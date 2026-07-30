Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban

Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására – tette hozzá.

A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.

Ókovács Szilveszter Facebook-oldalán közölte: nagy a gyakorlatuk az ellenőrzésekben, „két NAV, egy Kehi, egy (néhai) EMMI belső vizsgálaton és két ÁSZ-ellenőrzésen túl” évekig pénzügyi biztos és költségvetési felügyelő is működött mellettük minden költést szignózva, a legutóbbi másfél évet pedig az Ernst & Young könyvvizsgálói felügyelték az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.