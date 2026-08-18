Kicsoda Natalie Harp, aki Donald Trump árnyékaként éli mindennapjait?

Az amerikai belpolitikai csatározások kereszttüzébe került az a 35 éves, rendkívül dekoratív nő, aki az utóbbi időben Donald Trump amerikai elnök állandó kísérőjeként tűnik fel a nyilvánosság előtt. Natalie Harp, az elnök személyi asszisztense nemrégiben egy demokrata szenátor éles kritikája nyomán került a reflektorfénybe, ám a feltűnő külső mögött egy drámai túlélési történet, valamint egy rendkívül egyedi és befolyásos fehér házi munkakör húzódik meg.

A Kaliforniából származó nő története egy súlyos egészségügyi krízissel indult. Harp csontrákkal küzdött, és saját elmondása szerint mind az orvosi, mind a politikai elit lemondott már róla,