Hőség – rendkívüli intézkedésekkel védi munkatársait a Magyar Posta

A hőség mindenkit megvisel, ezért a Magyar Posta munkatársai egészsége védelme érdekében rendkívüli intézkedéseket vezetett be. E szerint a kézbesítők csak annyi csomaggal indulhatnak útnak, amit biztonsággal el tudnak vinni, és maximum 11 óráig vissza kell érniük a bázispontjukra. A nem klimatizált posták délben bezárnak. A lakosságtól türelmet kérnek az esetleges fennakadások miatt,

és hogy a kézbesítőket a legmelegebb napokon kínálják meg egy pohár vízzel.

A Posta emellett hűtött védőitalt, ötvenfaktoros naptejet és nyári védősapkát biztosít a munkatársai számára, valamint más könnyítések mellett engedélyezték a zöld munkapóló helyett a fehér póló viselését is.