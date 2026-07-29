„Két fontos közvélemény-kutatás is nyilvánosságra került az elmúlt napokban, és mindkettő azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága elkezdett csökkenni. Persze az elmozdulás még nem túl nagy, már hibahatáron túli. És bár a kormánypártra még mindig jóval többen szavaznának most, mint tették azt április 12-én, a jelek intőek. A politológusok máris a mézeshetek végéről beszélnek, pedig nemrég még azt harsogták, hogy a párt mögötti bizalom akár egy évig is kitarthat a szokásos 100 nap helyett. A szakértők az okokban is egyetértenek, hiszen úgy vélik, hogy a köztársasági elnök választása körüli fiaskó volt az első komolyabb ütés, amelyet a Tisza elszenvedett, és amelyet ráadásul teljes mértékig magának köszönhet. Véleményem szerint ugyanakkor itt többről van szó, mint egy balul sikerült lépés.

A támogatottság csökkenése inkább azt mutatja, hogy a Tisza mögött álló bázis nagyon heterogén és borzasztóan törékeny.

Elég egy apró megingás, és máris százalékpontok olvadnak le. Persze most még van honnan, most még olyan magasról kezdődik a lejtmenet, hogy az az első hónapokban fel sem fog tűnni a Tiszának.