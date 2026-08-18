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fehér ház truth social natalie harp donald trump

Kicsoda Natalie Harp, aki Donald Trump árnyékaként éli mindennapjait?

2026. augusztus 18. 15:49

A feltűnő külső mögött egy drámai túlélési történet, valamint egy rendkívül egyedi és befolyásos fehér házi munkakör húzódik meg.

2026. augusztus 18. 15:49
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Az amerikai belpolitikai csatározások kereszttüzébe került az a 35 éves, rendkívül dekoratív nő, aki az utóbbi időben Donald Trump amerikai elnök állandó kísérőjeként tűnik fel a nyilvánosság előtt. Natalie Harp, az elnök személyi asszisztense nemrégiben egy demokrata szenátor éles kritikája nyomán került a reflektorfénybe, ám a feltűnő külső mögött egy drámai túlélési történet, valamint egy rendkívül egyedi és befolyásos fehér házi munkakör húzódik meg.

A Kaliforniából származó nő története egy súlyos egészségügyi krízissel indult. Harp csontrákkal küzdött, és saját elmondása szerint mind az orvosi, mind a politikai elit lemondott már róla, 

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amikor Donald Trump 2018-ban aláírta a gyógykezeléshez való jogról szóló törvényt (Right to Try Act), amely lehetővé tette a kísérleti fázisban lévő gyógyszerek alkalmazását a súlyos betegeknél. 

A nőnek ez mentette meg az életét, háláját pedig először egy 2019-es konferencián, majd a 2020-as Republikánus Nemzeti Konvención is nyilvánosan kifejezte, kijelentve Trumpnak, hogy ha ő nincs, ma már nem élne. Rövid televíziós újságírói kitérő után Harp 2022-ben csatlakozott Trump stábjához.

Az elnöki hivatalban betöltött szerepe miatt a sajtóban hamar ráragadt a „két lábon járó nyomtató” becenév. Natalie Harp feladata ugyanis az elnök Truth Social közösségi oldalának technikai kezelése, amelyet egy egészen egyedi módszerrel végez: folyamatosan egy laptopot és egy hordozható nyomtatót hord magával az elnök közelében. 

Ő gyűjti össze a Trumpot dicsérő cikkeket, a támogatói bejegyzéseket és a demokraták elleni politikai támadásokat, amelyeket papíron kinyomtatva mutat meg a politikusnak. 

Miután Trump jóváhagyta a tervezeteket, Harp élesíti azokat a felületen, gyakran késő éjszaka vagy a hétvégéken is. Ronny Jackson, a Fehér Ház korábbi orvosa szerint a nő jelenléte kulcsfontosságú, mert képes folyamatosan kiváló hangulatban tartani az elnököt.

A dekoratív asszisztens személye a napokban vált politikai vitatémává, miután Jon Ossoff demokrata szenátor egy kampányrendezvényen élesen támadta az elnököt. 

Ossoff azzal vádolta meg Trumpot, hogy elhanyagolja az államügyeket, és inkább „Natalie-val utazgat a Katarból kapott repülő palotáján”. 

A kritika egy korábbi törökországi incidensre utalt, amikor egy iráni merénylet veszélye miatt végrehajtott titkos repülőgép-cserénél Trump maga mellé vette Harpot a biztonságos gépre, miközben Marco Rubio külügyminisztert és Scott Bessent pénzügyminisztert a csaliként használt másik repülőn hagyta. A Fehér Ház és a Trump-kampány rendkívül nyers és személyeskedő hangvételben utasította vissza a szenátor szavait, míg maga Trump a humorista Pee-wee Hermanhoz hasonlította Ossoffot.

Harp és az elnök szoros munkakapcsolatát nem mindenki nézi jó szemmel, még a családján belül sem. 

Nicaraguában élő, tőle elidegenedett fivére, Preston Harp nemrégiben egy interjúban kifejezetten egészségtelennek nevezte testvére és Donald Trump viszonyát. 

Úgy fogalmazott, nem érti, hogyan dolgozhat bárki a volt elnöknek, akit ő maga nemzeti szégyennek tart, a húgát pedig csupán egy elkötelezett rajongói klub tagjaként jellemezte.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

 

 

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
lucasko
2026. augusztus 18. 19:02
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Nasi12
2026. augusztus 18. 17:51
Nehéz eset. Megértem, hogy Trump szivesen utazgat vele. Biztosan lojális hozzá, ha már második életét neki köszönheti. De mit szól ehhez a first lady?
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powerage
2026. augusztus 18. 17:35
"Trump maga mellé vette Harpot a biztonságos gépre" Persze, hogy vitte magával, repülőút alatt előfordulhat, hogy pelenkázni kell az öreget.
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5
Gubbio
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2026. augusztus 18. 17:34 Szerkesztve
A demokratáknak savanyú a szőlő. Pedig ott van nekik Kamala Harris és Hillary Clinton. Közben Trump összekacsint a világ biológiailag még maradék, értelmesebbik részével... hogy megint egy jó rágós gumicsontot dobott az agyhalott liberáldemokráciának. Az ún. "Magyar"-nak pedig megmaradt Lannert, Bódis és Forsthoffer. Ugyan ki igazi nő dolgozna vele?
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