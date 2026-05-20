andrij szibiha európai unió magyarország Orbán Anita EU-csatlakozás ukrajna

Megkezdődött a tárgyalás Orbán Anita és Andrij Szibiha között: Ukrajna EU-csatlakozása kiemelt téma volt

2026. május 20. 11:10

Online formában hivatalosan is elindultak a magyar–ukrán konzultációk, amelyek célja, hogy új alapokra helyezzék a két szomszédos állam viszonyát.

Andrij Szibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter részvételével online formában hivatalosan is elindultak a magyar–ukrán szakértői szintű konzultációk, amelyek célja, hogy új alapokra helyezzék a két szomszédos állam viszonyát.

Szibiha X-bejegyzésében jelezte, az online konferencián történt felszólalásában három fő pillérre összpontosított: a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, a nemzeti kisebbségek jogaira, valamint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozására. 

Az ukrán tárcavezető hangsúlyozta, a kihívások leküzdésére az újonnan megalakult magyar kormány kiváló lendületet biztosít.

Az ukrán külügyminiszter külön elismerését fejezte ki Magyarország felé, amiért a budapesti vezetés egyértelműen és határozottan elítélte a kárpátaljai régiót ért orosz légicsapásokat

A kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban ezen felül az ukrán külügyminiszter kifejtette, szerinte Ukrajna megfelelően komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és elkötelezett amellett, hogy azokat az európai normáknak megfelelően biztosítsa, elismerve, hogy a kérdés Budapest számára alapvető fontossággal bír.

A tárgyalások egyik fő okaként Andrij Szibiha Ukrajna EU-csatlakozásának átértelmezését nevezte meg.

Az ukrán diplomácia vezetője azt javasolta a magyar félnek, hogy tekintsen stratégiai lehetőségként Ukrajna integrációjára. Érvelése szerint ugyanis a határátlépés egyszerűsödése és Ukrajna uniós tagsága komolyan erősíthetné a magyar nemzeti egységet, másrészt pedig a létező legjobb és legbiztosabb módot jelentené a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak hosszú távú garantálására.

A szakértői egyeztetések közvetlen folytatásaként Andrij Szibiha jelezte, hogy személyesen is asztalhoz ül majd Orbán Anitával a Svédországban zajló NATO-miniszteri találkozón.

Nyitókép: X / Andrij Szibiha

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elfújta az ellenszél
2026. május 20. 15:14
Most hogy kezdődnek az igazi kihívások, az állandó kényszeredett vigyor Orbánanita arcán nem sok jót ígér. Ilyen tárgyalásokon nagyon oda kell tenni magát, mert máskülönben semmibe veszik a gengszter üzemmódban működő tárgyalók, mint ez a Szibiha. A burkolt zsarolás már önmagában megvan abban, hogy a magyar kisebbség helyzetének javítását majd az EU csatlakozás utánra ígéri, vagyis ha nem támogatod akkor semmit nem fogsz kapni. Tegyük hozzá ez sem garancia semmire, mindössze annyi, hogy bele akarja terelni saját utcájába. Már önmagában az hogy Szibiha kezdeményez, vesztes pozíciót jelent. Nem fog ebből semmi jó kijönni olyan kőkemény tárgyalási pozíció után, amit Szíjjártó képviselt.
madre79
2026. május 20. 14:33
Orbán Anita vétózza meg az ukrán termékek behozatalát MOST!
Berendel
2026. május 20. 13:45 Szerkesztve
Az ukránok mindent megígérnek, sőt annak a dupláját. Kiváltságos nyelv lesz a magyar, kötelezően tanítják majd minden kijevi iskolában, stb. Anita elhiszi és megszavazza az ukrán fejezetek megnyitását és mindent, az azonnali ukrán tagságot is. Az ukránok viszont - úgy mint eddig - semmit nem fognak teljesíteni és EU tagként már nem is kell.
turul-895
2026. május 20. 13:42
Anita ilyen magyar k. név nincs is , csak gyütt_mentek adtak ilyen nevet a purdénak .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!