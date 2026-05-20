Megkezdődött a tárgyalás Orbán Anita és Andrij Szibiha között: Ukrajna EU-csatlakozása kiemelt téma volt

Andrij Szibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter részvételével online formában hivatalosan is elindultak a magyar–ukrán szakértői szintű konzultációk, amelyek célja, hogy új alapokra helyezzék a két szomszédos állam viszonyát.

Szibiha X-bejegyzésében jelezte, az online konferencián történt felszólalásában három fő pillérre összpontosított: a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, a nemzeti kisebbségek jogaira, valamint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozására.