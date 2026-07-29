Glückwunsch! Közpénzből dobott születésnapi partit az osztrák belügyminisztérium

Az osztrák belügyminisztérium szerint az ügy a minisztérium hivatalos rendezvénye volt, szokás ugyanis, hogy a kerek születésnapjaikon a hivatal tiszteleg a hosszú időn át szolgáló belügyminiszterek előtt. Hasonló módon ünnepelték meg Schlöglt is a tavalyi évben.

Strasser esetében az ügy különösen nagy hullámokat vert, mivel a politikust még aktív korában, EP-képviselőként 2014-ben vesztegetés miatt jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték: pénzért árulta befolyását az uniós törvényhozásra.

A partit mind az ország legerősebb pártja, az ellenzéki jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), mind a koalíciós partner, a liberális NEOS kritizálta.