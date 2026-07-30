Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet

Magyar Péter a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.