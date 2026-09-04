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09. 04.
péntek
háttér társaság amnesty international lannert judit labrisz

A Tisza-kormány képviselőjével tart tanévnyitót ezekben a percekben is tucatnyi olyan szélsőséges, destruktív szervezet, mint amilyen az Amnesty International, a Labrisz vagy a Háttér Társaság

2026. szeptember 04. 14:07

„Maga a rendezvény – ha minden igaz – megszegi, az pedig egészen biztos, hogy teljesen semmibe veszi a jelenleg is hatályban lévő, 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi („propaganda”) törvényt, amelyet egy 2022-es – a baloldal által megpuccsolt – népszavazáson 3 millió 800 ezren támogattak érvényes szavazatukkal.”

2026. szeptember 04. 14:07
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Lipták Tamás
Lipták Tamás
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„Közel száz iskolás jelenlétében, a Tisza-kormány képviselőjével tart tanévnyitót ezekben a percekben is tucatnyi olyan szélsőséges, destruktív szervezet, mint amilyen az Amnesty International, a Labrisz vagy a Háttér Társaság.

Érdemes megjegyezni, hogy Lannert Judit oktatási miniszter – aki szerint a szexuális nevelés nem csak a szülő feladata – az elmúlt hónapokban gyakorlatilag csak ezekkel a szélsőliberális szervezetekkel egyeztetett az oktatás jövőjét illetően, legalábbis a nyilvánosság előtt.

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Olyan dolgokat is tanulhattok, amelyek a tananyagnak jelenleg még nem feltétlenül részei – hangzott el az érzékenyítő rendezvény megnyitóján.

Az évnyitónak álcázott érzékenyítő foglalkozásra mi is bemehettünk és kérdezhettünk a „civil szervezetek” képviselőitől. Szerettünk volna kérdéseket feltenni a rendezvényt megnyitó Pálfi Erikának, a közoktatásért felelős államtitkárság tartalomfejlesztésért felelős osztályvezetőjének is, ám az interjúra sajnos nem kapott engedélyt.

Érdekesség, hogy Pálfi ugyanezt a pozíciót töltötte be a Belügyminisztérium égisze alatt az előző kormányzat alatt is.

Az Amnesty International részéről egy budapesti gimnazista tartott beszédet, aki az új oktatási politikát dicsérte, kiemelve, hogy a kormány illetékes minisztériuma párbeszédet folytat azokkal a „civil szervezetekkel”, melyet az Orbán-kormány „propaganda törvénye” kitiltott az oktatási intézményekből.

Maga a rendezvény – ha minden igaz – megszegi, az pedig egészen biztos, hogy teljesen semmibe veszi a jelenleg is hatályban lévő, 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi („propaganda”) törvényt, amelyet egy 2022-es – a baloldal által megpuccsolt – népszavazáson 3 millió 800 ezren támogattak érvényes szavazatukkal. Többen, mint amennyien idén áprilisban a Tiszára szavaztak.”

Nyitókép forrása: Lipták Tamás Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

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robokuty
2026. szeptember 04. 15:40
A szélsőjobbos migatyánk meg bent ül a parlamentben...az nem zavarja a mandit?
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madre79
2026. szeptember 04. 15:40
Ez az aljas Soros a helyzet mai állása szerint még a halálnak sem kell - fertőz tovább és még mindig vannak olyan emberek akik a mocskos pénzéért képesek bármire, a fiatalság megmérgezése a leg aljasabb mindenek között!
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tikkadt-szocske
2026. szeptember 04. 15:20
Példaértékűen európai- északi országban élő, kellően érzékenyített 18 éves leány , hosszú vívódás, kísérletezés, próbálgatás után kijelentette a türelmes, de aggódó szüleinek, hogy ő végeredményben mégiscsak nőneműnek érzi magát. Halleluja, már csak az a kérdés, hogy Muhammadék mit szólnak hozzá.
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1
oberennsinnen49
2026. szeptember 04. 15:14
A zsoltibácsizó Magyar Péter aljassága így néz ki: Fogvatartottak száma (2010 vs. 2010 után) 2010-ben: Összesen 81 ember ült börtönben pedofil bűncselekmények elkövetése miatt. 2024–2026-ban: A büntetés-végrehajtási adatok szerint ez a szám 700 fölé emelkedett. Magyar Péter szerint viszont az Orbán-kormány a pedofilok paradicsoma volt, élén OV-ral.
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