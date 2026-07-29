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Glückwunsch! Közpénzből dobott születésnapi partit az osztrák belügyminisztérium

2026. július 29. 17:48

61 fő ünnepelte közpénzből miniszter urat.

2026. július 29. 17:48
Ausztria. Osztrák zászló.

Közel kilencezer euró közpénzt költött Ernst Strasser korábbi néppárti belügyminiszter 70. születésnapi bulijára az osztrák belügyminisztérium – írja az Exxpress.

A 77 meghívott közül 61-en tették tiszteletüket az eseményen, köztük a jelenlegi belügyminiszter, Gerhard Karner, elődei, Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Sobotka és Karl Schlögl, valamint Klaudia Tanner védelmi miniszter.

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A legnagyobb tétel a catering volt: ezt a szolgáltatást 8230 euróért rendelte meg a minisztérium, de akadt még 373 euró születésnapi tortára, 100 euró virágra és egyéb költségek is.

Az osztrák belügyminisztérium szerint az ügy a minisztérium hivatalos rendezvénye volt, szokás ugyanis, hogy a kerek születésnapjaikon a hivatal tiszteleg a hosszú időn át szolgáló belügyminiszterek előtt. Hasonló módon ünnepelték meg Schlöglt is a tavalyi évben.

Strasser esetében az ügy különösen nagy hullámokat vert, mivel a politikust még aktív korában, EP-képviselőként 2014-ben vesztegetés miatt jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték: pénzért árulta befolyását az uniós törvényhozásra.

A partit mind az ország legerősebb pártja, az ellenzéki jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), mind a koalíciós partner, a liberális NEOS kritizálta.

Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 17:59
Na, már ezek is másolják a fideszeseket. Azzal a különbséggel, hogy náluk ennek lesz következménye.
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4
4
massivement7
2026. július 29. 17:59
A fidkányoknak ez csak akkor bűn, ha a hanyatló nyugaton csinálják - és ott ügy lesz belőle - helyesen. Itt az ezer százmilliárdos korrupciónak is tapsol a sok buta ostoba fidkány... Nem is 9000 euróból ettek, hanem 90-ből. Ennek vége.
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5
5
Canadian
2026. július 29. 17:56
Á, az semmi! Peti már kormányzása második hónapjában köszpénzből üdikézett és jet skizett Törökországban, és VIP páholyból bámulta a Forma 1-et. Az sokkal többe került, pedig Peti csak most indul.
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5
1
frankie-bunn
2026. július 29. 17:50
Elvesztette közpénz jellegét...
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1
0
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