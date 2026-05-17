gajdos lászló bögi viktória élő környezetért felelős minisztérium államtitkár

Kiderült, ki lesz Gajdos László miniszterhelyettese az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban

2026. május 17. 17:58

Gajdos László tárcavezető szerint Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól.

Bögi Viktória lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben miniszterhelyettese – jelentette be Gajdos László tárcavezető vasárnap a Facebook-oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be.

Azt írta:

kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak.

Úgy fogalmazott: Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza.

Hozzátette: a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Erős jogi és közigazgatási háttere a biztosíték az európai mércéhez igazodó, felelősségteljes kormányzati munkánkra – írta a miniszter.

(MTI)

Nyitókép forrása: Gajdos László Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Türelem
2026. május 17. 19:14
Gajdosnak határt kell szabnia a mezei nyulak és az őzek, a szarvasok KRESZ szabályokat mellőző magatartásának is......holnap kerüljön a kormányzati asztalra.......
Türelem
2026. május 17. 18:50
Az egyik, fővárosi agglomerációban élő barátom azt tervezi, hogy kéréssel fordul az új miniszterhez. Felháborítónak tartja, hogy a miniszter programjában nem szerepel a vakondokok, a poszméhek, a giliszták és a fekete rigók védelme. Kérni szeretné, hogy a rigók védelmében fékezzék meg az azokat támadó macskák agresszivitását, vagy indítsanak ének tanfolyamot a macskáknak a reggeli harmonikus ébredés biztosítása érdekébe. A barátom információi szerint az új miniszter kész egy hajnali, madárcsicsergéses szemlére...a barátom attól fél, az állat-és madárvédők országos meghívóval halmozzák el az új minisztert.....Dévaványa már felkészül. Az állat-és madárvédők kezdeményezni szeretnék, hogy a miniszter tartsa itt a vándormadarakat.......nehéz a kormányzás.
hernadvolgyi-2
2026. május 17. 18:27 Szerkesztve
"kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak." A jogi védelem az összes poloskának biztosítva van.
turul-895
2026. május 17. 18:21 Szerkesztve
Jogász , tehát mindenhez ért ! Élőben a kecskét a birkától vagy a libát a kacsától sem tudja megkülönböztetni , ha lesz rá lehetőségetek teszteljétek !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!