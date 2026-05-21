Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta havasi bertalan fidesz Magyar Péter

Havasi Bertalan a Patriótán: „Amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell és félreállni, hanem lekeverni egy sallert”

2026. május 21. 20:59

A korábbi helyettes-államtitkár üzent a nemzeti oldalnak is.

2026. május 21. 20:59
null

„Tisztán állunk a választók és az Úr színe előtt abból a szempontból – politikailag mindenképpen –, hogy innentől kezdve bárkinek bármi problémája van velünk, a Fidesszel, a nemzeti oldallal, lehet a bíróságokhoz, hatóságokhoz fordulni” – mondta Havasi Bertalan a Patrióta műsorában csütörtökön. A korábbi helyettes-államtitkár úgy fogalmazott, „innentől egy teljesen más státuszba kerültünk át: ellenzéki párt vagyunk”. Szerinte ehhez méltóan úgy kell viselkedniük, mint ahogy egy ellenzéki pártnak: „Felállunk, kiabálunk”.   

Úgy véli, Magyar Péter naponta dobálja fel a „vérlázító törvénytelenségeket és politikai magas labdákat”, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Havasi idézett egy Orbántól tanult mondást is: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Arról nem beszélve, hogy akkor nekik is fájjon”.

Vannak szabályok

Az állami vezetők fenyegetésével kapcsolatban Havasi leszögezte: hiába közjogi méltóság Magyar Péter, egy politikai térben működik, aminek vannak szabályai, a lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak pedig azt tanácsolta, hogy

 néha, amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell, és félrelépni, hanem lekeverni egy sallert” 

– mondta, majd hozzátette, hogy nem feltétlenül Magyar Péter stílusában, de „lehet ezt méltósággal csinálni”.

„Sokkal több lehetősége van a Fidesznek is, és a hivatalban levő és május 31-igig távozásra felszólított közjogi méltóságoknak is arra, hogy egy kicsit talán komolyabban vegyék a megbízatásukat, amit ugyanúgy kétharmados megbízatás alapján kaptak, és ne feltett kézzel feltett kézzel vegyék ezt tudomásul” – fogalmazott.

Nem esnek puhára

Egzisztenciális kérdésekről is szó esett, ugyanis – mint írtuk – Magyar Péter kijelentette, Havasi Bertalan nem kap majd felmentési pénzt. Az egykori sajtófőnök kijelentette, hogy ebben az esetben bíróságra viszi az ügyet.

Olyan mértékű volt a választási vereség, ami nagyon sok embernek komoly egzisztenciális problémákat okozott a közigazgatásban, a Fideszben és a nemzeti oldalon. Éppen ezért sokan nem azon gondolkodnak, hogy miként lehetne megújítani a Fideszt, hanem hogy a jövő hónapban hogyan fizetik ki a gyerek tandíját és az egyéb számlákat”. Mint mondta, neki most lesz munkája de a legtöbbjük nem ilyen szerencsés.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, éles szóváltás bontakozott ki Havasi Bertalan és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. Ezt követően a miniszterelnök még aznap azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasival kapcsolatban. Nem sokkal később hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. A volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen.

Képernyőmentés: Youtube/Patrióta

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
•••
2026. május 21. 22:19 Szerkesztve
"molnar-viktor54 2026. május 21. 22:10 Úgy nézzétek ezt a patkányt, hogy újságírókat dobatott ki, mindent megtett a szólásszabadság leépítésében!" Ön nyilvánvalóan a bugris pszichopata messiásáról beszél. Igen, ezeket ő műveli folyamatosan, a mai napig. Valóban undorító egy patkány a kedves vezetője. Igen, tudjuk hogy börtönben végzi majd, hiszen ő nem csak elmebeteg, de köztörvényes bűnöző is.
Válasz erre
0
2
molnar-viktor54
2026. május 21. 22:10
Berci, téged nem orrbavágtak, hanem 3,5 millió ember szavazta meg hogy téged és a hozzád hasonló férgeket el kell örökre taposni! A főnökötök legalább értett a szóból és könnyen eltakarodott még a parlamentből is, az ilyen szardarabokat viszont börtönbe fogjuk juttatni. Úgy nézzétek ezt a patkányt, hogy újságírókat dobatott ki, mindent megtett a szólásszabadság leépítésében!
Válasz erre
4
5
elcapo-3
2026. május 21. 22:06
Helyes....a baseball ütő még jobb lenne!
Válasz erre
2
0
Emporio Ármányi
2026. május 21. 21:43
Helyes, Havasi úr! El kell küldeni a vérbe ezt a bides gyökeret! Köpni-nyelni nem tud a kis csicska, ha más a forgatókönyv, mint amit leírtak neki.
Válasz erre
7
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!