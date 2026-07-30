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dunamenti erőmű mti mol Magyar Péter

Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet

2026. július 30. 13:06

A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet.

2026. július 30. 13:06
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Magyar Péter a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. 

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„Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására”

 – fogalmazott.

Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.

Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá, közölve azt is, hogy utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kell tenniük.

Százhalombattára is elmennek a nap folyamán Kapitány Istvánnal a Dunamenti Erőműbe és tájékozódnak arról, hogy áll a javítás, de meglátogatják a a Mol százhalombattai finomítóját is - közölte.

 Felidézte, hogy a finomító továbbra sem teljes kapacitással működik, közel 50 százalékos kiesés van, és valamikor szeptemberre ígérik a teljes kapacitással történő működést.

Magyar Péter elmondta, utána tájékoztatást adnak a benzin- és a gázolajárakról.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 340 komment

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fernandvix
2026. július 30. 16:18
Burdisgaragefernandvix 2026. július 30. 16:07 Szdsz-es bulika volt, mimdenki emlékszik rá, aki élt akkor vagy nagyobb agya van egy aranyhalnál. 1 évvel vagyok idősebb Orbánnál. Kussolhatnál.
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Batman007
2026. július 30. 16:18
Az alacsony vizszinthez hozzájárulhat, hogy szlovák barátaint visszatarzanak vizet hogy a saját erőmüvük menjen.Most erik be a Dunakör Jávor Benedek stb liberálisok munkája hogy nekünk nincs kellő tárolonk a Dunán.
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johannluipigus
2026. július 30. 16:18
@fernandvix "Nem tűnt fel még hogy Magyar azt csinálja a fidesszel a Parlamentben mint itt én veletek narancsbolsevikokkal" Mert mit csinált velem, maga szerencsétlen balfácán? Ha jól emlékszem eddig még minden vitában taknyosra szopattam az elmúlt 15 év alatt. Őszintén bevallom, nem volt nehéz dolgom, mert igencsak együgyű állatnak tetszik lenni.
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Canadian
2026. július 30. 16:17
Nem tudom miért van ez a nagy felhördülés. A Duna vízállása a szárazság miatt leesett, ezért muszáj leállítani Paksot, de a kiesést lehet importból fedezni. Ezt a cikk elég világosan leírja. Nem kell kétségbeesni, senki nem fog szomjan halni és a szárazság nem fog örökké tartani.
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