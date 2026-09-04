„Közel száz iskolás jelenlétében, a Tisza-kormány képviselőjével tart tanévnyitót ezekben a percekben is tucatnyi olyan szélsőséges, destruktív szervezet, mint amilyen az Amnesty International, a Labrisz vagy a Háttér Társaság.

Érdemes megjegyezni, hogy Lannert Judit oktatási miniszter – aki szerint a szexuális nevelés nem csak a szülő feladata – az elmúlt hónapokban gyakorlatilag csak ezekkel a szélsőliberális szervezetekkel egyeztetett az oktatás jövőjét illetően, legalábbis a nyilvánosság előtt.