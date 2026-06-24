Extrém hőhullám sújtja Nyugat-Európát

Franciaországban negyven ember fulladt meg hőhullámhoz kapcsolódó halálesetekben – jelentette be Sébastien Lecornu francia miniszterelnök, miközben a hőmérséklet több nagyvárosban rekordmagasságot ért el, és a hőhullám több európai országban is eléri a csúcspontját.

„Nem szabad félvállról venni, hogy felügyelet nélkül úszunk hőhullám idején” – mondta Marina Ferrari sport- és ifjúságügyi miniszter a francia rádiónak.