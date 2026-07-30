Pénteken megkezdődhet a Dunamenti Erőmű blokkjának újraindítása

Pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.

A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek.