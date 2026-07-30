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Sebaj, a magyar nemzet együtt mindent megold, ahogy tette ezt április 12-én is.
„Íme Orbán Viktor kedvenc lapja, avagy igeforrása. Miközben az egész ország az új óriási hőhullám ellen küzd, aközben ők megmutatják a Fidesz új irányát: minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik.
Miközben országszerte vízügyi és energetikai szakemberek ezrei azért küzdenek a nap huszonnégy órájában, hogy az előző kormány által kivéreztetett víziközmű és energetikai hálózat ne omoljon össze, ők a hazájuk ellen drukkolnak, és pazarlásra valamint kárörvendésre hívják fel az olvasóikat.
Ha valaki hazájának a bajban rosszat akar vagy a hazája ellen drukkol, arra nincs és nem is lehet magyarázat.
Sebaj, a magyar nemzet együtt mindent megold, ahogy tette ezt április 12-én is.
Köszönöm a vízügyi, energetikai, egészségügyi, szociális, kormányzati, rendvédelmi és önkormányzati, közlekedési szakemberek, valamint a honvédek és a civilek megfeszített munkáját!”
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP