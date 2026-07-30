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állami operaház ókovács szilveszter operaház vizsgálat

Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban

2026. július 30. 15:07

Ókovács Szilveszter is reagált.

2026. július 30. 15:07
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Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Ókovács Szilveszter, a dalszínház főigazgatója a közösségi oldalon erre úgy reagált, hogy minden vizsgálati metódust legjobb tudásuk szerint támogatnak.

„Az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül működve tudja kiszolgálni a magyar embereket”

 – közölte a miniszter.

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Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására – tette hozzá.

A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.

Ókovács Szilveszter Facebook-oldalán közölte: nagy a gyakorlatuk az ellenőrzésekben, „két NAV, egy Kehi, egy (néhai) EMMI belső vizsgálaton és két ÁSZ-ellenőrzésen túl” évekig pénzügyi biztos és költségvetési felügyelő is működött mellettük minden költést szignózva, a legutóbbi másfél évet pedig az Ernst & Young könyvvizsgálói felügyelték az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.

„Természetesen minden vizsgálati metódust legjobb tudásunk szerint fogunk ezúttal is támogatni. Közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése, a jelentések elé vizsgálatok illesztése” 

– hangsúlyozta.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója reményét fejezte ki, hogy az Opera vezetésének is lesz lehetősége a „dolgozói jelzések” megismerésére és megválaszolására.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 27 komment

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manyika-1
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2026. július 30. 16:09 Szerkesztve
Mi van, itt mindenki hülye ? Itt mindenki ! Most ez a legfontosabb, mi a francot keresnek az Operaházban ? Azbeszt, aszály, Paks II. stb. lekéne állni az Ukrajnának adott árammal és dolgozni, leállni a mocskolódással, vége a kampánynak csak szólok, választást kell nyerni és mindent lehet ? Káoszt, bosszút, ígéretek be nem tartását hozta ez a kormány ! Nyugdíjemelés, stb. Mi újság Rost művésznő, nem fér a bőrébe, nem pofákat kell vágni, azt hiszi ő lehet az igazgató, na az botrány lenne, Szózat megy már?
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Dermedve
2026. július 30. 16:07
"Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után..." Emlékszünk az MTVA-ban nem szűnő taps következményeire? Ők is megszívták mnt a torkos borz. Hi, hi, hi...
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rottyos-ducse
2026. július 30. 16:05
Nemzeti Bankru meg MLolorol nagyon kuss van, mintha nem is leteznenek apr 12 ota
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madre79
2026. július 30. 16:03
Egy kiugrott pap dönti el, hogy mi történik a TV-ben, Operaházban, etc.????????????? és mi van ha őt rúg majd ki?
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