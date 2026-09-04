Kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről egy dolgozó

Honlapjukon azt írták, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, hogy „az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra”.