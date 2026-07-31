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Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Továbbra is várjuk a válaszokat és a lekapcsolási forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát.
„Két kérdésre vártunk választ ma Magyar Pétertől:
1. Mit tettek az elmúlt hetekben a válság megelőzése érdekében?
2. Mire számíthatnak a magyar emberek az elkövetkező hetekben?
Továbbra is várjuk a válaszokat és a lekapcsolási forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát. A hangerő nem helyettesíti a kompetenciát.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert