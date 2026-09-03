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kormány mohu magyar orvosi kamara Magyar Péter ukrajna

Itt vannak Magyar Péter bejelentései: újra kötelező lehet a MOK-tagság az orvosoknak, radikálisan átalakítanák a koncessziós rendszert

2026. szeptember 03. 18:49

A kormányfő az egészségügy, a hulladékgazdálkodás és a gyermekvédelem területén is jelentős változásokat jelentett be.

2026. szeptember 03. 18:49
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A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit ismertették – számolt be róla az Index. A bejelentések szerint visszaállítják a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és a jövőben ismét csak az folytathat orvosi, illetve egészségügyi tevékenységet, aki tagja a kamarának. A kormány emellett felülvizsgálja más szakmai kamarák jogosítványait is. A tűzifa árát az állami gazdaságokban a januári szinten rögzítenék, a szociális tüzelőanyag-program keretét pedig tízmilliárd forintra emelnék.

Jelentős változásokat terveznek a koncessziós rendszerben is.

A kormány megszüntetné a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának vétójogát, és felmerült maga a hatóság megszüntetése, illetve feladatainak más szervekhez történő átcsoportosítása is. A kaszinó- és dohánykoncessziókat teljes egészében felülvizsgálnák, a meglévő szerződések megszüntetését és a rendszer radikális átalakítását is tervezik. A kormányfő szerint a jelenlegi konstrukciók nem a közérdeket szolgálták, hanem túl sok közpénzt juttattak magánszereplőknek.

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A hulladékgazdálkodás területén szintén átfogó változtatásokra készülnek. A kormány szerint a Mohu nem megfelelően teljesítette a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit, miközben Magyarország az uniós hulladék-újrahasznosítási célokat sem teljesíti. Magyar Péter szerint a 2025-re vállalt legalább 50 százalékos újrahasznosítási arány helyett még a 36 százalékot sem sikerült elérni. A teljes rendszer felülvizsgálatától a kormány azt várja, hogy javuljon a szolgáltatás minősége, csökkenjenek a kiadások, és több hulladékot lehessen újrahasznosítani.

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Új Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról is döntés született, amely a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg működését. Az intézmény a környezet-, természet-, klíma-, állat-, víz- és erdővédelemmel kapcsolatos legfontosabb hatósági feladatokat látná el, különös figyelemmel az akkumulátorgyártás és -újrahasznosítás ellenőrzésére. A legsúlyosabb szabályszegések esetén akár ötmilliárd forintos bírságot is kiszabhatnának, és bevezetnék a „három csapás” elvét is. A kormány emellett több tízmilliárd forintos fásítási és erdőtelepítési programot indítana.

A gyermekvédelemben egymilliárd forintos kártalanítási alapot hoznak létre, és további tízmilliárd forintos forrást biztosítanának a rendszer számára.

A javítóintézetek fejlesztésére három év alatt hárommilliárd forintot fordítanának. A kormány kétlépcsős béremelést jelentett be a szociális dolgozóknak, emellett 2027-től tíz százalékkal emelnék a megváltozott és csökkent munkaképességűek ellátását. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy legfeljebb 300 magyar katona vehet részt az EUFOR Althea bosznia-hercegovinai missziójában.

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Magyar Péter az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos kérdésre kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja a gyorsított vagy kivételes eljárást. A kormányfő szerint Ukrajna jelenleg háborúban áll, ezért 

nyilvánvalóan nem áll készen az uniós csatlakozásra”.

Hangsúlyozta azt is, hogy Budapest a magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak rendezését várja Kijevtől, és csak érdemalapú csatlakozási folyamatot tart elfogadhatónak. A kormány közben a büntetőeljárások felgyorsítását is tervezi, miközben Magyar Péter szerint ennek nem járhat együtt a jogok korlátozásával vagy a bírói és nyomozóhatósági munka befolyásolásával.

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Nyitókép: Képernyőkép/Youtube

Összesen 14 komment

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Palatin
•••
2026. szeptember 03. 20:47 Szerkesztve
"A hulladékgazdálkodás felülvizsgálatát jelentette be Magyar Péter."- olvasom valahol. Na végre, akkor legalább mégiscsak át lesznek világítva a saját emberei, támogatói....
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0
0
kbs-real
2026. szeptember 03. 20:44
Abszolút jó ötlet harcba kezdeni a MOL-lal...
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1
0
Hohokam
2026. szeptember 03. 20:30
Na, a sok tisza-szimpatizáns orvos most örülhet az újabb szabad és presszió-mentes döntésnek. Hehehe. Faszok.
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2
0
nyafika
2026. szeptember 03. 20:14
Kötelező MOK? Aha...meg kötelező PDSZ? Úgy húz innen minden épeszű doktor, öröm lesz hozzájuk járni Norvégiába!
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3
0
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