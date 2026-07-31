Visszatérés: Nagy Ádám újra a Ferencváros labdarúgója lesz

Meglepő vallomást tett a tizenegyeséről a Ferencváros védője – a Debrecen és a Győr mellett a zöld-fehérek is továbbjutottak Európában
A Paks nagy küzdelemben, athéni döntetlennel búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.
Tíz év után tér vissza a Fradiba a válogatott focista.
Hivatalossá vált pénteken, hogy bő tíz év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatába Nagy Ádám.
A középpályás 2013 óta volt az FTC akadémiájának tagja, majd 2015 júliusában került az FTC II-ből az első csapathoz: az akkori vezetőedző, Thomas Doll hamar a mélyvízbe dobta az akkor 20 éves fiatal tehetséget.
Végül összesen 41 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban,
egy bajnoki cím és két Magyar Kupa-siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezután az olasz Bologna lecsapott rá, így Gera Zoltán, Somália és Muhamed Besic után ismét játékost adott a Ferencváros a top 5 bajnokság egyik ligájának, ezúttal az olasz első osztálynak.
Első külföldi együttesében három idényt töltött el, 57 meccsen egy-egy gól és gólpassz volt a mérlege. Ez követően Nagy Ádám az angol másodosztályú Bristol Cityhez került, ahol 2019 és 2021 között játszott, összesen 62 meccsen jutott szóhoz, három gól és négy gólpassz állt a neve mellett.
Az angliai évek után a középpályás visszatért Olaszországba, a Pisa együtteséhez,
az olasz másodosztályú klubban 85 meccsen játszott, három gólpassz volt a mérlege. Végül 2024 januárjában átigazolt a Speziába, először kölcsön, majd 2024 nyarán végleg. A Speziával közel járt, hogy feljusson a Serie A-ba, azonban ez nem sikerült, de Ádám így is 78 meccsen játszott utolsó olasz csapatában, három gólpasszt kiosztva.
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Fotó: Ferencvárosi TC