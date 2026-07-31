Visszatérés: Nagy Ádám újra a Ferencváros labdarúgója lesz

egy bajnoki cím és két Magyar Kupa-siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezután az olasz Bologna lecsapott rá, így Gera Zoltán, Somália és Muhamed Besic után ismét játékost adott a Ferencváros a top 5 bajnokság egyik ligájának, ezúttal az olasz első osztálynak.

Első külföldi együttesében három idényt töltött el, 57 meccsen egy-egy gól és gólpassz volt a mérlege. Ez követően Nagy Ádám az angol másodosztályú Bristol Cityhez került, ahol 2019 és 2021 között játszott, összesen 62 meccsen jutott szóhoz, három gól és négy gólpassz állt a neve mellett.