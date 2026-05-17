Pócs János pert vesztett: a szólásszabadság ára 5,5 millió forint

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Elvesztette a pert Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter ellen – osztotta meg Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. Az ügy előzménye, hogy Pócs korábban a „maga módján” nyilvánosságra hozta: az egykori vezérkari főnök közpénzen végeztette el zsírleszívását.
Pócs János szerint ez az öt és fél millió forint a szólás- és véleményszabadság ára a „Tisza-rendszerben”.
Ez az ára annak, hogy annak idején a magam módján közzé mertem tenni, hogy közpénzen, más tb-kártyájára csináltatta meg a tokaleszívást”
– mondta a képviselő. Pócs János hozzátette: a kiszabott összeget az édesapjától nemrég örökölt pénzből fizeti ki. Egyúttal felszólította a honvédelmi minisztert, hogy tartsa meg ígéretét, és a sérelemdíjat ajánlja fel jótékony célra – például a kárpátaljai gyerekeknek –, ahogyan a Fidesz-miniszterek is teszik a végkielégítéseikkel. Ruszin-Szendi Romulusz a per megnyerése után ígéretet tett, hogy a sérelemdíjat jótékonysági célra fordítja.
Nyitókép forrása: Pócs János Facebook-oldala
