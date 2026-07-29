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Elég egy apró megingás, és máris százalékpontok olvadnak le. Persze most még van honnan, most még olyan magasról kezdődik a lejtmenet, hogy az az első hónapokban fel sem fog tűnni a Tiszának.
„Két fontos közvélemény-kutatás is nyilvánosságra került az elmúlt napokban, és mindkettő azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága elkezdett csökkenni. Persze az elmozdulás még nem túl nagy, már hibahatáron túli. És bár a kormánypártra még mindig jóval többen szavaznának most, mint tették azt április 12-én, a jelek intőek. A politológusok máris a mézeshetek végéről beszélnek, pedig nemrég még azt harsogták, hogy a párt mögötti bizalom akár egy évig is kitarthat a szokásos 100 nap helyett. A szakértők az okokban is egyetértenek, hiszen úgy vélik, hogy a köztársasági elnök választása körüli fiaskó volt az első komolyabb ütés, amelyet a Tisza elszenvedett, és amelyet ráadásul teljes mértékig magának köszönhet. Véleményem szerint ugyanakkor itt többről van szó, mint egy balul sikerült lépés.
A támogatottság csökkenése inkább azt mutatja, hogy a Tisza mögött álló bázis nagyon heterogén és borzasztóan törékeny.
Elég egy apró megingás, és máris százalékpontok olvadnak le. Persze most még van honnan, most még olyan magasról kezdődik a lejtmenet, hogy az az első hónapokban fel sem fog tűnni a Tiszának.
Érdekes ugyanakkor, hogy úgy tűnik, a párt egyelőre nem aggódik, sőt, természetesnek veszi, hogy a rekordtámogatottság jár neki. Nem volt még olyan új kormánya Magyarországnak, amely az első 70-80 napjában ennyire kevés jóléti intézkedést vezetett volna be. Magyar Péterék ugyanis csak a bosszúval vannak elfoglalva, csak abban tudnak „eredményeket” felmutatni. Gazdasági téren egyelőre a felemásan sikerült iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése szerepel a nevük mellett. Előbbi csak szűk rétegek számára elérhető, főleg a korábban ígérthez képest, utóbbival pedig nagyjából ezer forintot lehet személyenként éves szinten megtakarítani.
Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy gazdasági kormányzás egyelőre nincs Magyarországon, annak ellenére sem, hogy a viharfelhők már gyülekeznek az égen.”
(Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt)