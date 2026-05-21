Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság olaszország infláció politico bizottság németország eu

Nagy a baj: a gazdasági növekedés lassulását és magasabb inflációt jósol az Európai Bizottság

2026. május 21. 13:29

Legfrissebb gazdasági előrejelzésében az EU végrehajtó szerve kijelentette, hogy az iráni konfliktus az egész kontinensen magasabb inflációt fog eredményezni.

2026. május 21. 13:29
null

Az Európai Bizottság az EU gazdaságának idei növekedési várakozásait 1,4 százalékról 1,1 százalékra csökkentette – írja a Politico. A cikk leszögezi: a helyzet még rosszabbá válhat. 

A gazdasági növekedési becslések felére csökkenhetnek, ha a konfliktus a vártnál tovább tart

 – közölte csütörtökön a sajtóval Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az emelkedő energiaárak szintén az inflációt 3,1 százalékra fogják emelni, ami egy teljes százalékpontos emelkedést jelent az őszi előrejelzéshez képest.

Az energiaárak emelkedésének hatásai várhatóan 2027-ig fognak tartani, a jövő évi növekedést 1,4 százalékra becsülik.

Az EU három legnagyobb gazdasága – Németország, Franciaország és Olaszország – idén várhatóan 0,6, 0,8, illetve 0,5 százalékkal fog növekedni, ami jelentősen elmarad az EU-átlagtól.

A visszaesés az évek óta tartó gyenge növekedés és a folyamatos gazdasági sokkhatások után következik be Európában, az orosz-ukrán háborútól kezdve az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségekig.

Az európai gazdaságok jelenleg a Hormuzi-szoros lezárásának következményeivel küzdenek, ami az energiaárak hirtelen emelkedését váltotta ki a vállalkozások és a háztartások számára.

Az energia-sokk súlyossága attól függ, hogy mikor nyílik meg újra a Hormuzi-szoros, amelyen a globális olajforgalom 20 százaléka halad át. 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
•••
2026. május 21. 16:43 Szerkesztve
én eztet nem értem ezért lett kierőszakolva, hogy már az egész únió egy irányultságú kormánnyal rendelkezik? ennyit tud a gecifejlett ajrópa? ezért kéne feladni csakegykicsiszuverenitást? ja és ennyire működnek a szankciók?
Válasz erre
2
0
kbexxx
2026. május 21. 15:02
Van már mire fogni a balfaszkodásukat.! Valójában mindent megtesznek.hogy így legyen. Most kicsit hátrább húzódtak hogy nem erőltetik az orosz energia leválsztást ,de nem mondtak le róla. De 21.szankció csak letérdelteti már ezt a csökönyös Eu gazdaságát. Hamarossan Putyin is lépni fog ,leginkább.azért mert megállapodás született Kínával. De azt azt megelőzi A szállításaikat fokozatosan leállítások
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. május 21. 14:58
Büdös Démon Ursula von der Leyen.
Válasz erre
0
0
fatman
2026. május 21. 14:49
a jelenlegi brüsszeli vezetés pontosan azon dolgozik már rég, h tönkretegye Európát... az első eredmények már látszanak...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!