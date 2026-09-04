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09. 04.
péntek
MOHU MOL Zrt élő környezetért felelős minisztérium készpénzes visszatérítés

A kormány nemet mondott a MOHU készpénzmentes palackvisszaváltására

2026. szeptember 04. 13:54

A minisztérium szerint a készpénzes visszatérítés fenntartása alapvető, a palackgyűjtés okozta gondokat pedig más módon kezelnék.

2026. szeptember 04. 13:54
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Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium határozottan ellenzi a MOHU javaslatát, amely megszüntetné a készpénzes visszatérítést a palackvisszaváltó automatáknál. A társaság a jogszabály módosítását kezdeményezné, mert a készpénzkiadás kivezetésétől a palackgyűjtők által okozott közbiztonsági és köztisztasági problémák mérséklését várja – írja a Portfólió

A minisztérium álláspontja szerint ugyanakkor mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a visszaváltási díj visszakapására, még akkor is, ha az illető éppen nem vásárol az adott üzletben, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával. 

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A tárca azt is közölte, hogy a MOHU a készpénzmentesítés tervéről eddig hivatalosan nem egyeztetett velük.

A minisztérium szerint a kukákból történő palackgyűjtés alapvetően nem hulladékgazdálkodási probléma. Úgy vélik, a helyzet jelentősen javulna, ha a lakosság a visszaváltható göngyölegeket nem a hagyományos vagy szelektív kukákba dobná, hanem rendeltetésszerűen a visszaváltópontokra vinné. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a köztéri gyűjtögetés már a visszaváltási rendszer bevezetése előtt is létezett, és más országokban szintén hasonló gondokkal küzdenek.

A tárca ezért a készpénzes visszatérítés megszüntetése helyett nemzetközi példák alapján kialakított köztéri megoldásokat támogatna. Ilyen lehet például a kukákra szerelt külső palacktartó, amelyből turkálás nélkül lehet elvenni a göngyölegeket, illetve olyan speciális kialakítású hulladékgyűjtők telepítése, amelyek megakadályozzák a kukák átkutatását.

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
madre79
2026. szeptember 04. 15:12
Kitörölték? A hajléktalanok nem is szavazhatnak, mert nincs állandó lakhelyük. A hihetetlenül rossz állapotokat talán meg kéne szüntetni. Ma Budán egy kórház közelében egy c jelű egyén talpig bedrogozva lakott be egy padot a 17-es villamos megállójában. Közben zaklatta a várakozókat! Nem kéne tenni valamit? Mi a jó anyját csinál a K Gergely?
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0
0
Dixtroy
2026. szeptember 04. 15:07
"A minisztérium álláspontja szerint ugyanakkor mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a visszaváltási díj visszakapására, még akkor is, ha az illető éppen nem vásárol az adott üzletben, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával." Belegondoltak, hogy milyen jó lenen, ha a drogosok a törődésért cserébe a Kossuth térre puttonyoznák be magukat.
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1
0
sanya55-2
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2026. szeptember 04. 14:54 Szerkesztve
Pofátlan a kormány, csóri, kábos, kannásboros tiszarok zsebébe kotorászik, nem beszélve a 800 ezret nem tudják átvenni, bankszámla hiányában
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0
1
kbs-real
2026. szeptember 04. 14:52
Az nem a MOHU javaslata volt, mert nekik nagyjából mindegy. Ez a fővárosi és a kerületi önkormányzatok kérése volt. Őket utasította el a kormány.
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