ruszin - szendi romulusz pócs jános per

Pócs János pert vesztett: a szólásszabadság ára 5,5 millió forint

2026. május 17. 15:45

Ruszin-Szendi Romulusz megsértődött a fideszes képviselő egyik korábbi videóján.

null

Elvesztette a pert Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter ellen – osztotta meg Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. Az ügy előzménye, hogy Pócs korábban a „maga módján” nyilvánosságra hozta: az egykori vezérkari főnök közpénzen végeztette el zsírleszívását. 

Pócs János szerint ez az öt és fél millió forint a szólás- és véleményszabadság ára a „Tisza-rendszerben”.

Ez az ára annak, hogy annak idején a magam módján közzé mertem tenni, hogy közpénzen, más tb-kártyájára csináltatta meg a tokaleszívást”

 – mondta a képviselő. Pócs János hozzátette: a kiszabott összeget az édesapjától nemrég örökölt pénzből fizeti ki. Egyúttal felszólította a honvédelmi minisztert, hogy tartsa meg ígéretét, és a sérelemdíjat ajánlja fel jótékony célra – például a kárpátaljai gyerekeknek –, ahogyan a Fidesz-miniszterek is teszik a végkielégítéseikkel. Ruszin-Szendi Romulusz a per megnyerése után ígéretet tett, hogy a sérelemdíjat jótékonysági célra fordítja.

Nyitókép forrása: Pócs János Facebook-oldala

cinkegolyó
2026. május 17. 17:35
Erőssss Mónika barátai szorgalmasan "dolgoznak" Szólj igazat és akkor sem lesz igazad.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 17. 17:32
Én azért megkérdőjelezem, aki nem bír a hasának és tokájának megálljt parancsolni, az milyen katona?
google-2
2026. május 17. 17:29
Amikor a tokáját leszívták, véletlenül fennebbről is keszívhsttak valamit. A gonoszságot nem ártott volna.
ostoros
2026. május 17. 17:29
Pedig lett volna helye annak a pénznek, rád fért volna egy kis ráncfelvarratás. Gyűjtést kéne kezdeni rá. Azt olvastam, Havasinak is szervezik már a gyűjtést, hogy le tudja cseréltetni a Suzuki kerekeit, ha már a végkiekégítését így eljátszotta a kierőszakolt fegyelmi elbocsátással. Mondván, ha Szabó Bencének gyűjtöttek, a fideszesek is csak vannak olyan jófejek. Na, rajta!
