Pócs János pert vesztett: a szólásszabadság ára 5,5 millió forint

Elvesztette a pert Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter ellen – osztotta meg Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. Az ügy előzménye, hogy Pócs korábban a „maga módján” nyilvánosságra hozta: az egykori vezérkari főnök közpénzen végeztette el zsírleszívását.

Pócs János szerint ez az öt és fél millió forint a szólás- és véleményszabadság ára a „Tisza-rendszerben”.