Lannert Judit: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre

Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Lannert Judit közölte: a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus-program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre.