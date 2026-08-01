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merkantil bank liga rendkívüli intézkedés karácsony gergely hőség Fejér megye korlátozás

Elmaradó focimeccsek, vízkorlátozás Fejér megyében és lassuló villamosok – a hőség ellen védekeznek országszerte

2026. augusztus 01. 12:08

Az MLSZ közleményt adott ki a változásokról, Karácsony Gergely pedig azt írta, évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint a napokban.

2026. augusztus 01. 12:08
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Három mérkőzés elmarad, háromnak pedig módosult a kezdési időpontja a labdarúgó Merkantil Bank Liga hétvégi második fordulójában. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a mára kiírt Diósgyőri VTK–Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka, illetve a Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BVSC-Zugló összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC, illetve Gyirmót FC Győr – HR-Rent Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd. Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor találkozik. 

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Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint 

„az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait”. 

A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I.-es, NB II.-es és NB III.-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. 

A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra” – áll a szövetség közleményében. 

Hozzátették, hogy amennyiben a kezdési időpont olyan formában nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzést vagy egyéb teremlabdarúgó-eseményt elhalasztják.

Vízkorlátozások hat Fejér vármegyei településen 

Vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fejérvíz Zrt.

A társaság a közösségi oldalán jelezte, hogy a rendkívüli hőhullám miatt a vízigények is jelentősen megnövekednek, emiatt a vízellátó rendszereik terhelése kritikus szintre is emelkedhet. Közölték, hogy az üzemeltetési területükön 

jelenleg stabil az ivóvízellátás, 

azonban egy esetleges műszaki probléma vagy a megnövekedő hétvégi vízfogyasztás hatására ellátási problémák alakulhatnak ki.

A korlátozás célja a település lakossági ivóvízellátásának, valamint az egészségügyi, köznevelési és egyéb létfontosságú intézmények vízigényének folyamatos biztosítása. A lakosságtól tudatos vízhasználatot kértek, illetve a kertek, gyepfelületek és zöldterületek locsolásának; a medencék feltöltésének; a gépjárművek ivóvízzel történő mosásának; az utak, járdák és egyéb burkolt felületek mosásának mellőzését.

Lassuló járművek, napi szintű energiamegtakarítás

A budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon 

korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd.

Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – fogalmazott a főpolgármester.

(MTI)
 

Nyitókép: Férfiak kannába töltenek vizet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) által kihelyezett ívóvíztárolóból Szentendre Pismány településrészén, a Cseresznyés utcában 2026. július 31-én. (MTI/Bruzák Noémi)

 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
nemmondom-3
2026. augusztus 01. 15:03
A MLSZ pénteken még nem tudta, hogy ma még melegebb lesz? A klubok és a szurkolók miért csak az utolsó időben értesültek valakinek a döntéséről?
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pollip
2026. augusztus 01. 15:02
Zalában vízhiány van. Nem csoda, locsolják az azbesztes utakat.
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astonph00125
2026. augusztus 01. 15:00
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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lofejazagyban-2
2026. augusztus 01. 14:40
a szakértelem kormányoz, avagy a forradalom a napon aszalja gyermekeit.
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