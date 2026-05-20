Megkezdődött a tárgyalás Orbán Anita és Andrij Szibiha között: Ukrajna EU-csatlakozása kiemelt téma volt

Andrij Szibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter részvételével online formában hivatalosan is elindultak a magyar–ukrán szakértői szintű konzultációk, amelyek célja, hogy új alapokra helyezzék a két szomszédos állam viszonyát.
Szibiha X-bejegyzésében jelezte, az online konferencián történt felszólalásában három fő pillérre összpontosított: a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, a nemzeti kisebbségek jogaira, valamint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozására.
Az ukrán tárcavezető hangsúlyozta, a kihívások leküzdésére az újonnan megalakult magyar kormány kiváló lendületet biztosít.
Az ukrán külügyminiszter külön elismerését fejezte ki Magyarország felé, amiért a budapesti vezetés egyértelműen és határozottan elítélte a kárpátaljai régiót ért orosz légicsapásokat.
A kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban ezen felül az ukrán külügyminiszter kifejtette, szerinte Ukrajna megfelelően komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és elkötelezett amellett, hogy azokat az európai normáknak megfelelően biztosítsa, elismerve, hogy a kérdés Budapest számára alapvető fontossággal bír.
A tárgyalások egyik fő okaként Andrij Szibiha Ukrajna EU-csatlakozásának átértelmezését nevezte meg.
Az ukrán diplomácia vezetője azt javasolta a magyar félnek, hogy tekintsen stratégiai lehetőségként Ukrajna integrációjára. Érvelése szerint ugyanis a határátlépés egyszerűsödése és Ukrajna uniós tagsága komolyan erősíthetné a magyar nemzeti egységet, másrészt pedig a létező legjobb és legbiztosabb módot jelentené a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak hosszú távú garantálására.
A szakértői egyeztetések közvetlen folytatásaként Andrij Szibiha jelezte, hogy személyesen is asztalhoz ül majd Orbán Anitával a Svédországban zajló NATO-miniszteri találkozón.
Nyitókép: X / Andrij Szibiha
