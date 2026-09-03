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liverpool szoboszlai dominik andoni iraola ipswich

Szoboszlai új szerepkört kaphat a Liverpoolban, Iraola nyíltan beszélt a terveiről

2026. szeptember 03. 21:58

A magyar válogatott csapatkapitánya sokoldalúságával fontos szerepet tölthet be a Liverpoolban, akár a védelem jobb oldalán is.

2026. szeptember 03. 21:58
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Egyre inkább körvonalazódik, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban hosszabb távon is bevethető lehet jobbhátvédként. Andoni Iraola a pénteki Ipswich–Liverpool mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egyértelműen jelezte, hogy számol ezzel a lehetőséggel. A magyar középpályás a Nottingham Forest elleni 2–2-es bajnokin már a védelem jobb oldalán fejezte be a találkozót, így úgy tűnik, nem csupán egyszeri kényszermegoldásról van szó – írja a Magyar Nemzet

Iraola külön kiemelte Szoboszlai hozzáállását és sokoldalúságát.

 Ha jobbszélsőként, jobbhátvédként vagy akár balhátvédként kell játszatnunk őt, készen áll rá”

– mondta a spanyol szakember, aki szerint a magyar játékos számára az a legfontosabb, hogy segítse a csapatot. Hozzátette: a jelenlegi sérülések mellett különösen értékesek azok a futballisták, akik több poszton is bevethetők. „Számomra nagyon értékes, hogy vannak olyan játékosaim, mint Dom, mert még mérkőzés közben is lehetőséget adnak arra, hogy megváltoztassam a posztjukat” – fogalmazott.

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A Liverpoolnak jelenleg valóban szüksége van alternatívákra a jobb oldalon. Conor Bradley hosszabb ideje sérült, Joe Gomez pedig szintén nem bevethető, bár várhatóan hamarosan újra edzésbe állhat. Iraola szerint jelenleg kevés lehetősége van ezen a poszton, Szoboszlai mellett Ronald Araújo jöhet szóba. A magyar játékos ráadásul az előző idényben is többször kisegített jobbhátvédként, így számára nem ismeretlen feladatkörről van szó.

A középpályán ugyanakkor nagyobb a versenyhelyzet. Iraola Szoboszlai eredeti posztjáról azt mondta, hogy ott „jó a létszám”, miközben Florian Wirtzet központi szerepben számol vele, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister pedig szintén rendelkezésre áll. Mindez magyarázhatja, hogy a szakember miért lát értéket Szoboszlai többposztos bevethetőségében. A magyar válogatott csapatkapitánya az Ipswich ellen ráadásul jubileumhoz érkezik: 

150. alkalommal léphet pályára a Liverpool mezében.

Nyitókép: Instagram/Szoboszlai Dominik

 

Összesen 2 komment

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Madasa Hatter
2026. szeptember 03. 22:32
Hiba volt a szerződés hosszabbítása, a Real Madrid vagy Man City jobb választás lett volna, be fog ragadni a jobb hátvéd szerepbe, nem fog gólokat lőni és elketyeg az ideje. A Liverpool egy foshalom tele önző köcsögökkel
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broncobilly
2026. szeptember 03. 22:07
Sőt,akár kapusként is bevethető. Istenem, milyen világban élünk, de akár csere is lehet, vagy az angolok lordja. Én inkább azt szeretném, hogy jól szerepeljen a a Nemzeti csapatban.
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