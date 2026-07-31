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válság Magyar Péter érdek

Mit tettek az elmúlt hetekben a válság megelőzése érdekében?

2026. július 31. 18:42

Továbbra is várjuk a válaszokat és a lekapcsolási forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát.

2026. július 31. 18:42
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Bóka János
Bóka János
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„Két kérdésre vártunk választ ma Magyar Pétertől:
1. Mit tettek az elmúlt hetekben a válság megelőzése érdekében?
2. Mire számíthatnak a magyar emberek az elkövetkező hetekben?
Továbbra is várjuk a válaszokat és a lekapcsolási forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát. A hangerő nem helyettesíti a kompetenciát.”

 

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 31. 19:39
Azért ne legyünk már teljesen hülyék. Legalább mi, hazafias magyarok. Poloska egyet tehetett volna. Korlátozza a vízfogyasztást. Ennyit tehetett volna. Akkor meg ezért lenne a hörgés. Egyébként a vízkorlátozás érzésem szerint a jövő hét elején fog életbe lépni. Hogy az áramfelhasználást is fogják-e korlátozni, az még a jövő zenéje. Tehát mindenki nyugodjon le a picsába.
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La Piovra
2026. július 31. 19:37
Az első kérdésre, hogy mit tettek, azt láttuk. Az el nem tűnt vagyonvisszaszerzés élvezett prioritást. A másodikra meg még nem jött meg a válasz Brüsszelből.
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hernadvolgyi-2
2026. július 31. 19:31
"Mit tettek az elmúlt hetekben a válság megelőzése érdekében?" Kirúgtak mindenkit, kivéve a válságot.
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johannluipigus
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2026. július 31. 19:31 Szerkesztve
Nem akarom védeni poloskát, de érzésem szerint az évezred aszálya van a nyakunkban. Ha túléljük, akkor minden energiát, pénzt, fegyvert, paripát a következő években várható ennél is brutálisabb szárazság enyhítésére kell fordítani. És nem Shell faszkalapokkal meg sehova sem jó balfaszokkal, hanem a meglévő kiváló szakembereink bevonásával.
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