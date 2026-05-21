imf bizottság pénz kijev eu ukrajna európai bizottság

Ukrajna még mindig nem kapta meg a 90 milliárdos EU hitelt

2026. május 21. 08:10

S még egy ideig úgy tűnik nem is fogja.

2026. május 21. 08:10
null

Áprilisban az EU vezetői megszavazták, hogy az Unió 90 milliárd euró összegű hitelt nyújtson Ukrajnának, amely fedezi Kijev pénzügyi igényeinek oroszlánrészét mind az ország védelméhez, mind az alapvető közszolgáltatások fenntartásához – írja a Kyiv Independent. 

Ez a pénz azonban feltételekhez kötött, és még így sem elegendő Ukrajna összes szükségletének fedezésére.

Az egyik ilyen feltételt május 20-án jelentették be: az Európai Bizottság közölte Kijevvel, hogy a támogatás első, mintegy 8 milliárd dolláros részletének megkapásához adóreformot kell végrehajtania. A Bizottság szerint, ha ez sikerül, Kijev idén júniusban számíthat az első, 3,2 milliárd euró összegű csomagra.

Mire megy a pénz?

A teljes összegből várhatóan körülbelül 60 milliárd eurót szánnak védelmi célokra 2026 és 2027 között. Védelmi célokra 2026-ban 28,3 milliárd eurót nyújtanak. Ez a pénz gyakorlatilag bármilyen védelmi termékre fordítható.

Kijevnek figyelembe kell vennie egy beszerzési követelményt is, amelyet az EU ezentúl minden védelmi kiadási tételére alkalmaz. Nevezetesen: bármely védelmi termékben felhasznált alkatrészek értékének 65%-ának az EU-ból, az Európai Gazdasági Térségből vagy Ukrajnából kell származnia.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy teljes egészében amerikai rendszer nem vásárolható meg.
Ukrajna azonban kérhet erre vonatkozó mentességet azzal az indokkal, hogy nincsenek alternatívák, vagy ha olyan érvényes gyorsasági és időbeli szűk keresztmetszetek állnak fenn, amelyek aláásnák Kijev harctéri sikerét. 

A feltételek

Az idén kifizetendő további 16,7 milliárd euró az ukrán költségvetés egészének támogatására szolgál, és a forrásokat két „tartályon” keresztül kell eljuttatni, amelyek mindegyikéhez feltételek kapcsolódnak: az Ukrajna-keret és a makrofinanszírozási támogatás.

Mindkét alap esetében az EU képes bizonyos felhasználási módokat összeegyeztethetetlennek minősíteni, például korrupciós aggályok miatt. 

Az EU valós időben ellenőrizni is tudja majd, hogy a 90 milliárd eurót nem költik-e el helytelenül, mivel az EU és Ukrajna a hitelt a német Bundesbanknál vezetett közös bankszámlán keresztül kezeli.

Az Ukrajna-program keretében történő kifizetésekhez Kijevnek továbbra is teljesítenie kell az EU-csatlakozási követelményeket, különös tekintettel a jogállamisággal kapcsolatos ajánlásokra.

A makrofinanszírozási támogatás esetében Ukrajnának pedig be kell tartania a Nemzetközi Valutaalap (IMF) – és most már az EU – által javasolt reformokat. Május 20-án az Európai Bizottság bejelentette, hogy Kijevnek javítania kell a bevételek beszedésén.

Az EU azért döntött a nyomásgyakorlás mellett, mert az ukrán parlament lassítja az EU és az IMF által előírt reformok sorozatát, és a kormány már nem képes következetesen összehívni a szavazáshoz szükséges törvényhozói többséget.

Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiasz

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. május 21. 10:01
Zelenszkij ráncolja a szemöldökét. Most hogy Orbán nincs, kire haragszik/haragudhat?
falcatus-2
2026. május 21. 09:57
nuevas-reglas 2026. május 21. 09:17 Akkor errol is hazudozott a Mandiner, MagyarNemzet, M1 Hirado nem szegyellitek magatokat ?..." dedóska,már megint szabadnapos a bölcsi? azért nem sietnek az EU hitellel, mert ráérnek a porhintéssel. A múlt héten(vagy azelőtt?) megint kapott egy másik csatornán az IMF-től. Amit még februárban írtak alá. Kb. 3 ezer milliárd forintos "ajándék-hitel" Van még kérdés Ildikó ?
kirvik3
2026. május 21. 09:56
Jó volt Orbán háta mögé bújni, ugye mocskok?
giraffe
2026. május 21. 09:51
Ha Orbán mondta, hogy korruptak, az gáz. Ha Orbán mondta, higy semmit nem mutatnak abból, ami alapján EU tárgyalások indulhatnának, az gáz. Ha Orbán ment Moszkvával tárgyalni, az gáz. Most az EU szerint korruptak, nem állnak készen, mert semmit nem léptek előre, és tárgyalni mennek a fritzek vezetésével. És 1 hónap telt csak el....érdekes dolgok ezek....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!