„A szabadság azonban sohasem magától értetődő” – védőhálót kapnak a polgári hátország tagjai

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Szabadság Tér néven olyan közösségi teret hoz létre a Polgári Magyarországért Alapítvány, ahol a kormányváltás miatt egzisztenciális bizonytalanságba, utcára került emberek segítséget kaphatnak.
Szabadság Tér néven új közösségi kezdeményezést indít a Polgári Magyarországért Alapítvány azzal a céllal, hogy a polgári hátország tagjai akkor se maradjanak egyedül, amikor a demokratikus berendezkedés alapjai megrendülnek. A szervezet közlése szerint
a kezdeményezés közösséget, védőhálót és egy emberi erőforrásközpontot kíván építeni, ahol a szakmailag felkészült emberek kapcsolatban lehetnek egymással, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy tudásuk és tapasztalatuk a jövőben is a polgári közösséget szolgálja.
Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a kezdeményezés elindításakor úgy nyilatkozott: „A Fidesz 1988 óta a szabadság pártja. Mi, akik a rendszerváltoztatás után születtünk, többek között e párt alapítóinak is köszönhetjük, hogy már egy szabad, demokratikus és független Magyarországon nőhettünk fel. Legalábbis 2026-ig ezt vitathatatlan tényként állíthattuk.
A szabadság azonban sohasem magától értetődő. Könnyen hozzászokunk, és akkor érezzük meg leginkább a hiányát, amikor már nincs, vagy amikor meg akarnak fosztani tőle bennünket. A demokratikus berendezkedés alapjai rendültek meg. Amit az 1989-es rendszerváltoztatással kivívtunk, azt ma elveszítjük”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szabad Magyarország történetében példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság tagjait, ellenzéki képviselőket és a korábbi miniszterelnököt pedig megfosztották a választhatóság lehetőségétől.
Kavecsánszki Ádám úgy folytatta, hiszi, hogy a Tisza Párt jóhiszemű támogatói nem erre a változásra szavaztak. „Ma, július 31-én alapítványok szűnnek meg. Szellemi műhelyek, tehetséggondozó és tudományos közösségek, köztük a Terror Háza Múzeum kerülnek veszélybe. Mindez azonban nem csak intézményekről szól. Minden intézmény mögött emberek vannak.
Emberek, akiknek az a »bűnük«, hogy az elmúlt években tudásukkal és munkájukkal egy erősebb és sikeresebb Magyarországért dolgoztak. Szakmailag felkészült emberek, akiket ma megbélyegeznek, igazságtalanul vádolnak, elbocsátanak. Emberek százai, akik most egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek.
A barátaink. A kollégáink. Az ismerőseink. Családanyák és családapák. Nekik ma mindenekelőtt azt mondjuk: köszönjük a helytállásotokat. Köszönjük a munkátokat. Számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy ti is számíthassatok ránk. Ezért indítja útjára a Polgári Magyarországért Alapítvány a Szabadság Tér kezdeményezést. Olyan közösségi teret akarunk létrehozni, ahol a polgári hátország tagjai kapcsolatban maradhatnak egymással; ahol a tudás, a tapasztalat és a lehetőségek találkozhatnak; ahol segítséget kaphatnak azok, akiknek most újra kell kezdeniük” – érvelt az alapítvány vezetője.
Fotó: Facebook