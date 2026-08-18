Kicsoda Natalie Harp, aki Donald Trump árnyékaként éli mindennapjait?

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A feltűnő külső mögött egy drámai túlélési történet, valamint egy rendkívül egyedi és befolyásos fehér házi munkakör húzódik meg.
Az amerikai belpolitikai csatározások kereszttüzébe került az a 35 éves, rendkívül dekoratív nő, aki az utóbbi időben Donald Trump amerikai elnök állandó kísérőjeként tűnik fel a nyilvánosság előtt. Natalie Harp, az elnök személyi asszisztense nemrégiben egy demokrata szenátor éles kritikája nyomán került a reflektorfénybe, ám a feltűnő külső mögött egy drámai túlélési történet, valamint egy rendkívül egyedi és befolyásos fehér házi munkakör húzódik meg.
A Kaliforniából származó nő története egy súlyos egészségügyi krízissel indult. Harp csontrákkal küzdött, és saját elmondása szerint mind az orvosi, mind a politikai elit lemondott már róla,
amikor Donald Trump 2018-ban aláírta a gyógykezeléshez való jogról szóló törvényt (Right to Try Act), amely lehetővé tette a kísérleti fázisban lévő gyógyszerek alkalmazását a súlyos betegeknél.
A nőnek ez mentette meg az életét, háláját pedig először egy 2019-es konferencián, majd a 2020-as Republikánus Nemzeti Konvención is nyilvánosan kifejezte, kijelentve Trumpnak, hogy ha ő nincs, ma már nem élne. Rövid televíziós újságírói kitérő után Harp 2022-ben csatlakozott Trump stábjához.
Az elnöki hivatalban betöltött szerepe miatt a sajtóban hamar ráragadt a „két lábon járó nyomtató” becenév. Natalie Harp feladata ugyanis az elnök Truth Social közösségi oldalának technikai kezelése, amelyet egy egészen egyedi módszerrel végez: folyamatosan egy laptopot és egy hordozható nyomtatót hord magával az elnök közelében.
Ő gyűjti össze a Trumpot dicsérő cikkeket, a támogatói bejegyzéseket és a demokraták elleni politikai támadásokat, amelyeket papíron kinyomtatva mutat meg a politikusnak.
Miután Trump jóváhagyta a tervezeteket, Harp élesíti azokat a felületen, gyakran késő éjszaka vagy a hétvégéken is. Ronny Jackson, a Fehér Ház korábbi orvosa szerint a nő jelenléte kulcsfontosságú, mert képes folyamatosan kiváló hangulatban tartani az elnököt.
A dekoratív asszisztens személye a napokban vált politikai vitatémává, miután Jon Ossoff demokrata szenátor egy kampányrendezvényen élesen támadta az elnököt.
Ossoff azzal vádolta meg Trumpot, hogy elhanyagolja az államügyeket, és inkább „Natalie-val utazgat a Katarból kapott repülő palotáján”.
A kritika egy korábbi törökországi incidensre utalt, amikor egy iráni merénylet veszélye miatt végrehajtott titkos repülőgép-cserénél Trump maga mellé vette Harpot a biztonságos gépre, miközben Marco Rubio külügyminisztert és Scott Bessent pénzügyminisztert a csaliként használt másik repülőn hagyta. A Fehér Ház és a Trump-kampány rendkívül nyers és személyeskedő hangvételben utasította vissza a szenátor szavait, míg maga Trump a humorista Pee-wee Hermanhoz hasonlította Ossoffot.
Harp és az elnök szoros munkakapcsolatát nem mindenki nézi jó szemmel, még a családján belül sem.
Nicaraguában élő, tőle elidegenedett fivére, Preston Harp nemrégiben egy interjúban kifejezetten egészségtelennek nevezte testvére és Donald Trump viszonyát.
Úgy fogalmazott, nem érti, hogyan dolgozhat bárki a volt elnöknek, akit ő maga nemzeti szégyennek tart, a húgát pedig csupán egy elkötelezett rajongói klub tagjaként jellemezte.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP