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08. 01.
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áramellátás tesco energiatakarékosság

A Tesco is beszállt az energiatakarékossági versenybe: nem adnak több hűtött italt

2026. augusztus 01. 20:40

Elektromos autókat sem lehet majd nálunk tölteni.

2026. augusztus 01. 20:40
14082023 Tesco Wellbeing Campaign - Day Two

Az önkéntes áramhasználat-csökkentési terveket bejelentő cégek sorába csatlakozott a Tesco áruházlánc is, drasztikus intézkedésekkel.

A brit tulajdonú kiskereskedelmi óriás Facebook-oldalán jelezte: átmenetileg alacsonyabb fényerővel működtetik világítási rendszereiket, valamint

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beszüntetik az italhűtő automaták működését, és lezárják a parkolóikban található elektromosautó-töltőket is.

A Tesco előre szól: tudja, hogy ezek az intézkedések „okozhatnak kellemetlenségeket”, ám úgy látják, hogy „az energiaellátás biztonsága közös ügyünk”.

Nyitókép: Andrew Parsons / Parsons Media

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Összesen 27 komment

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macskieusz
2026. augusztus 01. 21:36
"örülök neki......a pártért büdös húst is eszek.....amúgy is szoktam hányni az alkoholtól"(Oleg Kosevoj-Tisza)
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fitymafake
2026. augusztus 01. 21:33
A bukott moslék fidnyákok csak most fognak igazán szopni.A választási vereség a gyökereknek csak az előjáték volt.😁😜
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macskieusz
2026. augusztus 01. 21:31
tiszásoknak jó lesz lóhugymelegen is.
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fitymafake
2026. augusztus 01. 21:30
xtallaci 2026. augusztus 01. 21:14 Akkor ide sem megyünk többé a kurva anyjukat" Mehetsz a zsákfalud mini abc jébe ki a faszt érdekel.👍😁🤦‍♂️
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