A kormány nemet mondott a MOHU készpénzmentes palackvisszaváltására

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium határozottan ellenzi a MOHU javaslatát, amely megszüntetné a készpénzes visszatérítést a palackvisszaváltó automatáknál. A társaság a jogszabály módosítását kezdeményezné, mert a készpénzkiadás kivezetésétől a palackgyűjtők által okozott közbiztonsági és köztisztasági problémák mérséklését várja – írja a Portfólió.

A minisztérium álláspontja szerint ugyanakkor mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a visszaváltási díj visszakapására, még akkor is, ha az illető éppen nem vásárol az adott üzletben, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával.