Kimondta a jogtudós: alkotmányellenes az Orbán Viktor ellen benyújtott módosítás

Hack Péter jogtudós szerint sérti az Alaptörvényt az a javaslat, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is újra Magyarország miniszterelnöke lehessen.

Ez egy visszaható hatályú, kifejezetten személyre szabott jogalkotás, amely ütközik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, hiszen az Alaptörvény deklarálja, hogy Magyarország demokratikus jogállam”

– mondta Hack Péter az InfoRádióban. Szerinte alapvetően problémás, ha az alkotmányozó többség a saját pillanatnyi politikai érdekei alapján döntheti el, hogy ki indulhat egyáltalán a választásokon politikai ellenfélként.