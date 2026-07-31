„Két kérdésre vártunk választ ma Magyar Pétertől:

1. Mit tettek az elmúlt hetekben a válság megelőzése érdekében?

2. Mire számíthatnak a magyar emberek az elkövetkező hetekben?

Továbbra is várjuk a válaszokat és a lekapcsolási forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát. A hangerő nem helyettesíti a kompetenciát.”