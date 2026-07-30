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dunamenti erőmű energiabiztonság Magyar Péter

Pénteken megkezdődhet a Dunamenti Erőmű blokkjának újraindítása

2026. július 30. 21:47

A létesítmény akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz – mondta a miniszterelnök.

2026. július 30. 21:47
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Pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.

A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek.

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Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent”

– tette hozzá.

Közölte, a részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kapták, hogy a javítás folyamatban van, a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűtését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése.

A Dunamenti Erőmű (DE) meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll

– tájékoztatta az erőműtársaság csütörtök este közleményben az MTI-t.

A DE ismerteti: vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek: 2026. július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet.

Idézik Horváth Pétert, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatóját, aki kiemelte: 

a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik.”

A G3 blokk átmeneti kiesése 380 megawatt (MW) teljesítménycsökkenést jelent a hazai áramtermelésben.

A társaság hangsúlyozza: a műszaki esemény kizárólag a G3 blokkot érinti, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. július 30. 22:10
Az a baj, hogy egy idióta Mo minelnöke, akinek fogalma sincs semmiről a facebook használatán kivül. Orbán olvasott, tájékozódott, ha vmit nem értett kérdezett, a témához értő okosokból összehívott egy csapatot. Mérlegelt, a kapott imformációk alapján döntött. Bütyök meg totál ostoba. Hülyekkel van körülvéve, akik szintén hülyekkel vannak pariban. Qrva nagy bajban vagyunk. Egy dologban bízok. Hogy ezt bütyök is érzi, ezért rátelefonál Orbánra. Hogy segítsen, mert egydül erre, ami vár ránk képtelen lesz megoldást találni.
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1
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optimista-2
2026. július 30. 21:55
Véres orosz gázzal ? Ebből még baj lesz Peti. Kértél hozzá engedélyt Ursulától ? Orbánnak nem kellett.
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1
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