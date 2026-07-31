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szabadság tér fidesz Kavecsánszki Ádám polgári magyarországért alapítvány

„A szabadság azonban sohasem magától értetődő” – védőhálót kapnak a polgári hátország tagjai

2026. július 31. 10:16

Szabadság Tér néven olyan közösségi teret hoz létre a Polgári Magyarországért Alapítvány, ahol a kormányváltás miatt egzisztenciális bizonytalanságba, utcára került emberek segítséget kaphatnak.

2026. július 31. 10:16
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Szabadság Tér néven új közösségi kezdeményezést indít a Polgári Magyarországért Alapítvány azzal a céllal, hogy a polgári hátország tagjai akkor se maradjanak egyedül, amikor a demokratikus berendezkedés alapjai megrendülnek. A szervezet közlése szerint 

a kezdeményezés közösséget, védőhálót és egy emberi erőforrásközpontot kíván építeni, ahol a szakmailag felkészült emberek kapcsolatban lehetnek egymással, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy tudásuk és tapasztalatuk a jövőben is a polgári közösséget szolgálja.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a kezdeményezés elindításakor úgy nyilatkozott: „A Fidesz 1988 óta a szabadság pártja. Mi, akik a rendszerváltoztatás után születtünk, többek között e párt alapítóinak is köszönhetjük, hogy már egy szabad, demokratikus és független Magyarországon nőhettünk fel. Legalábbis 2026-ig ezt vitathatatlan tényként állíthattuk.

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A szabadság azonban sohasem magától értetődő. Könnyen hozzászokunk, és akkor érezzük meg leginkább a hiányát, amikor már nincs, vagy amikor meg akarnak fosztani tőle bennünket. A demokratikus berendezkedés alapjai rendültek meg. Amit az 1989-es rendszerváltoztatással kivívtunk, azt ma elveszítjük” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szabad Magyarország történetében példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság tagjait, ellenzéki képviselőket és a korábbi miniszterelnököt pedig megfosztották a választhatóság lehetőségétől. 

Kavecsánszki Ádám úgy folytatta, hiszi, hogy a Tisza Párt jóhiszemű támogatói nem erre a változásra szavaztak. „Ma, július 31-én alapítványok szűnnek meg. Szellemi műhelyek, tehetséggondozó és tudományos közösségek, köztük a Terror Háza Múzeum kerülnek veszélybe. Mindez azonban nem csak intézményekről szól. Minden intézmény mögött emberek vannak.

Emberek, akiknek az a »bűnük«, hogy az elmúlt években tudásukkal és munkájukkal egy erősebb és sikeresebb Magyarországért dolgoztak. Szakmailag felkészült emberek, akiket ma megbélyegeznek, igazságtalanul vádolnak, elbocsátanak. Emberek százai, akik most egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek. 

A barátaink. A kollégáink. Az ismerőseink. Családanyák és családapák. Nekik ma mindenekelőtt azt mondjuk: köszönjük a helytállásotokat. Köszönjük a munkátokat. Számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy ti is számíthassatok ránk. Ezért indítja útjára a Polgári Magyarországért Alapítvány a Szabadság Tér kezdeményezést. Olyan közösségi teret akarunk létrehozni, ahol a polgári hátország tagjai kapcsolatban maradhatnak egymással; ahol a tudás, a tapasztalat és a lehetőségek találkozhatnak; ahol segítséget kaphatnak azok, akiknek most újra kell kezdeniük” – érvelt az alapítvány vezetője.

Fotó: Facebook

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Összesen 96 komment

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mostar2222
2026. július 31. 15:10
Legyen. Viszont a Polgári Magyarországért Alapítványt tartsák fenn saját zsebből a szimpatizánsok, közpénzt egy forintot se.
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24fokos32
2026. július 31. 15:09
"Alapjogokért Központ meg a 20. század intézet meg a nézőpont meg a többi...élősködőit" A szarszemét élősködőket rossz helyen kerested. Segítek összeszedni párat onnan, ahol valóban vannak. "Magyar" Fospetike Péter. Kapitány Ártány István. Szarost Andrea. Tarr "Mindentlehet" Zoltán. Molnár Hülye Faszkalap Noár Áron. Majkaka. Fenyőünnep Gergely riporterek elől budiba menekülő bekailós fejű fővárosi csődmutyimester. Csak néhány fekália szarszemét élősködő úgy első nekifutásra. Szívesen.
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johannluipigus
2026. július 31. 14:51
@Beszartak-a-fideszesek "Egy fideszes nem érdemel irgalmat, hanem kötelet" Jókat röhögök azokon a vasággyal negyven kilós kígyóvállú kis férgeken, akik itt próbálnak valakik lenni.
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brokenwoodi4
2026. július 31. 14:39
A Czunyiné-féle Védvonal mellé, -helyett?- ami pár hete kezdte meg „áldásos tevékenységét azokért a Fidesz-talpasokért, akik úgy érzik, hogy „üldözi őket” a regnáló kormánytöbbség, új kezdeményezéssel jelentkezett a leszavazott tömörülés.
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