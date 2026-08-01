Elmaradó focimeccsek, vízkorlátozás Fejér megyében és lassuló villamosok – a hőség ellen védekeznek országszerte

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Az MLSZ közleményt adott ki a változásokról, Karácsony Gergely pedig azt írta, évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint a napokban.
Három mérkőzés elmarad, háromnak pedig módosult a kezdési időpontja a labdarúgó Merkantil Bank Liga hétvégi második fordulójában.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a mára kiírt Diósgyőri VTK–Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka, illetve a Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BVSC-Zugló összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC, illetve Gyirmót FC Győr – HR-Rent Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd. Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor találkozik.
Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint
„az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait”.
A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I.-es, NB II.-es és NB III.-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére.
„A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra” – áll a szövetség közleményében.
Hozzátették, hogy amennyiben a kezdési időpont olyan formában nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzést vagy egyéb teremlabdarúgó-eseményt elhalasztják.
Vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fejérvíz Zrt.
A társaság a közösségi oldalán jelezte, hogy a rendkívüli hőhullám miatt a vízigények is jelentősen megnövekednek, emiatt a vízellátó rendszereik terhelése kritikus szintre is emelkedhet. Közölték, hogy az üzemeltetési területükön
jelenleg stabil az ivóvízellátás,
azonban egy esetleges műszaki probléma vagy a megnövekedő hétvégi vízfogyasztás hatására ellátási problémák alakulhatnak ki.
A korlátozás célja a település lakossági ivóvízellátásának, valamint az egészségügyi, köznevelési és egyéb létfontosságú intézmények vízigényének folyamatos biztosítása. A lakosságtól tudatos vízhasználatot kértek, illetve a kertek, gyepfelületek és zöldterületek locsolásának; a medencék feltöltésének; a gépjárművek ivóvízzel történő mosásának; az utak, járdák és egyéb burkolt felületek mosásának mellőzését.
A budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán.
Karácsony Gergely azt írta: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon
korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd.
„Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – fogalmazott a főpolgármester.
(MTI)
Nyitókép: Férfiak kannába töltenek vizet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) által kihelyezett ívóvíztárolóból Szentendre Pismány településrészén, a Cseresznyés utcában 2026. július 31-én. (MTI/Bruzák Noémi)