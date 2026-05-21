Ukrajna még mindig nem kapta meg a 90 milliárdos EU hitelt

Sokkolta a magyar gazdákat, hogy Magyar Péterék beengedik az ukrán gabonát
Már egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.
S még egy ideig úgy tűnik nem is fogja.
Áprilisban az EU vezetői megszavazták, hogy az Unió 90 milliárd euró összegű hitelt nyújtson Ukrajnának, amely fedezi Kijev pénzügyi igényeinek oroszlánrészét mind az ország védelméhez, mind az alapvető közszolgáltatások fenntartásához – írja a Kyiv Independent.
Ez a pénz azonban feltételekhez kötött, és még így sem elegendő Ukrajna összes szükségletének fedezésére.
Az egyik ilyen feltételt május 20-án jelentették be: az Európai Bizottság közölte Kijevvel, hogy a támogatás első, mintegy 8 milliárd dolláros részletének megkapásához adóreformot kell végrehajtania. A Bizottság szerint, ha ez sikerül, Kijev idén júniusban számíthat az első, 3,2 milliárd euró összegű csomagra.
A teljes összegből várhatóan körülbelül 60 milliárd eurót szánnak védelmi célokra 2026 és 2027 között. Védelmi célokra 2026-ban 28,3 milliárd eurót nyújtanak. Ez a pénz gyakorlatilag bármilyen védelmi termékre fordítható.
Kijevnek figyelembe kell vennie egy beszerzési követelményt is, amelyet az EU ezentúl minden védelmi kiadási tételére alkalmaz. Nevezetesen: bármely védelmi termékben felhasznált alkatrészek értékének 65%-ának az EU-ból, az Európai Gazdasági Térségből vagy Ukrajnából kell származnia.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy teljes egészében amerikai rendszer nem vásárolható meg.
Ukrajna azonban kérhet erre vonatkozó mentességet azzal az indokkal, hogy nincsenek alternatívák, vagy ha olyan érvényes gyorsasági és időbeli szűk keresztmetszetek állnak fenn, amelyek aláásnák Kijev harctéri sikerét.
Az idén kifizetendő további 16,7 milliárd euró az ukrán költségvetés egészének támogatására szolgál, és a forrásokat két „tartályon” keresztül kell eljuttatni, amelyek mindegyikéhez feltételek kapcsolódnak: az Ukrajna-keret és a makrofinanszírozási támogatás.
Mindkét alap esetében az EU képes bizonyos felhasználási módokat összeegyeztethetetlennek minősíteni, például korrupciós aggályok miatt.
Az EU valós időben ellenőrizni is tudja majd, hogy a 90 milliárd eurót nem költik-e el helytelenül, mivel az EU és Ukrajna a hitelt a német Bundesbanknál vezetett közös bankszámlán keresztül kezeli.
Az Ukrajna-program keretében történő kifizetésekhez Kijevnek továbbra is teljesítenie kell az EU-csatlakozási követelményeket, különös tekintettel a jogállamisággal kapcsolatos ajánlásokra.
A makrofinanszírozási támogatás esetében Ukrajnának pedig be kell tartania a Nemzetközi Valutaalap (IMF) – és most már az EU – által javasolt reformokat. Május 20-án az Európai Bizottság bejelentette, hogy Kijevnek javítania kell a bevételek beszedésén.
Az EU azért döntött a nyomásgyakorlás mellett, mert az ukrán parlament lassítja az EU és az IMF által előírt reformok sorozatát, és a kormány már nem képes következetesen összehívni a szavazáshoz szükséges törvényhozói többséget.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiasz
