Újabb külföldi élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat terjeszkedik Budapesten

Az ígéret szerint a csatlakozók 30 százalékos árbevétel-növekedést is elérhetnek már az első évben.
Megnyílt a Tesco csoporthoz tartozó Premier élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat első, külső partner által üzemeltett egysége csütörtökön Budapesten – írja az MTI.
A Premier Nagy-Britannia egyik legnagyobb, csaknem 5000 üzlettel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi franchise hálózata. A főváros 13. kerületében lévő bolt a Premier lánc első olyan egysége az Egyesült Királyságon kívül, amelyet franchise partner üzemeltet – hangsúlyozta a megnyitón Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ez nemcsak egy új bolt, hanem új modell is.
Az üzemeltetéshez a Tesco egyebek mellett pénzügyi támogatást, informatikai infrastruktúrát, ingyenes logisztikai szolgáltatást, versenyképes termékportfóliót és innovációkat biztosít. A hálózatba lépéskor nincs csatlakozási díj – közölte a vezérigazgató.
Az új Premier üzlet mintegy 200 négyzetméteres, több mint 4000 terméket kínál az alapélelmiszerektől a friss árukon és italokon át a háztartási cikkekig, a helyi vásárlói igényekre szabott választék a nagy- és a kisebb bevásárlásokat is segíti. Újdonság, hogy a boltban meleg ételek is kaphatók – ismertette Pálinkás Zsolt.
A Tesco közleménye szerint a hálózathoz való csatlakozás és a jól bevált módszerek révén partnereik maximális pénzügyi biztonság mellett akár 30 százalékos árbevétel-növekedést is elérhetnek már az első évben.
A nyilvános cégadatok szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. a 2024. március 1. és 2025.február 28. közötti üzleti évben 750 milliárd forint nettó árbevételt és 10,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el. Egy évvel korábban 721,6 milliárdos nettó árbevételt és 21,5 milliárdos veszteséget realizált.
Nyitóképünk illusztráció (Fotó: Pixabay)