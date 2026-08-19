Magyar Péter rendkívüli javaslatot tett

Ezen a héten nem ülésezik az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök azonban kezdeményezte, hogy augusztus 27-én és 28-án rendkívüli ülést tartsanak. A parlament a megszokott hétfői és keddi ülésezés helyett így csütörtökön és pénteken térhet vissza.

A tiszás kormányfő az ugyancsak tiszás Forsthoffer Ágnes házelnöknél kezdeményezte az Országgyűlés összehívását. A rendkívüli ülés napirendjét több jogszabály-módosítás indokolhatja.