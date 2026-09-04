Lannert Judit: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre

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Az Európai Unió Tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus-szerződéseket.
Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.
Lannert Judit közölte: a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus-program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre.
Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is,
és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt” – fogalmazott.
Kiemelte: a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Hozzátette: a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.
Az Erasmus-program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon, ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. A program honlapja szerint az indulás óta összesen mintegy 300 ezren kapcsolódtak be Magyarországról.
Az Európai Unió Tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus-szerződéseket.
A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei közé került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vettek részt a mobilitási programban.
A kizárás miatt az előző kormány létrehozta a 2024-ben a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amely a modellváltó egyetemek hallgatóinak költségvetési forrásból finanszírozta a külföldi részképzéseket és a szakmai mobilitást, és amelyben Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter év eleji tájékoztatása szerint eddig több mint 12 ezren vettek részt.
(MTI)
Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala