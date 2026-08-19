Magyar Péter rendkívüli javaslatot tett

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Újra ülésezik az Országgyűlés.
Ezen a héten nem ülésezik az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök azonban kezdeményezte, hogy augusztus 27-én és 28-án rendkívüli ülést tartsanak. A parlament a megszokott hétfői és keddi ülésezés helyett így csütörtökön és pénteken térhet vissza.
A tiszás kormányfő az ugyancsak tiszás Forsthoffer Ágnes házelnöknél kezdeményezte az Országgyűlés összehívását. A rendkívüli ülés napirendjét több jogszabály-módosítás indokolhatja.
A tervezett napirendi pontok között szerepel: a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése; az Alaptörvény 17. oktrojált módosításához kapcsolódó törvényi rendelkezések módosítása és egyes szabályok hatályon kívül helyezése; egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása az uniós joggal való összhang megteremtése, valamint a polgári anyagi és eljárásjogi irányelvek átültetése érdekében; az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító határozata miatt szükséges jogalkotási feladatok rendezése; valamint a szakképzésről szóló törvény módosítása.
A rendkívüli ülésen emellett napirendre kerülhet a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása is.
A parlament tehát a kezdeményezés elfogadása esetén a jövő héten a megszokott ülésszakrendtől eltérően, csütörtökön és pénteken folytathatja munkáját.
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