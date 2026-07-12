Több kilométeres a torlódás az M7-esen, frontális karambol miatt lezárták a 87-es főútat

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Az M7-es autópályán három személygépkocsi ütközött, az országhatár felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométernél.
Frontálisan ütközött két autó a 87-es főúton Vasszécseny közelében, emiatt teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem vasárnap.
A balesett a 12-es és 13-as kilométerszelvény között történt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítővágó segítségével kimentette járművéből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Az M7-es autópályán pedig három személygépkocsi ütközött, az országhatár felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométernél.
A katasztrófavédelem közlése szerint az autókban tizenhárman utaztak. Az útszakaszon több kilométeres a torlódás.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI/Krizsán Csaba