„A szabadság azonban sohasem magától értetődő” – védőhálót kapnak a polgári hátország tagjai

Szabadság Tér néven új közösségi kezdeményezést indít a Polgári Magyarországért Alapítvány azzal a céllal, hogy a polgári hátország tagjai akkor se maradjanak egyedül, amikor a demokratikus berendezkedés alapjai megrendülnek. A szervezet közlése szerint

a kezdeményezés közösséget, védőhálót és egy emberi erőforrásközpontot kíván építeni, ahol a szakmailag felkészült emberek kapcsolatban lehetnek egymással, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy tudásuk és tapasztalatuk a jövőben is a polgári közösséget szolgálja.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a kezdeményezés elindításakor úgy nyilatkozott: „A Fidesz 1988 óta a szabadság pártja. Mi, akik a rendszerváltoztatás után születtünk, többek között e párt alapítóinak is köszönhetjük, hogy már egy szabad, demokratikus és független Magyarországon nőhettünk fel. Legalábbis 2026-ig ezt vitathatatlan tényként állíthattuk.