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forsthoffer ágnes országgyűlés médiatanács alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság parlament

Magyar Péter rendkívüli javaslatot tett

2026. augusztus 19. 13:41

Újra ülésezik az Országgyűlés.

2026. augusztus 19. 13:41
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Ezen a héten nem ülésezik az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök azonban kezdeményezte, hogy augusztus 27-én és 28-án rendkívüli ülést tartsanak. A parlament a megszokott hétfői és keddi ülésezés helyett így csütörtökön és pénteken térhet vissza.

A tiszás kormányfő az ugyancsak tiszás Forsthoffer Ágnes házelnöknél kezdeményezte az Országgyűlés összehívását. A rendkívüli ülés napirendjét több jogszabály-módosítás indokolhatja.

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A tervezett napirendi pontok között szerepel: a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése; az Alaptörvény 17. oktrojált módosításához kapcsolódó törvényi rendelkezések módosítása és egyes szabályok hatályon kívül helyezése; egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása az uniós joggal való összhang megteremtése, valamint a polgári anyagi és eljárásjogi irányelvek átültetése érdekében; az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító határozata miatt szükséges jogalkotási feladatok rendezése; valamint a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A rendkívüli ülésen emellett napirendre kerülhet a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása is.

A parlament tehát a kezdeményezés elfogadása esetén a jövő héten a megszokott ülésszakrendtől eltérően, csütörtökön és pénteken folytathatja munkáját.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 71 komment

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rhano
2026. augusztus 19. 18:08
Ki nem sz...ja le őket
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Sándor
2026. augusztus 19. 17:16
A mentelmi jog mögött lapitó ávósivadék 🗣️bűnöző hiába ígérte meg a kampányban, hogy azonnal végrehajtják, 100 nap sem volt elég arra, hogy - duplájára emeljék a családi pótlékot, - az anyasági támogatást, - az időskorúak járadékát, - a gyes-t és a gyet-et. Emellett az sem történt meg, hogy - 25%-os béremelést hajtsanak végre a szociális szektorban vagy - 5%-ra mérsékeljék az egészséges élelmiszerek áfáját.
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buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 16:41
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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vitez-laszlo
2026. augusztus 19. 16:35
Rovar úrnak hiányérzete van, hogy kimaradt egy hét, ahol nem tudta maffiázni a Fidesz-KDNP-t, és nácizni a Mi Hazánkat.... Hiszen ez megint semmi másról nem fog szólni. Nagyon szépen kérem a Mi-Hazánkat, és a Fidesz-KDNP-t, hogy Augusztusban már nevegyenek rész egyetlen ülésnapon sem! Helyezzenek a saját helyükre is kólásdobozokat!!!... És akkor kész a 100%-os DIKTATÚRA!
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