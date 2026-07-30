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A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet.
Magyar Péter a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.
„Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására”
– fogalmazott.
Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.
Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá, közölve azt is, hogy utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kell tenniük.
Százhalombattára is elmennek a nap folyamán Kapitány Istvánnal a Dunamenti Erőműbe és tájékozódnak arról, hogy áll a javítás, de meglátogatják a a Mol százhalombattai finomítóját is - közölte.
Felidézte, hogy a finomító továbbra sem teljes kapacitással működik, közel 50 százalékos kiesés van, és valamikor szeptemberre ígérik a teljes kapacitással történő működést.
Magyar Péter elmondta, utána tájékoztatást adnak a benzin- és a gázolajárakról.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
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