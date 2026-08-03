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brfk életmentés autópálya

Újraélesztettek egy hároméves kisfiút az M1-esen, a BRFK rendőrei mentették meg az életét

2026. augusztus 03. 10:36

A kisfiú már nem adott életjeleket, amikor a közlekedési rendőrök megérkeztek.

2026. augusztus 03. 10:36
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Másodperceken múlt egy hároméves kisfiú élete az M1-es autópályán, miután a gyermek hirtelen rosszul lett, leállt a légzése, arca és ajkai pedig elkékültek. A kétségbeesett szülők a leállósávban álltak meg, ahol elsőként a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedési rendőrei érkeztek a segítségükre.

A BRFK tájékoztatása szerint az eset július 30-án este történt az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél. Az ukrán állampolgárságú család hároméves fiát már nem tudta magához téríteni, amikor a helyszínre érkezett Agócs Roland és Domszky Tamás rendőr főtörzsőrmester. A két egyenruhás azonnal megkezdte az életmentést: míg Domszky Tamás mentőt riasztott, addig Agócs Roland mellkaskompressziót alkalmazott, majd többször Heimlich-műfogást hajtott végre.

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A gyors és szakszerű beavatkozás eredményeként a kisfiú néhány feszült pillanat után ismét lélegezni kezdett. A helyszínre érkező mentők átvették Maksym ellátását, majd a Bókay Gyermekgyógyászati Klinikára szállították további kezelésre.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy Agócs Roland és Domszky Tamás lélekjelenlétének, gyors döntéseinek és szakszerű intézkedésének köszönhetően a kisfiú időben megkapta a szükséges segítséget. A BRFK elismerését és köszönetét fejezte ki a két rendőr helytállásáért. 

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. augusztus 03. 11:21
1. Gratulálok. 2. Örülök, hogy a nevek meg lettek említve. 3. Ha kérhetném, mind visszamenőleg, és előremenőleg is tényfeltárásként akár a későbbiekhez legyen megemlítve a parancskiadó, a vezetőszáron elvivő rendőr, bíró, ügyész neve is. 4. A Tisza teljes átláthatóságot ígért, én ezt szeretném átlátni. 5. Hogy valaki 2 üveg bort hútetlenült kezelt, és ezért le kellett fogni a kezét, már csak azért is. Nyilván tudta, a hűtés problémás lehet majd, ha jön a hőkupola, és ezért megfeddhetik, mert hűtetlenül kezelt.
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2
0
Trüpéma
2026. augusztus 03. 11:00
A kiérkező mentők már valószínűleg nem tudtak volna segíteni.
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0
0
Ödenburger
2026. augusztus 03. 10:48
Hála.
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1
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