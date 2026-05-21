Havasi Bertalan a Patriótán: „Amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell és félreállni, hanem lekeverni egy sallert”

„Tisztán állunk a választók és az Úr színe előtt abból a szempontból – politikailag mindenképpen –, hogy innentől kezdve bárkinek bármi problémája van velünk, a Fidesszel, a nemzeti oldallal, lehet a bíróságokhoz, hatóságokhoz fordulni” – mondta Havasi Bertalan a Patrióta műsorában csütörtökön. A korábbi helyettes-államtitkár úgy fogalmazott, „innentől egy teljesen más státuszba kerültünk át: ellenzéki párt vagyunk”. Szerinte ehhez méltóan úgy kell viselkedniük, mint ahogy egy ellenzéki pártnak: „Felállunk, kiabálunk”.

Úgy véli, Magyar Péter naponta dobálja fel a „vérlázító törvénytelenségeket és politikai magas labdákat”, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Havasi idézett egy Orbántól tanult mondást is: