Glückwunsch! Közpénzből dobott születésnapi partit az osztrák belügyminisztérium

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61 fő ünnepelte közpénzből miniszter urat.
Közel kilencezer euró közpénzt költött Ernst Strasser korábbi néppárti belügyminiszter 70. születésnapi bulijára az osztrák belügyminisztérium – írja az Exxpress.
A 77 meghívott közül 61-en tették tiszteletüket az eseményen, köztük a jelenlegi belügyminiszter, Gerhard Karner, elődei, Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Sobotka és Karl Schlögl, valamint Klaudia Tanner védelmi miniszter.
A legnagyobb tétel a catering volt: ezt a szolgáltatást 8230 euróért rendelte meg a minisztérium, de akadt még 373 euró születésnapi tortára, 100 euró virágra és egyéb költségek is.
Az osztrák belügyminisztérium szerint az ügy a minisztérium hivatalos rendezvénye volt, szokás ugyanis, hogy a kerek születésnapjaikon a hivatal tiszteleg a hosszú időn át szolgáló belügyminiszterek előtt. Hasonló módon ünnepelték meg Schlöglt is a tavalyi évben.
Strasser esetében az ügy különösen nagy hullámokat vert, mivel a politikust még aktív korában, EP-képviselőként 2014-ben vesztegetés miatt jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték: pénzért árulta befolyását az uniós törvényhozásra.
A partit mind az ország legerősebb pártja, az ellenzéki jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), mind a koalíciós partner, a liberális NEOS kritizálta.
Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP