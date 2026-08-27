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08. 27.
csütörtök
ratko mladic srebrenicai mészárlás halálhír

Meghalt Ratko Mladic, akit életfogytiglanra ítéltek a srebrenicai mészárlás miatt

2026. augusztus 27. 15:59

A Balkán mészárosa 84 éves volt.

2026. augusztus 27. 15:59
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Meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, akit jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a srebrenicai népirtásban és a szarajevói ostrom idején elkövetett háborús bűnök miatt – írja az Index a boszniai Oslobodjenje értesülésére hivatkozva.

A volt Jugoszlávia Ügyeiben Eljáró Nemzetközi Büntetőtörvényszék már 1995-ben vádat emelt ellene, Mladic azonban több mint másfél évtizeden át bujkált. Végül 2011-ben Szerbiában fogták el, majd Hágába szállították. Pere 2012-ben kezdődött, 2017-ben pedig első fokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, amelyet később jogerősen is helybenhagytak.

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Mladicot a srebrenicai mészárlás miatt népirtásban találták bűnösnek.

1995 júliusában a boszniai szerb erők több mint nyolcezer bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg a kelet-boszniai városban. A volt hadseregparancsnokot emellett a Szarajevó több éven át tartó ostroma során a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények, bosnyákok és horvátok üldözése, valamint ENSZ-alkalmazottak túszul ejtése miatt is elítélték.

A bíróság megállapítása szerint Mladic kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. A szarajevói ostromban több mint 11 500 ember vesztette életét, a srebrenicai népirtást pedig a második világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb háborús bűncselekményeként tartják számon. 

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