05. 21.
csütörtök
tesco pálinkás zsolt élelmiszer kereskedelmi bolt élelmiszer

Újabb külföldi élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat terjeszkedik Budapesten

2026. május 21. 20:11

Az ígéret szerint a csatlakozók 30 százalékos árbevétel-növekedést is elérhetnek már az első évben.

Megnyílt a Tesco csoporthoz tartozó Premier élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat első, külső partner által üzemeltett egysége csütörtökön Budapesten – írja az MTI.

A Premier Nagy-Britannia egyik legnagyobb, csaknem 5000 üzlettel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi franchise hálózata. A főváros 13. kerületében lévő bolt a Premier lánc első olyan egysége az Egyesült Királyságon kívül, amelyet franchise partner üzemeltet – hangsúlyozta a megnyitón Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ez nemcsak egy új bolt, hanem új modell is.

Az üzemeltetéshez a Tesco egyebek mellett pénzügyi támogatást, informatikai infrastruktúrát, ingyenes logisztikai szolgáltatást, versenyképes termékportfóliót és innovációkat biztosít. A hálózatba lépéskor nincs csatlakozási díj – közölte a vezérigazgató.

Az új Premier üzlet mintegy 200 négyzetméteres, több mint 4000 terméket kínál az alapélelmiszerektől a friss árukon és italokon át a háztartási cikkekig, a helyi vásárlói igényekre szabott választék a nagy- és a kisebb bevásárlásokat is segíti. Újdonság, hogy a boltban meleg ételek is kaphatók – ismertette Pálinkás Zsolt.

A Tesco közleménye szerint a hálózathoz való csatlakozás és a jól bevált módszerek révén partnereik maximális pénzügyi biztonság mellett akár 30 százalékos árbevétel-növekedést is elérhetnek már az első évben.

A nyilvános cégadatok szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. a 2024. március 1. és 2025.február 28. közötti üzleti évben 750 milliárd forint nettó árbevételt és 10,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el. Egy évvel korábban 721,6 milliárdos nettó árbevételt és 21,5 milliárdos veszteséget realizált.

Nyitóképünk illusztráció (Fotó: Pixabay)
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astracf
2026. május 21. 21:47
Jó üzletek. Nálunk pl. a Premier üzletben a helyi farm tojásait árulják, ahol szabadon flangálnak a csirkék, és posta is van az üzletben... Nem tudom Magyarországon is hasonlóan fognak-e működni, de itt ezek nagyon jó kis üzletek, hosszú nyitvatartással.
lendvaiildiko
2026. május 21. 21:45
Nem hoztak be idáig is elég szemetet? Az is érdekelne, ha a kormány illetékes miniszterei (gazdasági, mezőgazdasági, etc) ismertetnék: e lépés, a multik terjeszkedése mennyiben van összhangban a új agrár és kereskedelem politikával,
lemez
2026. május 21. 21:05
A hvg meg sir hetente kisboltok zárnak ne.Szóljanak már a hvg-sek hogy elég a multikból.
nempolitizalok-0
2026. május 21. 20:58
Felénk nyílt egy kisebb tesco, de elég gagyi. Drága is és a választék sem túl nagy, hiszen maga az üzlet is kicsi. A problémája viszont az, hogy egy km-es körzetben öt multi van. Én nem járok oda, pedig közelebb van mint a többi. Van viszont egy kis közért, negyed akkora mint ez a tesco, viszont óriási az árukészlete. Egyszerűen minden van. Sütik, felvágottak, péksütik, zöldség, gyümölcs, stb. Hideg üveges sörből háromféle is. A környék megmentője, mert még ünnepek alatt is nyitva van, miközben az árak is normálisak.
