„Ez a siker nem véletlen” – a legmagasabb szintről gratuláltak Magyarországnak

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke levében gratulált Csányi Sándornak, a magyar szövetség (MLSZ) első emberének a szombati Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.

Az MLSZ kedden a honlapján számolt be róla, hogy Ceferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, s abban „köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult e felejthetetlen esemény sikeréhez”.