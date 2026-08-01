Elmaradó focimeccsek, vízkorlátozás Fejér megyében és lassuló villamosok – a hőség ellen védekeznek országszerte

„az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait”.

A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I.-es, NB II.-es és NB III.-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére.

„A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra” – áll a szövetség közleményében.