Meghalt Ratko Mladic, akit életfogytiglanra ítéltek a srebrenicai mészárlás miatt

Meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, akit jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a srebrenicai népirtásban és a szarajevói ostrom idején elkövetett háborús bűnök miatt – írja az Index a boszniai Oslobodjenje értesülésére hivatkozva.

A volt Jugoszlávia Ügyeiben Eljáró Nemzetközi Büntetőtörvényszék már 1995-ben vádat emelt ellene, Mladic azonban több mint másfél évtizeden át bujkált. Végül 2011-ben Szerbiában fogták el, majd Hágába szállították. Pere 2012-ben kezdődött, 2017-ben pedig első fokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, amelyet később jogerősen is helybenhagytak.