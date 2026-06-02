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UEFA Aleksandar Ceferin Csányi Sándor BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája Puskás aréna MLSZ

„Ez a siker nem véletlen” – a legmagasabb szintről gratuláltak Magyarországnak

2026. június 02. 22:38

Aleksander Ceferin levében gratulált Csányi Sándornak a Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.

2026. június 02. 22:38
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Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke levében gratulált Csányi Sándornak, a magyar szövetség (MLSZ) első emberének a szombati Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.

Az MLSZ kedden a honlapján számolt be róla, hogy Ceferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, s abban „köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult e felejthetetlen esemény sikeréhez”.

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Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt

– írta Ceferin, külön méltatva Csányi Sándor szerepét.

Csányi Sándort külön méltatta a levelében Aleksandar Ceferin (Fotó: MLSZ)

A szlovén sportvezető szerint a döntő 

  • az egység, 
  • a szenvedély, 
  • a kiválóság 
  • és a barátság 

ünnepe volt.

„Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.

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Nyitókép: mlsz.hu

A Bajnokok Ligája döntőjének összefoglalója

 

Összesen 1 komment

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csapláros
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2026. június 02. 22:53 Szerkesztve
Ez is a leköszönt Orbán kormányzatnak volt köszönhető. De Poloskáék előtt ott a nagy lehetőség. Ha Hitler is tudott egy olimpiát rendezni, a liberálnyilasaink ezt is majd a kisújjukből kirázzák. Egy kicsit fekás lesz, egy kicsit szivárványos, és még a Salisék is fölvonulnak majd a viperáikkal és a dorongjaikkal, de jó lesz az úgy, egy még nagyobb, még terjedelmesebb köszönő levélhez... bruhaha
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