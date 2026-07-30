Pénteken megkezdődhet a Dunamenti Erőmű blokkjának újraindítása

Megjött a figyelmeztetés: nem biztos, hogy importból pótolható lenne a paksi kiesés
A Paksi Atomerőmű teljesítményéért felelős korábbi kormánybiztos szerint kiélezett helyzet alakult ki, és az áramimport sem jelentene biztos megoldást.
A létesítmény akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz – mondta a miniszterelnök.
Pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.
A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek.
Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent”
– tette hozzá.
Közölte, a részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kapták, hogy a javítás folyamatban van, a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűtését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése.
A Dunamenti Erőmű (DE) meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll
– tájékoztatta az erőműtársaság csütörtök este közleményben az MTI-t.
A DE ismerteti: vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek: 2026. július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet.
Idézik Horváth Pétert, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatóját, aki kiemelte:
a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik.”
A G3 blokk átmeneti kiesése 380 megawatt (MW) teljesítménycsökkenést jelent a hazai áramtermelésben.
A társaság hangsúlyozza: a műszaki esemény kizárólag a G3 blokkot érinti, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához.
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A Paksi Atomerőmű teljesítményéért felelős korábbi kormánybiztos szerint kiélezett helyzet alakult ki, és az áramimport sem jelentene biztos megoldást.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka