A Tesco is beszállt az energiatakarékossági versenybe: nem adnak több hűtött italt

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Elektromos autókat sem lehet majd nálunk tölteni.
Az önkéntes áramhasználat-csökkentési terveket bejelentő cégek sorába csatlakozott a Tesco áruházlánc is, drasztikus intézkedésekkel.
A brit tulajdonú kiskereskedelmi óriás Facebook-oldalán jelezte: átmenetileg alacsonyabb fényerővel működtetik világítási rendszereiket, valamint
beszüntetik az italhűtő automaták működését, és lezárják a parkolóikban található elektromosautó-töltőket is.
A Tesco előre szól: tudja, hogy ezek az intézkedések „okozhatnak kellemetlenségeket”, ám úgy látják, hogy „az energiaellátás biztonsága közös ügyünk”.
Nyitókép: Andrew Parsons / Parsons Media