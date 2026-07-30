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fidesz szakember orbán viktor

Íme Orbán Viktor kedvenc lapja, avagy igeforrása

2026. július 30. 09:32

Sebaj, a magyar nemzet együtt mindent megold, ahogy tette ezt április 12-én is.

2026. július 30. 09:32
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Íme Orbán Viktor kedvenc lapja, avagy igeforrása. Miközben az egész ország az új óriási hőhullám ellen küzd, aközben ők megmutatják a Fidesz új irányát: minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik. 

Miközben országszerte vízügyi és energetikai szakemberek ezrei azért küzdenek a nap huszonnégy órájában, hogy az előző kormány által kivéreztetett víziközmű és energetikai hálózat ne omoljon össze, ők a hazájuk ellen drukkolnak, és pazarlásra valamint kárörvendésre hívják fel az olvasóikat. 

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Ha valaki hazájának a bajban rosszat akar vagy a hazája ellen drukkol, arra nincs és nem is lehet magyarázat.

Sebaj, a magyar nemzet együtt mindent megold, ahogy tette ezt április 12-én is. 

Köszönöm a vízügyi, energetikai, egészségügyi, szociális, kormányzati, rendvédelmi és önkormányzati, közlekedési szakemberek, valamint a honvédek és a civilek megfeszített munkáját!”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 108 komment

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Sorrend:
kuzmics
2026. július 30. 12:41
Petya, ez ide kevés lesz. A vakhíveiddel nem lehet választást nyerni.
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bbszaiff-2
2026. július 30. 12:40
Már megint mozog a szája, vagyis hazudik ! Tényleg alkalmaznunk kell majd az út a böribe programot . Eredményt nem tud mutatni, marad a pofátlan propaganda !
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0
0
machet
2026. július 30. 12:40
Menj az anyádba.
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0
pollip
2026. július 30. 12:39
Azt üzeni MP, hogy. meleg van, ezért elmarad a sajtótájékoztató:-))))) Kirohogteti saját magát, a kormányát és q három nőt:-)))))
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