Újabb külföldi élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat terjeszkedik Budapesten

Megnyílt a Tesco csoporthoz tartozó Premier élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat első, külső partner által üzemeltett egysége csütörtökön Budapesten – írja az MTI.

A Premier Nagy-Britannia egyik legnagyobb, csaknem 5000 üzlettel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi franchise hálózata. A főváros 13. kerületében lévő bolt a Premier lánc első olyan egysége az Egyesült Királyságon kívül, amelyet franchise partner üzemeltet – hangsúlyozta a megnyitón Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ez nemcsak egy új bolt, hanem új modell is.