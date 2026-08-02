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aur vox jobboldal nemzetállamok eu jog

Miért rossz nekünk a nemzetállami narratíva – és mik a fő bajaink a jobboldalon ezügyben?

2026. augusztus 02. 06:04

A nemzetállami narratíva nem segíti a határon túli magyarok, sem a történelmi Magyarország védelmének ügyét.

2026. augusztus 02. 06:04
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Nemzetállam – a nyugati szuverenista erők egy központi fogalma több bajt okoz nekünk, magyaroknak, mint amennyi előnye van. Hiszen – mint egyébként Orbán Viktor is újra megfogalmazta tusványosi beszédében –

nálunk, magyaroknál nem esik egybe a nemzet és az állam határa, ezért az államunk határos, a nemzetünk pedig határtalan.

A nemzetállam kifejezés az angolból jön – nation state –, és azt sugallja, hogy a nemzet határa egybeesik az államéval. Ez a szemlélet bizonyára megfelel az angolszász országoknak – bár bele lehetne kötni –, meg talán a francia önfelfogásnak – bár abba is bele lehetne kötni –, de nem a közép-európai helyzetnek.

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A Magyar Királyság sosem volt nemzetállam, azaz sosem volt egy homogén nemzet lakóhelye, csak a Horthy-korszakban. Trianon óta pedig Magyarország szinte nemzetállam, de utódállamai nem azok. Ez azt jelenti, hogy a nemzetállam kifejezés az egész magyar történelmet tekintve inadekvát. Lehetünk nemzetpártiak, államot pártolók vagy bizonyos megszorításokkal mind a kettő, de nem gondolkodhatunk nemzetállamban, mert azzal magunk ellen dolgozunk.

Közép-Európában az, aki a saját nemzetét egyesíteni akarja egy országban, felszámolja a nemzetállamot, mert kénytelen másokat is – mondjuk így – integrálni.

De láthatóan még egy teljes nemzet egyesítése sem szükséges ilyen helyzet előálltához – lásd Romániát, akik kelet felé még mennének az egyesítés érdekében. 

Ez korlátokat jelent a szuverenista küzdelem számára is, ami a jelek szerint egyébként véget ért a Tisza kormányra kerülésével. Abszolút szuverenitás persze nem létezik, sosem létezett, és az Orbán-kormányok szuverenista küzdelme nagyon is helyénvaló volt. Ugyanakkor – egyes baloldali vádakkal ellentétben – Orbánék sem értelmezték a szuverenitást valamiféle abszolút dologként, hobbes-i értelemben – már csak a határon túli magyarok miatt sem tehették.

Ha ugyanis mi abszolút szuverenitást követelünk, akkor a románok, szlovákok, ukránok, szerbek is mondhatnák, hogy nagyon jó, ők is azt követelnek,

aztán bedarálnák a magyar és egyéb kisebbségeket. Artikulálni kell hát, hogy a szuverenisták szerint mi tartozik bele a szuverenitásba és mi nem. Mert az addig rendben van, hogy nem szeretnénk az EU tartománya lenni, de valamiféle etikai-jogi korlátokat és nemzetközi normákat mégis be kell tartani, tartatni szuverén államokkal is. Persze a magyar unitarista állam megfelel nemzetiségi összetételének, szomszédaink unitarista jellege viszont nem felel meg a saját természetüknek, azaz annak, hogy de facto többnemzetiségűek. 

A külpolitika realista elmélete minduntalan rámutat, hogy rendezett élet államon belül van, azon kívül államok közti káosz uralkodik – önkéntes együttműködés azonban lehetséges köztük is; ha ez nem így lenne, nem léteznének nemzetközi egyezmények, nem létezne EU és nem létezne ENSZ sem. De ha kicsit visszamegyünk az időben, akkor Szent Szövetség sem létezett volna (persze a Szent Szövetség informális együttműködés volt, de volt). Persze a szuverenisták által elképzelt korlátok lehetnek másmilyenek, sőt bizonnyal másmilyenek, mint a liberális föderalisták által elképzeltek.

Erre volt kísérlet a Minority Safe Pack, ami azonban nemcsak az EU Bizottságának, hanem egyes szuverenista szövetségesek ellenállásán is elbukott.

Amikor talán két éve egy spanyol ismerősömmel beszélgettem, akivel mindketten a Vox szimpatizánsai vagyunk Spanyolországot és a Fidesz–KDNP-t, valamint Magyarországot tekintve, vita bontakozott ki kettőnk közt a román szélsőjobboldali AUR támogatásáról. Spanyol barátom simán besorolta az AUR-t a Vox és a Fidesz-KDNP mellé – én meg igyekeztem megértetni vele, hogy a Vox és a Fidesz–KDNP jobboldali pártok, az AUR meg szélsőjobboldali. Eme üzenet persze egyáltalán nem megy át a nyugati baloldalon, ahol mindenki szélsőjobb, vagy újabban „kemény jobb” (hard right), és nem akarnak különbséget tenni;

de nem megy át, mint a mellékelt példa mutatja, a nyugati jobboldalon sem, ahol az AUR szimplán jobboldali-konzervatív pártnak van elkönyvelve, tévesen.

De nem az AUR volt a lényeg, hanem ennek kapcsán a nemzetiségpolitika. Spanyol barátom egy katalán, baszk, gallego és egyéb autonómiákkal teli országban nőtt fel, amúgy Barcelonában, ahol a nemzetiségi küzdelem ma lényegében az elszakadásért való küzdelmet jelenti, mint azt a törvénytelen katalán függetlenségi népszavazás is mutatja. A katalánoknak minden autonómiája megvan, amiről a határon túli magyarok csak álmodnak, mégis elégedetlenek. A két helyzet összehasonlítható, de más. Spanyol barátom mégis azt mondta,

fel kellene adni a magyar határon túliakért való küzdelmet a nagy közös konzervatív civilizációs kérdésekben vívott harcért,

és ő nem tud együtt menni a határon túli magyarok ügyével. Elmagyaráztam neki, mi a más a két helyzetben, de jeleztem neki azt is, hogy a magyar jobboldal alaptémája a határon túli magyarok ügye, amit ha felad, akkor elveszti a hitelességét, és elveszti a választásokat. Azt is hozzátettem, hogy én bár egyetértek a Voxszal, s mivel a spanyolországi nemzeti kisebbségeknek mintaszerű autonómiája van, nem támogatom az elszakadásukat, de értse meg, a magyarok többsége nem nézi a konkrét szituációt, hanem automatikusan a nemzeti kisebbségek küzdelmét támogatja, legyen szó Észak-Írországról, Skóciáról, Katalóniáról, a baszkokról vagy a határon túli magyarokról.

Érdekes amúgy egy Trianon előtti magyar álláspont a nemzetiségi küzdelmekről. Horváth Sándor domonkos szerzetes 1918-ban megjelent Állameszme és a népek önrendelkezési joga munkájában, explicit módon reagálva a Wilsonra, implicit módon megvédve a soknemzetiségű történelmi Magyarországot, nagyon korlátozott értelmezését adja a népek önrendelkezési jogának. Horváth megkülönbözteti a népet, mint a polgárok sokaságát, a nemzettől. S bár szerinte

az államalkotó tényezők történelmileg és természetesség tekintetében megelőzik az államot, az állam magasabb rendű egység, így az államalkotó tényezőknek nincs abszolút joguk rendelkezni az állam felől,

és persze az államnak sincs abszolút hatalma. A domonkos filozófus úgy fogalmaz, hogy „elvontan szemlélve a dolgot, a nemzeti állam talán jobban meg tudná valósítani a nemzeti érdekeket, mint egy másik államalakulás, ámde ha a történelem másként hallatta szavát, akkor az elvont fontolgatásnak helyet kell adnia a konkrét szemléletnek s a tisztán lehető jogok elhanyagolásával a történelmi jogok követelményeit kell szemügyre vennünk. A természetjog az állam érdekeinek és jogainak ad elsőbbséget, s így ha valamely állam a történelem folyamán megszerezte a birtokjogot egy vagy több nemzetiség fölött, akkor a természetjog védelmére számíthat minden széthúzó törekvéssel szemben – és a nemzetiség csakis az állam temperamentumának megfelelő önállóságra és érvényesülésre tarthat igényt. A közjó keretein belül beszélhetünk tehát a nemzeti érdekek védelméről, azok fejlesztéséről, de nem jogbontó erejükről.

Horváth szerint a „jól tartott” nemzetiségeknek nincs joga elszakadást hirdetni, és anyaországaiknak nincs joguk támogatni őket.

Érdekes, talán újragondolandó gondolat ez a mai magyar nemzetiségi politika tükrében. Persze az is mondható, hogy aki nem évszázadok óta él egy államban, ahonnan el akar szakadni, hanem korábban másik, sajátjának érzett államban lakott, és akarata ellenére elszakították, az más helyzetben van, és joga van küzdeni a „visszakerülésért” – Horváth gondolatmenete szerint azonban csak korlátozott ideig (már ha megfelelő közösségi életre lehetőséget kap). Nyilván nem kell feltétlen egyetérteni a domonkos szerzetes gondolatmenetével, de azt látni kell, hogy

a történelmi Magyarországot nem az védi jobban, aki magyar nemzeti államnak képzeli el és pusztán magyar nemzeti gondolatmenet mentén védi, hanem Horváth. Izgalmas, nehezen feloldható dilemmák ezek.

Az idézett szakasz felhozható autonómiatörekvések és a történelmi Magyarország védelmében, de elszakadási törekvések védelmében nem. Persze újra is lehet gondolni – de érdemes belegondolnunk, hogy ha a történelmi Magyarországot védelmezzük, akkor azt nem tehetjük kizárólag magyar nemzeti alapon: egy állam soknemzetiségű mivoltát kell védelmeznünk, ahogy ma a spanyolok teszik. Erdélyben és a Felvidéken a magyarok, románok, szlovákok, cigányok mellett hagyományosan éltek széleskörű autonómiával rendelkező szászok, svábok, zsidók is, nem kevesen.

Aki a történelmi Magyarországot védelmezi, az a mai Spanyolországot védelmezi, ellenezve jelentős autonómiával bíró kisebbségei elszakadását. 

Azaz a nemzetállami narratíva nem segíti a határon túli magyarok ügyét, sem a történelmi Magyarország védelmének ügyét. Mondhatunk erős államot, de csak ha az megfelelő autonómiát biztosít nemzetiségi kisebbségeinek, és elismeri, hogy nem unitáris, eme tekintetben pedig decentralizál. Mondhatunk szuverenitást, de ilyen korlátokkal.

A gordiuszi csomót azonban nem ez alkotja, mert ezt némi árnyalt gondolkodással meg lehet oldani. A nehezebb ügy az, hogy a jobboldalnak – ellenzékből is – azokkal kell együttműködnie nemzetközi porondon konzervatív ügyek mentén – LMBTQ-kritika, klasszikus kérdéskánon (abortusz, eutanázia, stb), bevándorlás-ellenesség, sőt akár szuverenitás-növelés (mozgástér-növelés) – akikkel gyakran ellentétbe kerül a határon túli magyarok ügyét tekintve,

és maximum érdekre és személyes jó viszonyra alapozva tud kompromisszumot kicsikarni a határon túli magyarok ügyéért.

Egyes progresszív politikai erők viszont – Szlovákiában például – sokkal könnyebben meggyőzhetőek a magyar közösség igényeinek támogatásáról, ám velük együtt jön a progresszív jogkiterjesztés is. Fico, mint régimódi, nacionalista szociáldemokrata, nem kér a progresszió számos áldásából, ám a Benes-dekrétumok eltörléséből sem. A román ortodox egyház velünk van a civilizációs kérdésekben, de nincs velünk mint magyar nemzettel. (Azonban ezt nem mondanám az egész ortodoxiára.)

Ez a két, fent vázolt probléma – Duray Miklós egykori felvidéki politikus könyvének címével élve – olyan kutyaszorító, amiből nehéz kikerülni.

Hogy az EU-s föderalista elképzeléseknél minden államnak nagyobb szuverenitásért kellene harcolnia, az egyértelmű, de bizonyos természetjogi korlátokra mégis szükség van a szuverenitást illetően, ám ezek nem azonosak a liberális globalizmus által elképzelt, igen szoros korlátokkal; nyugati szövetségeseink nem értik a határon túli magyarok ügyét, vagy épp egyenesen ellenségesen állnak hozzá; illetve egyes szomszédos országoknak a magyar jobboldallal civilizációs kérdésekben egyetértő politikai erői nemzeti ügyekben épp ellentétesen gondolkodnak velünk.

A kereszténység mint közös alap lehet kiindulópont ezek feloldási kísérletében, de a részletek akkor is végiggondolandók.

A Fidesz–KDNP ma már ellenzéki pártszövetség. Kormányon igyekezett megbirkózni eme kérdésekkel, többnyire sikerrel (lásd Szerbia), de egy-egy ügyben sikertelenül (AUR, Benes-dekrétumok), jobbára a személyes jó viszonyra és praktikus kompromisszumokra alapozva, mivel erre volt politikai tér. Másnak sem ment volna jobban, és azért elég jól ment. A jobboldali tábornak azonban meg kell értenie, hogy ugyan a szuverenista/globalista narratíva érvényes, de csak fenntartásokkal, és bár a bináris gondolkodás a közérthetőbb, talán ideje a dolgot hárompólusúvá tenni, és behozni egy támogatandó lokalizmust.

Most van idő megpróbálni kezdeni valamit a fent vázolt dilemmákkal – kezdve azzal, hogy elismerjük, hogy léteznek, és eme dilemmákkal sajnos megint csak egyedül vagyunk.

(Nyitókép: MTI / Kiss Gábor)

 

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Összesen 43 komment

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rezeda-kazmer
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2026. augusztus 02. 11:20 Szerkesztve
A szerző minimum a Kádár-rendszer óta fennálló (a Horthy-rendszerben ilyesmire csak keveseknek volt ideje) dilemmákat feszeget, és berögzült közhelyek mentén oldalog. Remélem, egy kicsit kinyílik a magyar közbeszédben a téma, szakavatott megszólalókkal, bátran. Néhány szerény felvetés hozzá addig is. 1. A nemzetállamot és a szuverenitást a Kádár-rendszer közgondolkodása is folyton egybemosta. Egyértelmű volt, hogy, amikor Orbánék ezt meghirdették, akkor erre ez lesz az azonnali ellenvetés, hogy akkor a szomszédok is azt csinálnak, amit akarnak a magyarokkal. Ez napvilágot látott már tíz éve is. A tévedés az, hogy a szuverenitás nem jelent(het)i a kisebbségeid kiirtását, mert az nem szuverenitás, hanem náci állam. 2. Magyarország mindig többnemzetiségű állam volt: közhelyes baromság. Még Hunyadi Mátyás alatt is (túlvagyunk a tatárjáráson) a magyar etnikum aránya min 80%, az utódállamok zöme ma sem hozza ezt a szintet.
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rezeda-kazmer
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2026. augusztus 02. 11:19 Szerkesztve
3. A nemzetiségeknek 1918 előtt nem az lett volna a dolguk, hogy elkezdjék kalibrálni, hogy hol milyen arányban élnek, és mi kell még nekik Mo-ból, hanem, hogy lojális polgárai legyenek egy országnak. Emiatt erről nem tárgyalni kellett volna velük, hanem az országot katonai erővel egybentartani (már többször leírtam). Ahogy azt is, hogy pont ezért téves az etnikai algebrázgatás a történelmi Mo esetében, meg, hogy igazságos határok, mert azok egy ország szuverenitása szempontjából akkor igazságosak, ha békén hagyják őket. (Ezért elhibázott a nemzetpolitikai koncepció, mely csak ennél marad meg, és nem mer továbblépni- ideiglenesen a közösségek megtartása érdekében nagyon fontos azok felkarolása, de elmenni odáig, hogy akkor a magyarlakta területeket kérjük is vissza- hiba. Tessék? Ez Kárpátalján is ma már néhány járást jelentene, már lassan Beregszászot sem. Nagyon rosszul jönnénk ki ebből az algebrázásból.)
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rezeda-kazmer
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2026. augusztus 02. 11:19 Szerkesztve
4. Arról, hogy a jelenlegi helyzetben a kisebbségi jogok kiterjesztése, az országok kellő fellazítása sikert fog hozni,és majd “elszaporítja” a magyar közösségeket, senki ne is álmodjon. Egyrészt ezt az utódállamok nem fogják hagyni, másrészt az asszimiláció ettől sokkal gyorsabban dolgozik. Mi lehet itt esetleg megoldás? Szvsz vagy hagyunk mindent úgy ahogy van, zavaros nemzetiségi önrendelkezési gombócokat rágva (mely számadatok nem nekünk jó, valójában a magyar közgondolkodás az utódállami gondolkodásban ragadt itt), aztán végignézzük szépen, hogy miként fogyunk el kívül és belül. Az Orbán-kormánynak volt egy terve az energetikai-gazdasági élettér kiterjesztésével megteremteni a feltételeket, hogy hátha egyre többen akarnak majd a Kárpát-medencében megszólalni magyarul. Nagyon jó, nagyon békés, meg lehetett volna próbálni- leszavazta a drága magyar szavazó.
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rezeda-kazmer
2026. augusztus 02. 11:18
5. A másik opció, amiről sokat írtam, egy izraeli típusú nemzetállam, amely történelmi okokra hivatkozva visszavesz mindent, ha itt az ideje, és felejtsük el a kisstílű, nyomorult etnikai algebrázgatást, amelyben már most nagyon vesztésre állunk. A harmadik az ugyanez, csak nagyhatalmi segítséggel. Itt kettő jöhet szóba, Kína messze van. Talán a legjobb egy USA-állammá levés lehetett volna, azzal a kitétellel, hogy maradék rész csak egy olyan államban egyesítheti magát, mely a Kárpát-medence területe egészének felvételére törekszik, azaz Szlovákia Mo-hoz fog hozzácsapódni, ha USA-tagállam akar lenni. Az USA-adminisztráció, sajnos, elég megbízhatatlan ehhez, pedig az eu Mo-nak nem opció hosszú távon, ha meg akar még maradni.
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