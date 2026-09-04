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európai unió tanácsa hankó balázs lannert judit erasmus program európai bizottság

Lannert Judit: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre

2026. szeptember 04. 13:19

Az Európai Unió Tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus-szerződéseket.

2026. szeptember 04. 13:19
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Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Lannert Judit közölte: a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus-program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. 

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Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, 

és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt” – fogalmazott.

Kiemelte: a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Hozzátette: a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.

Az Erasmus-program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon, ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. A program honlapja szerint az indulás óta összesen mintegy 300 ezren kapcsolódtak be Magyarországról.

Az Európai Unió Tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus-szerződéseket.

A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei közé került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vettek részt a mobilitási programban.

A kizárás miatt az előző kormány létrehozta a 2024-ben a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amely a modellváltó egyetemek hallgatóinak költségvetési forrásból finanszírozta a külföldi részképzéseket és a szakmai mobilitást, és amelyben Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter év eleji tájékoztatása szerint eddig több mint 12 ezren vettek részt.

(MTI)

Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala

 

Összesen 66 komment

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Sorrend:
Ne szájalj
2026. szeptember 04. 16:08
Az Erasmus semmi masrol nem szol, mint meghosszabbitani a diakeveket, bulizni, meg lehuzni meg tobb bort a szulokrol.
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mlotta
2026. szeptember 04. 15:59
Célkeresztben a magyar gyermekek: homoszexuálispagandista szervezetek tartottak tanévnyitót a kormány részvételével „Szabad és nyitott tanévnyitó” – ezen a néven hirdették meg destruktív rendezvényüket szélsőséges szervezetek. Az Amnesty International és a Labrisz Egyesület mellett a Tisza-kormány oktatási minisztériumának főosztályvezetője is ott volt a MagNet Közösségi Házba szervezett tanévnyitón, melyet csütörtök délelőtt tartottak főleg középiskolás gyerekeknek.
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madre79
2026. szeptember 04. 15:34
Az lehet, de te akkor is eltakarodsz a francba!
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lofejazagyban-2
2026. szeptember 04. 15:32
a mindennapi betevő fantasztikus siker a fostos prolihadak száára: Megnyertük a széncsatát! Alul maradt a szén!
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