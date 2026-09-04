A segített öngyilkosságról fogadott el törvényt az olaszországi Veneto tartomány

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A támogatott öngyilkosságról fogadott el jogszabályt Olaszország Veneto tartománya – jelentette a La Repubblica című olasz lap csütörtökön.
Az életvégi döntés szabadsága nem baloldali vagy jobboldali kérdés – mondta Luca Zaia, az északkelet-olaszországi tartomány jobboldali többségű közgyűlésének elnöke a lapnak.
Luca Zaia „a szenvedőknek” szentelte a rendelkezést, amely a Venetóban bejelentett lakosok számára engedélyezi és szabályozza az emberek életük irányítására, valamint kezelésükre vonatkozó döntéseit gyógyíthatatlan betegség vagy haldoklás esetén.
A 4,8 millió lakosú tartományt vezető testület 32 igen, 14 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a segített öngyilkosságról szóló törvényt, amelyet kilencezer aláírás indított útjára.
Olaszországban eddig Toszkána, Szardínia és Emilia-Romagna rendelkezett az életvégi döntés szabadságáról, Veneto azonban az első jobboldali vezetésű tartomány, amely azt engedélyezte.
A regionális törvény továbbra is szigorú előírásokhoz köti a segített öngyilkosság módozatait, amelyek értelmében az orvos, vagy más egészségügyi szakember előkészíti és biztosítja a halált okozó gyógyszert, de azt a beteg maga veszi be.
Keserűségét fejezte ki Francesco Moraglia velencei pátriárka, akinek korábbi közleménye szerint a Venetóban bevezetett intézkedés „nehezen ellenőrizhető kulturális és egészségügyi modell erősített meg”.
A katolikus egyház ellenvetéseit Luca Zaia legitimnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az állam világnézetének azonban semlegesnek és szabadnak kell lenni.
Az olasz alkotmánybíróság 2019-ben legitimnek ítélte meg a segített öngyilkosságot, de arról országos törvény egyelőre nem született.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció/Pexels