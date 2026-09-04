Kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről egy dolgozó

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Meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről – értesült az ATV.
Honlapjukon azt írták, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van.
Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, hogy „az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra”.
A Telex megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az eset kapcsán, azt a választ kapták, hogy a halálesettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.
(MTI)
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat