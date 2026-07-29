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tisza apadás Magyar Péter

Vége a mézesheteknek, a jobboldalon most kell erősnek lenni

2026. július 29. 18:29

Elég egy apró megingás, és máris százalékpontok olvadnak le. Persze most még van honnan, most még olyan magasról kezdődik a lejtmenet, hogy az az első hónapokban fel sem fog tűnni a Tiszának.

2026. július 29. 18:29
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Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Két fontos közvélemény-kutatás is nyilvánosságra került az elmúlt napokban, és mindkettő azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága elkezdett csökkenni. Persze az elmozdulás még nem túl nagy, már hibahatáron túli. És bár a kormánypártra még mindig jóval többen szavaznának most, mint tették azt április 12-én, a jelek intőek. A politológusok máris a mézeshetek végéről beszélnek, pedig nemrég még azt harsogták, hogy a párt mögötti bizalom akár egy évig is kitarthat a szokásos 100 nap helyett. A szakértők az okokban is egyetértenek, hiszen úgy vélik, hogy a köztársasági elnök választása körüli fiaskó volt az első komolyabb ütés, amelyet a Tisza elszenvedett, és amelyet ráadásul teljes mértékig magának köszönhet. Véleményem szerint ugyanakkor itt többről van szó, mint egy balul sikerült lépés.

A támogatottság csökkenése inkább azt mutatja, hogy a Tisza mögött álló bázis nagyon heterogén és borzasztóan törékeny.

Elég egy apró megingás, és máris százalékpontok olvadnak le. Persze most még van honnan, most még olyan magasról kezdődik a lejtmenet, hogy az az első hónapokban fel sem fog tűnni a Tiszának.

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Érdekes ugyanakkor, hogy úgy tűnik, a párt egyelőre nem aggódik, sőt, természetesnek veszi, hogy a rekordtámogatottság jár neki. Nem volt még olyan új kormánya Magyarországnak, amely az első 70-80 napjában ennyire kevés jóléti intézkedést vezetett volna be. Magyar Péterék ugyanis csak a bosszúval vannak elfoglalva, csak abban tudnak „eredményeket” felmutatni. Gazdasági téren egyelőre a felemásan sikerült iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése szerepel a nevük mellett. Előbbi csak szűk rétegek számára elérhető, főleg a korábban ígérthez képest, utóbbival pedig nagyjából ezer forintot lehet személyenként éves szinten megtakarítani.

Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy gazdasági kormányzás egyelőre nincs Magyarországon, annak ellenére sem, hogy a viharfelhők már gyülekeznek az égen.”

(Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt)

 

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Összesen 17 komment

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ördöngös pepecselés
2026. július 29. 20:30
"Persze most még van honnan" ebben én nem lennék ilyen biztos. PoloskaPöti és a tisza amiatt lett olyan népszerű mert az internáci, büdöskomcsi és jobbiknáci lakájmédia minden hazugságukat 3 évig elhallgatta és a legnagyobb disznóságukból is kimosdatta őket. Ha elkezdenek szivárogni a tények a virtuális valóság buborékba akkor összeomlás is lehet belőle. Az energia árakat pedig lesben állnak, az EUs pénzek is elmaradhatnak no és a multiknak is utalni kell a győzelmükbe fektetett júdáspénzek részleteit
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szilvarozsa
2026. július 29. 20:11
Ennek a nyomorultnak szomorú sorsa lesz. Ha nagyon lecsökken a népszerűsége, egyszerűen kilövetik és a Fideszre kenik az ügyet. Hasznos idióta, holtában még hoz egy ciklust a prüsszelieknek.
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fernandvix
2026. július 29. 20:00
Moslékzabáló 2026. július 29. 19:43 Erős vagyok. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Légy erős. Soha többet nem lesz a fidesz hatalmon. Megy a gecibe mint az mszp.
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Moslékzabáló
2026. július 29. 19:43
Erős vagyok. És felkészülök lélekben arra, hogy Magyar és a Tisza még évekig itt lesz. A söpredék támogatóit - amíg teljesen tönkre nem mennek anyagilag - sajnos bőven kielégíti az, hogy hajtóvadászatot folytat a fideszesek ellen. Még élvezik is a suttyóságát, a proli tempóját. Nem a szemüknek hisznek (nem elvett papírokat Takács asztaláról, hanem odatett!), hanem annak, amit a pártvezetés állít... Elmebetegek.
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