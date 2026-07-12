Több kilométeres a torlódás az M7-esen, frontális karambol miatt lezárták a 87-es főútat

Frontálisan ütközött két autó a 87-es főúton Vasszécseny közelében, emiatt teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem vasárnap.

A balesett a 12-es és 13-as kilométerszelvény között történt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítővágó segítségével kimentette járművéből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.