Szoboszlai új szerepkört kaphat a Liverpoolban, Iraola nyíltan beszélt a terveiről

A Liverpoolnak jelenleg valóban szüksége van alternatívákra a jobb oldalon. Conor Bradley hosszabb ideje sérült, Joe Gomez pedig szintén nem bevethető, bár várhatóan hamarosan újra edzésbe állhat. Iraola szerint jelenleg kevés lehetősége van ezen a poszton, Szoboszlai mellett Ronald Araújo jöhet szóba. A magyar játékos ráadásul az előző idényben is többször kisegített jobbhátvédként, így számára nem ismeretlen feladatkörről van szó.

A középpályán ugyanakkor nagyobb a versenyhelyzet. Iraola Szoboszlai eredeti posztjáról azt mondta, hogy ott „jó a létszám”, miközben Florian Wirtzet központi szerepben számol vele, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister pedig szintén rendelkezésre áll. Mindez magyarázhatja, hogy a szakember miért lát értéket Szoboszlai többposztos bevethetőségében. A magyar válogatott csapatkapitánya az Ipswich ellen ráadásul jubileumhoz érkezik: