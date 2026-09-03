Itt vannak Magyar Péter bejelentései: újra kötelező lehet a MOK-tagság az orvosoknak, radikálisan átalakítanák a koncessziós rendszert

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit ismertették – számolt be róla az Index. A bejelentések szerint visszaállítják a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és a jövőben ismét csak az folytathat orvosi, illetve egészségügyi tevékenységet, aki tagja a kamarának. A kormány emellett felülvizsgálja más szakmai kamarák jogosítványait is. A tűzifa árát az állami gazdaságokban a januári szinten rögzítenék, a szociális tüzelőanyag-program keretét pedig tízmilliárd forintra emelnék.

Jelentős változásokat terveznek a koncessziós rendszerben is.

A kormány megszüntetné a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának vétójogát, és felmerült maga a hatóság megszüntetése, illetve feladatainak más szervekhez történő átcsoportosítása is. A kaszinó- és dohánykoncessziókat teljes egészében felülvizsgálnák, a meglévő szerződések megszüntetését és a rendszer radikális átalakítását is tervezik. A kormányfő szerint a jelenlegi konstrukciók nem a közérdeket szolgálták, hanem túl sok közpénzt juttattak magánszereplőknek.