A kormány nemet mondott a MOHU készpénzmentes palackvisszaváltására

A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert
Magyar Péter szerint tömegesen érkeznek a panaszok a MOHU működésére.
A minisztérium szerint a készpénzes visszatérítés fenntartása alapvető, a palackgyűjtés okozta gondokat pedig más módon kezelnék.
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium határozottan ellenzi a MOHU javaslatát, amely megszüntetné a készpénzes visszatérítést a palackvisszaváltó automatáknál. A társaság a jogszabály módosítását kezdeményezné, mert a készpénzkiadás kivezetésétől a palackgyűjtők által okozott közbiztonsági és köztisztasági problémák mérséklését várja – írja a Portfólió.
A minisztérium álláspontja szerint ugyanakkor mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a visszaváltási díj visszakapására, még akkor is, ha az illető éppen nem vásárol az adott üzletben, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával.
A tárca azt is közölte, hogy a MOHU a készpénzmentesítés tervéről eddig hivatalosan nem egyeztetett velük.
A minisztérium szerint a kukákból történő palackgyűjtés alapvetően nem hulladékgazdálkodási probléma. Úgy vélik, a helyzet jelentősen javulna, ha a lakosság a visszaváltható göngyölegeket nem a hagyományos vagy szelektív kukákba dobná, hanem rendeltetésszerűen a visszaváltópontokra vinné. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a köztéri gyűjtögetés már a visszaváltási rendszer bevezetése előtt is létezett, és más országokban szintén hasonló gondokkal küzdenek.
A tárca ezért a készpénzes visszatérítés megszüntetése helyett nemzetközi példák alapján kialakított köztéri megoldásokat támogatna. Ilyen lehet például a kukákra szerelt külső palacktartó, amelyből turkálás nélkül lehet elvenni a göngyölegeket, illetve olyan speciális kialakítású hulladékgyűjtők telepítése, amelyek megakadályozzák a kukák átkutatását.
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