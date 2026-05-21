Nagy a baj: a gazdasági növekedés lassulását és magasabb inflációt jósol az Európai Bizottság

Legfrissebb gazdasági előrejelzésében az EU végrehajtó szerve kijelentette, hogy az iráni konfliktus az egész kontinensen magasabb inflációt fog eredményezni.
Az Európai Bizottság az EU gazdaságának idei növekedési várakozásait 1,4 százalékról 1,1 százalékra csökkentette – írja a Politico. A cikk leszögezi: a helyzet még rosszabbá válhat.
A gazdasági növekedési becslések felére csökkenhetnek, ha a konfliktus a vártnál tovább tart
– közölte csütörtökön a sajtóval Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa.
Az emelkedő energiaárak szintén az inflációt 3,1 százalékra fogják emelni, ami egy teljes százalékpontos emelkedést jelent az őszi előrejelzéshez képest.
Az energiaárak emelkedésének hatásai várhatóan 2027-ig fognak tartani, a jövő évi növekedést 1,4 százalékra becsülik.
Az EU három legnagyobb gazdasága – Németország, Franciaország és Olaszország – idén várhatóan 0,6, 0,8, illetve 0,5 százalékkal fog növekedni, ami jelentősen elmarad az EU-átlagtól.
A visszaesés az évek óta tartó gyenge növekedés és a folyamatos gazdasági sokkhatások után következik be Európában, az orosz-ukrán háborútól kezdve az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségekig.
Az európai gazdaságok jelenleg a Hormuzi-szoros lezárásának következményeivel küzdenek, ami az energiaárak hirtelen emelkedését váltotta ki a vállalkozások és a háztartások számára.
Az energia-sokk súlyossága attól függ, hogy mikor nyílik meg újra a Hormuzi-szoros, amelyen a globális olajforgalom 20 százaléka halad át.
