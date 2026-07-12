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katasztrófavédelem martonvásár autó autópálya személygépkocsi

Több kilométeres a torlódás az M7-esen, frontális karambol miatt lezárták a 87-es főútat

2026. július 12. 14:23

Az M7-es autópályán három személygépkocsi ütközött, az országhatár felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométernél.

2026. július 12. 14:23
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Frontálisan ütközött két autó a 87-es főúton Vasszécseny közelében, emiatt teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem vasárnap.

A balesett a 12-es és 13-as kilométerszelvény között történt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítővágó segítségével kimentette járművéből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

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Az M7-es autópályán pedig három személygépkocsi ütközött, az országhatár felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométernél.

A katasztrófavédelem közlése szerint az autókban tizenhárman utaztak. Az útszakaszon több kilométeres a torlódás.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI/Krizsán Csaba

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 12. 16:51
barmok?
Válasz erre
0
0
Lami66
2026. július 12. 16:06
hogy lehet frontálisan ütközni egy autópályán? Valami barom szembe ment a forgalommal?
Válasz erre
0
0
mocskos-tisza
2026. július 12. 15:06
Vitézy hol van?
Válasz erre
4
0
pollip
2026. július 12. 14:40
A cím egy kicsit kusza.
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0
0
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