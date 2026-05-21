Ukrajna még mindig nem kapta meg a 90 milliárdos EU hitelt

Áprilisban az EU vezetői megszavazták, hogy az Unió 90 milliárd euró összegű hitelt nyújtson Ukrajnának, amely fedezi Kijev pénzügyi igényeinek oroszlánrészét mind az ország védelméhez, mind az alapvető közszolgáltatások fenntartásához – írja a Kyiv Independent.

Ez a pénz azonban feltételekhez kötött, és még így sem elegendő Ukrajna összes szükségletének fedezésére.

Az egyik ilyen feltételt május 20-án jelentették be: az Európai Bizottság közölte Kijevvel, hogy a támogatás első, mintegy 8 milliárd dolláros részletének megkapásához adóreformot kell végrehajtania. A Bizottság szerint, ha ez sikerül, Kijev idén júniusban számíthat az első, 3,2 milliárd euró összegű csomagra.