași és Konstanca megyékben harmincnapos vészhelyzetet kell elrendelni.
Kedd délelőtt az alacsony vízállás miatt leállították a csernavodai atomerőmű 1-es blokkját. A 2-es blokk egyelőre üzemel, leállítása azonban felmerült, ennek elkerülésére térítik most el a Dunát.
A döntésre azért van szükség, mert Románia importlehetőségei az atomerőművi blokkok leállításának esetére erősen korlátozottak – a szomszédos országok, köztük Magyarország ugyanis szintén energiaválsággal küzdenek.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP