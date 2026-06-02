„Ez a siker nem véletlen” – a legmagasabb szintről gratuláltak Magyarországnak

„Nem számítottunk ekkora sikerre” – egész Európa dicséri a magyarokat a szervezés miatt
A BL-döntő projektvezetője szerint mindenki hibátlanul teljesített.
Aleksander Ceferin levében gratulált Csányi Sándornak a Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke levében gratulált Csányi Sándornak, a magyar szövetség (MLSZ) első emberének a szombati Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.
Az MLSZ kedden a honlapján számolt be róla, hogy Ceferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, s abban „köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult e felejthetetlen esemény sikeréhez”.
Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt
– írta Ceferin, külön méltatva Csányi Sándor szerepét.
A szlovén sportvezető szerint a döntő
ünnepe volt.
„Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.
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A BL-döntő projektvezetője szerint mindenki hibátlanul teljesített.
A szombati fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban múlta felül az Arsenalt.
Nyitókép: mlsz.hu