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Nagy Ádám labdarúgás Ferencváros FTC

Visszatérés: Nagy Ádám újra a Ferencváros labdarúgója lesz

2026. július 31. 12:35

Tíz év után tér vissza a Fradiba a válogatott focista.

2026. július 31. 12:35
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Hivatalossá vált pénteken, hogy bő tíz év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatába Nagy Ádám.

A középpályás 2013 óta volt az FTC akadémiájának tagja, majd 2015 júliusában került az FTC II-ből az első csapathoz: az akkori vezetőedző, Thomas Doll hamar a mélyvízbe dobta az akkor 20 éves fiatal tehetséget.

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Végül összesen 41 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, 

egy bajnoki cím és két Magyar Kupa-siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezután az olasz Bologna lecsapott rá, így Gera Zoltán, Somália és Muhamed Besic után ismét játékost adott a Ferencváros a top 5 bajnokság egyik ligájának, ezúttal az olasz első osztálynak.

Első külföldi együttesében három idényt töltött el, 57 meccsen egy-egy gól és gólpassz volt a mérlege. Ez követően Nagy Ádám az angol másodosztályú Bristol Cityhez került, ahol 2019 és 2021 között játszott, összesen 62 meccsen jutott szóhoz, három gól és négy gólpassz állt a neve mellett.

Az angliai évek után a középpályás visszatért Olaszországba, a Pisa együtteséhez, 

az olasz másodosztályú klubban 85 meccsen játszott, három gólpassz volt a mérlege. Végül 2024 januárjában átigazolt a Speziába, először kölcsön, majd 2024 nyarán végleg. A Speziával közel járt, hogy feljusson a Serie A-ba, azonban ez nem sikerült, de Ádám így is 78 meccsen játszott utolsó olasz csapatában, három gólpasszt kiosztva.

 

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Fotó: Ferencvárosi TC

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Összesen 10 komment

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nakati
2026. július 31. 15:30
Hirtelen azt hittem Bud Bandy a sorozatból! :D
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 14:01
berzerkBeszartak-a-fideszesek 2026. július 31. 13:45 Csak ugatni tudsz, olvasni nem? Segítek: ő is bassza a kurva anyádat. :D Az én anyám nem prosti, vagyis nem fideszes. De legalább egy hátrafelé passzolgató, totyogó, beszari játékost igazoltatok.
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1
0
billysparks
2026. július 31. 13:55
Az indián neve:- Hátrapassz.
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2
2
magyar-850
2026. július 31. 13:53
Pont ő hiányzott a fradiba a totyogó alibi focijával.
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3
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