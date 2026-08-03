Újraélesztettek egy hároméves kisfiút az M1-esen, a BRFK rendőrei mentették meg az életét

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A kisfiú már nem adott életjeleket, amikor a közlekedési rendőrök megérkeztek.
Másodperceken múlt egy hároméves kisfiú élete az M1-es autópályán, miután a gyermek hirtelen rosszul lett, leállt a légzése, arca és ajkai pedig elkékültek. A kétségbeesett szülők a leállósávban álltak meg, ahol elsőként a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedési rendőrei érkeztek a segítségükre.
A BRFK tájékoztatása szerint az eset július 30-án este történt az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél. Az ukrán állampolgárságú család hároméves fiát már nem tudta magához téríteni, amikor a helyszínre érkezett Agócs Roland és Domszky Tamás rendőr főtörzsőrmester. A két egyenruhás azonnal megkezdte az életmentést: míg Domszky Tamás mentőt riasztott, addig Agócs Roland mellkaskompressziót alkalmazott, majd többször Heimlich-műfogást hajtott végre.
A gyors és szakszerű beavatkozás eredményeként a kisfiú néhány feszült pillanat után ismét lélegezni kezdett. A helyszínre érkező mentők átvették Maksym ellátását, majd a Bókay Gyermekgyógyászati Klinikára szállították további kezelésre.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy Agócs Roland és Domszky Tamás lélekjelenlétének, gyors döntéseinek és szakszerű intézkedésének köszönhetően a kisfiú időben megkapta a szükséges segítséget. A BRFK elismerését és köszönetét fejezte ki a két rendőr helytállásáért.
Nyitókép: Facebook