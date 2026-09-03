Itt vannak Magyar Péter bejelentései: újra kötelező lehet a MOK-tagság az orvosoknak, radikálisan átalakítanák a koncessziós rendszert

A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert
Magyar Péter szerint tömegesen érkeznek a panaszok a MOHU működésére.
A kormányfő az egészségügy, a hulladékgazdálkodás és a gyermekvédelem területén is jelentős változásokat jelentett be.
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit ismertették – számolt be róla az Index. A bejelentések szerint visszaállítják a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és a jövőben ismét csak az folytathat orvosi, illetve egészségügyi tevékenységet, aki tagja a kamarának. A kormány emellett felülvizsgálja más szakmai kamarák jogosítványait is. A tűzifa árát az állami gazdaságokban a januári szinten rögzítenék, a szociális tüzelőanyag-program keretét pedig tízmilliárd forintra emelnék.
Jelentős változásokat terveznek a koncessziós rendszerben is.
A kormány megszüntetné a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának vétójogát, és felmerült maga a hatóság megszüntetése, illetve feladatainak más szervekhez történő átcsoportosítása is. A kaszinó- és dohánykoncessziókat teljes egészében felülvizsgálnák, a meglévő szerződések megszüntetését és a rendszer radikális átalakítását is tervezik. A kormányfő szerint a jelenlegi konstrukciók nem a közérdeket szolgálták, hanem túl sok közpénzt juttattak magánszereplőknek.
A hulladékgazdálkodás területén szintén átfogó változtatásokra készülnek. A kormány szerint a Mohu nem megfelelően teljesítette a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit, miközben Magyarország az uniós hulladék-újrahasznosítási célokat sem teljesíti. Magyar Péter szerint a 2025-re vállalt legalább 50 százalékos újrahasznosítási arány helyett még a 36 százalékot sem sikerült elérni. A teljes rendszer felülvizsgálatától a kormány azt várja, hogy javuljon a szolgáltatás minősége, csökkenjenek a kiadások, és több hulladékot lehessen újrahasznosítani.
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Új Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról is döntés született, amely a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg működését. Az intézmény a környezet-, természet-, klíma-, állat-, víz- és erdővédelemmel kapcsolatos legfontosabb hatósági feladatokat látná el, különös figyelemmel az akkumulátorgyártás és -újrahasznosítás ellenőrzésére. A legsúlyosabb szabályszegések esetén akár ötmilliárd forintos bírságot is kiszabhatnának, és bevezetnék a „három csapás” elvét is. A kormány emellett több tízmilliárd forintos fásítási és erdőtelepítési programot indítana.
A gyermekvédelemben egymilliárd forintos kártalanítási alapot hoznak létre, és további tízmilliárd forintos forrást biztosítanának a rendszer számára.
A javítóintézetek fejlesztésére három év alatt hárommilliárd forintot fordítanának. A kormány kétlépcsős béremelést jelentett be a szociális dolgozóknak, emellett 2027-től tíz százalékkal emelnék a megváltozott és csökkent munkaképességűek ellátását. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy legfeljebb 300 magyar katona vehet részt az EUFOR Althea bosznia-hercegovinai missziójában.
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„A DK-tól a TISZA-ig és a jószándékú influenszerekig, aktivistáig tényleg szégyellje magát mindenki és menjen a picsába.”
Magyar Péter az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos kérdésre kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja a gyorsított vagy kivételes eljárást. A kormányfő szerint Ukrajna jelenleg háborúban áll, ezért
nyilvánvalóan nem áll készen az uniós csatlakozásra”.
Hangsúlyozta azt is, hogy Budapest a magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak rendezését várja Kijevtől, és csak érdemalapú csatlakozási folyamatot tart elfogadhatónak. A kormány közben a büntetőeljárások felgyorsítását is tervezi, miközben Magyar Péter szerint ennek nem járhat együtt a jogok korlátozásával vagy a bírói és nyomozóhatósági munka befolyásolásával.
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