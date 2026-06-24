Extrém hőhullám sújtja Nyugat-Európát

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Franciaország a valaha mért legforróbb napjait éli, Spanyolországban is 40 fok körül jár a nappali hőmérséklet.
Franciaországban negyven ember fulladt meg hőhullámhoz kapcsolódó halálesetekben – jelentette be Sébastien Lecornu francia miniszterelnök, miközben a hőmérséklet több nagyvárosban rekordmagasságot ért el, és a hőhullám több európai országban is eléri a csúcspontját.
„Nem szabad félvállról venni, hogy felügyelet nélkül úszunk hőhullám idején” – mondta Marina Ferrari sport- és ifjúságügyi miniszter a francia rádiónak.
Franciaországot, Spanyolországot és Olaszországot sújtotta eddig a hőhullám a legjobban
– írja a BBC.
Franciaországban kedden volt a legmelegebb júniusi nap, átlagosan 29,8 Celsius-fokkal. A legmelegebb éjszakát hétfőn mérték, legalább 21,6 Celsius-fokkal a Météo France szerint, és az ország több mint fele vörös riasztás alatt van. Az ország nagy részét, beleértve Párizst és Nantes-t is, sötétvörös színnel jelölték a „kivételesen magas hőség” miatt. A Lyon körüli keleti régiók narancssárgán jelölik a „nagyon magas hőséget”, míg a távoli déli részek és a Marseille közelében lévő mediterrán partvidék egyes részei sárgán jelölik a „magas hőséget”. A tetején található felirat magyarázza a színkódokat, és a nagyobb városok meg vannak jelölve és feliratozva. Forrás: Météo France, BBC.
Eközben Spanyolországban egyes területeken a hőmérséklet várhatóan 40°C felett is elérheti a csúcsértéket,
délen Andalúziában, északon pedig Kantábriában és Baszkföldön piros riasztás van érvényben a nemzeti hőhullám harmadik napján.
Spanyolország szinte minden más európai országnál jobban ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak. Az Aemet állami meteorológiai szolgálat szerint a júniusi hőhullámok egyre gyakoribbak, 2000 és 2025 között 10 ilyen esetet regisztráltak Spanyolország szárazföldjén, és az elmúlt 25 évben mindössze kettőt.
Olaszországban pedig 15 városban, köztük Rómában, Milánóban, Firenzében, Torinóban és Velencében piros hőhullám-riasztást adtak ki. A riasztás olyan állapotokat jelez, amelyek nem csak az idősek vagy a krónikus betegek egészségügyi kockázatát jelenthetik, még az egészséges felnőttek számára is.
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP