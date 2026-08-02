Miért rossz nekünk a nemzetállami narratíva – és mik a fő bajaink a jobboldalon ezügyben?

Egyes progresszív politikai erők viszont – Szlovákiában például – sokkal könnyebben meggyőzhetőek a magyar közösség igényeinek támogatásáról, ám velük együtt jön a progresszív jogkiterjesztés is. Fico, mint régimódi, nacionalista szociáldemokrata, nem kér a progresszió számos áldásából, ám a Benes-dekrétumok eltörléséből sem. A román ortodox egyház velünk van a civilizációs kérdésekben, de nincs velünk mint magyar nemzettel. (Azonban ezt nem mondanám az egész ortodoxiára.)

Ez a két, fent vázolt probléma – Duray Miklós egykori felvidéki politikus könyvének címével élve – olyan kutyaszorító, amiből nehéz kikerülni.

Hogy az EU-s föderalista elképzeléseknél minden államnak nagyobb szuverenitásért kellene harcolnia, az egyértelmű, de bizonyos természetjogi korlátokra mégis szükség van a szuverenitást illetően, ám ezek nem azonosak a liberális globalizmus által elképzelt, igen szoros korlátokkal; nyugati szövetségeseink nem értik a határon túli magyarok ügyét, vagy épp egyenesen ellenségesen állnak hozzá; illetve egyes szomszédos országoknak a magyar jobboldallal civilizációs kérdésekben egyetértő politikai erői nemzeti ügyekben épp ellentétesen gondolkodnak velünk.

A kereszténység mint közös alap lehet kiindulópont ezek feloldási kísérletében, de a részletek akkor is végiggondolandók.

A Fidesz–KDNP ma már ellenzéki pártszövetség. Kormányon igyekezett megbirkózni eme kérdésekkel, többnyire sikerrel (lásd Szerbia), de egy-egy ügyben sikertelenül (AUR, Benes-dekrétumok), jobbára a személyes jó viszonyra és praktikus kompromisszumokra alapozva, mivel erre volt politikai tér. Másnak sem ment volna jobban, és azért elég jól ment. A jobboldali tábornak azonban meg kell értenie, hogy ugyan a szuverenista/globalista narratíva érvényes, de csak fenntartásokkal, és bár a bináris gondolkodás a közérthetőbb, talán ideje a dolgot hárompólusúvá tenni, és behozni egy támogatandó lokalizmust.

Most van idő megpróbálni kezdeni valamit a fent vázolt dilemmákkal – kezdve azzal, hogy elismerjük, hogy léteznek, és eme dilemmákkal sajnos megint csak egyedül vagyunk.

(Nyitókép: MTI / Kiss Gábor)