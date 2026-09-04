A segített öngyilkosságról fogadott el törvényt az olaszországi Veneto tartomány

Olaszországban eddig Toszkána, Szardínia és Emilia-Romagna rendelkezett az életvégi döntés szabadságáról, Veneto azonban az első jobboldali vezetésű tartomány, amely azt engedélyezte.

A regionális törvény továbbra is szigorú előírásokhoz köti a segített öngyilkosság módozatait, amelyek értelmében az orvos, vagy más egészségügyi szakember előkészíti és biztosítja a halált okozó gyógyszert, de azt a beteg maga veszi be.

Keserűségét fejezte ki Francesco Moraglia velencei pátriárka, akinek korábbi közleménye szerint a Venetóban bevezetett intézkedés „nehezen ellenőrizhető kulturális és egészségügyi modell erősített meg”.