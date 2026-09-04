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segített öngyilkosság veneto Olaszország

A segített öngyilkosságról fogadott el törvényt az olaszországi Veneto tartomány

2026. szeptember 04. 07:03

A támogatott öngyilkosságról fogadott el jogszabályt Olaszország Veneto tartománya – jelentette a La Repubblica című olasz lap csütörtökön.

2026. szeptember 04. 07:03
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Az életvégi döntés szabadsága nem baloldali vagy jobboldali kérdés – mondta Luca Zaia, az északkelet-olaszországi tartomány jobboldali többségű közgyűlésének elnöke a lapnak.

Luca Zaia „a szenvedőknek” szentelte a rendelkezést, amely a Venetóban bejelentett lakosok számára engedélyezi és szabályozza az emberek életük irányítására, valamint kezelésükre vonatkozó döntéseit gyógyíthatatlan betegség vagy haldoklás esetén.

A 4,8 millió lakosú tartományt vezető testület 32 igen, 14 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a segített öngyilkosságról szóló törvényt, amelyet kilencezer aláírás indított útjára.

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Olaszországban eddig Toszkána, Szardínia és Emilia-Romagna rendelkezett az életvégi döntés szabadságáról, Veneto azonban az első jobboldali vezetésű tartomány, amely azt engedélyezte.

A regionális törvény továbbra is szigorú előírásokhoz köti a segített öngyilkosság módozatait, amelyek értelmében az orvos, vagy más egészségügyi szakember előkészíti és biztosítja a halált okozó gyógyszert, de azt a beteg maga veszi be.

Keserűségét fejezte ki Francesco Moraglia velencei pátriárka, akinek korábbi közleménye szerint a Venetóban bevezetett intézkedés „nehezen ellenőrizhető kulturális és egészségügyi modell erősített meg”.

A katolikus egyház ellenvetéseit Luca Zaia legitimnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az állam világnézetének azonban semlegesnek és szabadnak kell lenni.

Az olasz alkotmánybíróság 2019-ben legitimnek ítélte meg a segített öngyilkosságot, de arról országos törvény egyelőre nem született.

(MTI) 

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. szeptember 04. 10:09
Ez szép, de kevés. Nálunk 12-én egy egész ország öngyilkosságát szavazták meg! Az ön-ben bizonytalan vagyok!
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Swansea2688
2026. szeptember 04. 10:08
A segített öngyilkosságot röviden gyilkosságnak nevezik.
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forest-3
2026. szeptember 04. 09:50
Igen ez valoban olcsobb mint az apolas,igy sok pénzt tudnak sporolni. Igy kell ezt csinalni a bunkosbottal körbefutni,aki még él fejbevagni,mint a Gyalog Galopban ☝️
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Matek_
2026. szeptember 04. 09:42
Sokat elárulnak a fenti "események"...: Teljesen nyílt és nyilvánvaló hogy Olaszországban sincs jobboldali párt, hanem csak baloldali pártok, akik közül néhányan azzal a hazugsággal kampányolnak hogy ők jobboldaliak. Az is nyilvánvaló, hogy a liberális pártok szorgalmazzák az eutanáziát, azzal a -rejtett vagy nyílt- szándékkal, hogy akinek nincs pénze magánorvosra az menjen eutanáziára, és ne terhelje az állami kórházak költségvetését. Az eutanázia gyilkosság vagy öngyilkosság, mint ahogyan az abortusz is gyilkosság. Az is kiderült a fenti eseményekből, hogy az állkeresztény Olaszországban sincs keresztény vagy katolikus, ugyanúgy mint az állkeresztény Ausztriában vagy az állkeresztény Spanyolországban, stb.,stb.
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