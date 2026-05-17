Kiderült, ki lesz Gajdos László miniszterhelyettese az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban

Eldőlt: államtitkári posztot kap a Fidesz-kormány Agrárminisztériumának főosztályvezetője
Kőrösi Levente az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkáraként folytatja munkáját.
Gajdos László tárcavezető szerint Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól.
Bögi Viktória lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben miniszterhelyettese – jelentette be Gajdos László tárcavezető vasárnap a Facebook-oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be.
Azt írta:
kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak.
Úgy fogalmazott: Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza.
Hozzátette: a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Erős jogi és közigazgatási háttere a biztosíték az európai mércéhez igazodó, felelősségteljes kormányzati munkánkra – írta a miniszter.
(MTI)
Nyitókép forrása: Gajdos László Facebook-oldala
