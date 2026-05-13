Megrázó beszámoló Ungvárról: alig pár száz méterre a lakóházaktól csapódtak be az orosz drónok (VIDEÓ)

Magyar Péter megállapodásra számít az uniós források feloldásáról, már május 25-én Brüsszelbe utazik.
Dunda György tudósító kiemelte, mindeközben Zelenszkij tanácsadója jósnőktől kér segítséget az Ukrajnát meghatározó kérdésekben.
Megrázó hangvételű bejegyzésben számolt be az Ungvárt ért dróntámadásról Dunda György tudósító. Közösségi oldalán közzétett írásában személyes élményein keresztül mutatta be a támadást és annak súlyosságát.
A házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza”
– fogalmazott.
A tudósító szerint fia később arról beszélt, hogy különös hangokat hallott, majd az ablakok is beleremegtek a detonációba.
Dunda György információi szerint egy kritikus infrastrukturális objektum lehetett a támadás célpontja. Bejegyzésében arról is írt, hogy az orosz hadsereg egyre nagyobb nyomás alá helyezi az ukrán légvédelmet.
Ma reggeltől több száz drónnal terhelik az oroszok az egyre erőtlenebb ukrán drónvédelmet, a katonai hírszerzés szerint az éjjel már ballisztikus rakéták is várhatók”
– figyelmeztetett.
A tudósító szerint a mostani események arra utalnak, hogy Kárpátalján is tartósan megváltozhat a biztonsági helyzet.
Az eddigi szórványos kárpátaljai dróntámadások után innentől kezdve állandóvá válhat a légiveszély régiónkban is”
– jelezte Dunda György.
Ennek oka, hogy az elmúlt időszakban több száz olyan vállalat települt át Kárpátaljára, amelyek potenciális célpontot jelenthetnek Oroszország számára – tette hozzá.
Bejegyzése végén az ukrán politikai vezetésre is kitért. Mint írta:
mindeközben az ukrán államfő legfőbb politikai menedzseréről éppen most derül ki, hogy jósnőktől kért tanácsot az ország sorsát meghatározó stratégiai-politikai kérdésekben. Maga az államfő pedig Romániába utazott, miközben legfőbb bizalmasa elveszni látszik a korrupciós botrányban...”
Dunda György ezen felül a Hír TV riportjában megjegyezte, Ungváron korábban még nem volt dróntámadás, és Kárpátalját is csak elszórva érték hasonló csapások, így a szerdai nevezhető az orosz-ukrán háború legnagyobb Kárpátalját ért támadásának.
Hozzátette, hogy közvetlen a lakóházuk felett haladt el az orosz drón, amelyről a tudósító szomszédja videófelvételt is készített. A becsapódás alig pár száz méterre történt a lakóházaktól.
A tudósító jelezte, a támadások nyomán légiriadó volt érvényben a régióban, ami azóta már befejeződött.
Nyitókép: Facebook / Dunda György
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
