Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: eljárást indít Pálinkás Szilveszter ellen, de azért soron kívül előlépteti (VIDEÓ)
Engedély nélküli médiamegjelenés miatt indul eljárás az előléptetést előtt álló százados ellen.
A magyar katona erejét nem csupán a fegyvere adja, hanem a hite, a bajtársi összetartás, a hazaszeretet.
„Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Katonák!
Tisztelt Honvédelmi Dolgozók!
Kedves Kadétok!
A honvédelem napján tisztelgek előttetek, mindazok előtt akik életüket, tudásukat és erejüket Magyarország szolgálatába állították.
Ez a nap a bátorság, a hűség és az áldozatvállalás ünnepe.
Azoké, akik akkor is helytállnak, amikor nehéz.
Akik számára a haza szolgálata nem munka, hanem eskü, becsület és küldetés.
A magyar katona erejét nem csupán a fegyvere adja, hanem a hite, a bajtársi összetartás, a hazaszeretet.
És az a rendíthetetlen tudat, hogy szolgálata a magyar emberek biztonságának záloga.
A honvédelem nagy családja megérdemli a megbecsülést, a tiszteletet és a köszönetet.
Ezért a honvédelem napja alkalmából 2026. május 21-ét és május 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánítom a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség teljes állománya számára az aktív és tartalékos katonáktól a honvédelmi dolgozókon át a kadét program 3-as szintjén tanuló növendékek számára.”
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Engedély nélküli médiamegjelenés miatt indul eljárás az előléptetést előtt álló százados ellen.