Havasi Bertalan a Patriótán: „Amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell és félreállni, hanem lekeverni egy sallert”

Kiderült, hol folytatja Havasi Bertalan, miután Magyar Péterrel összeszólalkozott
A korábbi helyettes-államtitkár elmondta, mindenképpen ezen a területen szeretne dolgozni.
A korábbi helyettes-államtitkár üzent a nemzeti oldalnak is.
„Tisztán állunk a választók és az Úr színe előtt abból a szempontból – politikailag mindenképpen –, hogy innentől kezdve bárkinek bármi problémája van velünk, a Fidesszel, a nemzeti oldallal, lehet a bíróságokhoz, hatóságokhoz fordulni” – mondta Havasi Bertalan a Patrióta műsorában csütörtökön. A korábbi helyettes-államtitkár úgy fogalmazott, „innentől egy teljesen más státuszba kerültünk át: ellenzéki párt vagyunk”. Szerinte ehhez méltóan úgy kell viselkedniük, mint ahogy egy ellenzéki pártnak: „Felállunk, kiabálunk”.
Úgy véli, Magyar Péter naponta dobálja fel a „vérlázító törvénytelenségeket és politikai magas labdákat”, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Havasi idézett egy Orbántól tanult mondást is:
„Ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Arról nem beszélve, hogy akkor nekik is fájjon”.
Az állami vezetők fenyegetésével kapcsolatban Havasi leszögezte: hiába közjogi méltóság Magyar Péter, egy politikai térben működik, aminek vannak szabályai, a lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak pedig azt tanácsolta, hogy
néha, amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell, és félrelépni, hanem lekeverni egy sallert”
– mondta, majd hozzátette, hogy nem feltétlenül Magyar Péter stílusában, de „lehet ezt méltósággal csinálni”.
„Sokkal több lehetősége van a Fidesznek is, és a hivatalban levő és május 31-igig távozásra felszólított közjogi méltóságoknak is arra, hogy egy kicsit talán komolyabban vegyék a megbízatásukat, amit ugyanúgy kétharmados megbízatás alapján kaptak, és ne feltett kézzel feltett kézzel vegyék ezt tudomásul” – fogalmazott.
Egzisztenciális kérdésekről is szó esett, ugyanis – mint írtuk – Magyar Péter kijelentette, Havasi Bertalan nem kap majd felmentési pénzt. Az egykori sajtófőnök kijelentette, hogy ebben az esetben bíróságra viszi az ügyet.
„Olyan mértékű volt a választási vereség, ami nagyon sok embernek komoly egzisztenciális problémákat okozott a közigazgatásban, a Fideszben és a nemzeti oldalon. Éppen ezért sokan nem azon gondolkodnak, hogy miként lehetne megújítani a Fideszt, hanem hogy a jövő hónapban hogyan fizetik ki a gyerek tandíját és az egyéb számlákat”. Mint mondta, neki most lesz munkája de a legtöbbjük nem ilyen szerencsés.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, éles szóváltás bontakozott ki Havasi Bertalan és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. Ezt követően a miniszterelnök még aznap azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasival kapcsolatban. Nem sokkal később hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. A volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen.
Képernyőmentés: Youtube/Patrióta