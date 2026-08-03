Újraélesztettek egy hároméves kisfiút az M1-esen, a BRFK rendőrei mentették meg az életét

Másodperceken múlt egy hároméves kisfiú élete az M1-es autópályán, miután a gyermek hirtelen rosszul lett, leállt a légzése, arca és ajkai pedig elkékültek. A kétségbeesett szülők a leállósávban álltak meg, ahol elsőként a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedési rendőrei érkeztek a segítségükre.

A BRFK tájékoztatása szerint az eset július 30-án este történt az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél. Az ukrán állampolgárságú család hároméves fiát már nem tudta magához téríteni, amikor a helyszínre érkezett Agócs Roland és Domszky Tamás rendőr főtörzsőrmester. A két egyenruhás azonnal megkezdte az életmentést: míg Domszky Tamás mentőt riasztott, addig Agócs Roland mellkaskompressziót alkalmazott, majd többször Heimlich-műfogást hajtott végre.