„Íme Orbán Viktor kedvenc lapja, avagy igeforrása. Miközben az egész ország az új óriási hőhullám ellen küzd, aközben ők megmutatják a Fidesz új irányát: minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik.

Miközben országszerte vízügyi és energetikai szakemberek ezrei azért küzdenek a nap huszonnégy órájában, hogy az előző kormány által kivéreztetett víziközmű és energetikai hálózat ne omoljon össze, ők a hazájuk ellen drukkolnak, és pazarlásra valamint kárörvendésre hívják fel az olvasóikat.